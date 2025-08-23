घर के लिए परफेक्ट हैं ये प्रिंटर, शानदार कलर्स और फास्ट प्रोसेसिंग, दाम बजट में
बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए हर दिन कोई न कोई प्रिंट निकलना होता है। साथ ही कई बार कुछ डॉक्यूमेंट्स के तत्काल प्रिंट चाहिए होते हैं। ऐसे में प्रिंटर जरूरी हो जाता है। वैसे पहले के मुकाबले प्रिंटर की कीमत कम हो गई है। साथ ही प्रिंटर का साइज भी छोटा हो गया है। इसलिए प्रिंटर को खरीद पर रखा जा सकता है। इससे बच्चों और ऑफिस दोनों के कामकाज को करने में आसानी हो सकती है। ऐसे में हम आपके लिए टॉप 10 स्मार्ट प्रिंटर लेकर आये हैं, जिसे कम कीमत में खरीदा जा सकता है। साथ ही कई तरह के डिस्काउंट ऑफर का भी लुत्फ उठाया जा सकता है..
यह एक ऑल-इन वन वाई-फाई इन्कटैंक कलर प्रिंटर है, जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधाएं देता है। इसमें वाई-फाई कनेक्टिविटी मिलती है। इसे किसी भी स्मार्ट डिवाइस से आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। इसकी अधिकतम प्रिंट स्पीड 8.8 पेज प्रति मिनट और 5 पेज प्रति मिनट है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम कीमत में अधिक प्रिंट
स्मार्ट डिवाइस से प्रिंटिंग की सुविधा
6000 ब्लैक और 7000 कलर पेज यील्ड
मुफ्त इंस्टॉलेशन सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
प्रिंट स्पीड थोड़ी कम
ऑटोमेटिक डबल साइड प्रिंटिंग का ऑप्शन नहीं
आकार को घटाने या बढ़ाने का विकल्प नहीं
यह भी ऑल-इन-वन इन्कटैंक कलर प्रिंटर है। इससे प्रिंट, स्कैन और फोटोकॉपी किया जा सकता है। इसमें USB कनेक्टिविटी मिलती है। यह प्रिंटर रिफिलेबल इन्क टैंक टेक्नोलॉजी से लै है। इसमें प्रिंटिंग सस्ती हो जाती है। इसके ब्लैक में 7500 पेज और कलर में 5000 पेज की यील्ड मिलती है, जिससे यह घरेलू उपयोग के लिए बहुत ही किफायती प्रिंटर है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम प्रिंट लागत
तेज प्रिंट स्पीड
किफायती और दमदार
मुफ्त इंस्टॉलेशन सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
ऑटोमेटिक डबल साइड प्रिंटिंग का ऑप्शन नहीं
फोटो प्रिंटिंग की क्वालिटी में थोड़ा अंतर हो सकता है
Wi-Fi कनेक्टिविटी
यह वायरलेस इन्क इफिशियेंट कलर प्रिंटर है। इसमें प्रिंटिंग, स्कैनिंग और फोटोकॉपी की सुविधा मिलती है। यह प्रिंटर वाई-फाई कनेक्टिविटी और यूएसबी दोनों कनेक्टिविटी में आता है। साथ ही इसमें गूगल क्लाउड प्रिंट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इसकी प्रिंट स्पीड 8 पेज प्रति मिनट है। यह छोटे घरों और ऑफिस के लिए एक किफायती और प्रभावी है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम लागत
वायरलेस कनेक्टिविटी
स्मार्ट प्रिंटिंग
किफायती
क्यों खोजें विकल्प
प्रिंट स्पीड कम
ऑटो डबल साइड प्रिंटिंग का विकल्प नहींऑटो डबल साइड प्रिंटिंग का विकल्प नहीं
हाई क्वॉलिटी फोटो प्रिंटिंग की कमी
यह HP का एक वाई-फाई इनेबल्ड कलर प्रिंटर है। इससे प्रिंट, स्कैन और फोटोकॉपी किया जा सकता है। इसमें एक ऑटोमेटिक डोक्यूमेंट फीडर (ADF) की सुविधा मिलती है, जो स्कैन और फोटोकॉपी को फास्ट बनाता है। इस प्रिंटर में HP स्मार्ट ऐप का सपोर्ट भी है, जिससे आप स्मार्टफोन से कहीं भी प्रिंट, स्कैन और डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑटोमैटिक डोक्यूमेंट फीडर
स्मार्टफोन से कनेक्टिविटी
वाई-फाई कनेक्टिविटी
पोर्टेबल और वर्डप्रेस सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
धीमी प्रिंट स्पीड
कार्ट्रिज खर्च ज्यादा
यह भी एक Wi-Fi कलर इंकजेट प्रिंटर है, जो घर और ऑफिस दोनों के लिए परफेक्ट है। यह प्रिंटर प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा देता है। स्मार्ट टैंक टेक्नोलॉजी की वजह से इस प्रिंटर की मदद से लंबी समय तक प्रिंट किया जा सकता है। इसमें वाई-फाई और हाई-स्पीड USB कनेक्टिविटी भी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट प्रिंट स्पीड
कम इंक लागत
स्मार्ट कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
5 किलोग्राम का भारी वजन
कीमत थोड़ी ज्यादा
यह प्रिंटिंग, स्कैनिंग और फोटोकॉपी के लिए परफेक्ट है। यह एक इंक टैंक प्रिंटर है। इसमें हीट फ्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे प्रिंटिंग पर कम लागत आती है। इसमें वाई-फाई कनेक्टिविटी की सुविधा मिलती है। इससे आप स्मार्टफोन या अन्य डिवाइस की मदद से आसानी से प्रिंट कर सकते हैं।
क्यों खरीदें
कम लागत पर प्रिंटिंग
फास्ट प्रिंट स्पीड
Wi-Fi कनेक्टिविटी
इको-फ्रेंडली
क्यों खोजें विकल्प
वजन ज्यादा
शानदार प्रिंट क्वालिटी
कीमत ज्यादा
यह ऑटोमेटिक डुप्लेक्स मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर है, जो केवल प्रिंटिंग की सुविधा देता है। यह USB कनेक्टिविटी के साथ आता है और इसमें ऑटोमेटिक डुप्लेक्स प्रिंटिंग की सुविधा है, जिससे दोनों साइड पर प्रिंट किया जा सकता है। इसकी प्रिंट स्पीड 30 पेज प्रति मिनट है। यह प्रिंटर हाई क्वालिटी के प्रिंट रिज़ॉल्यूशन के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज प्रिंट स्पीड
ऑटोमेटिक डुप्लेक्स प्रिंटिंग
कम लागत
कम बिजली खपत
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ प्रिंटिंग
कलर प्रिंटिंग की सुविधा नहीं
वायरलेस या Wi-Fi कनेक्टिविटी की कमी
इसमें वाई-फाई और बलूटूथ दोनों कनेक्टिविटी मिलती है। यह ड्यूल साइड प्रिंटिंग की सुविधा के साथ आता है, जिससे कागज की बचत होती है। इसके साथ 1 एक्स्ट्रा ब्लैक इंक बोतल मिलती है। साथ ही यह प्रोडक्ट 1 साल एक्सटेंडेड वारंटी के साथ आता है। इसमें 8000 काले और 6000 रंगीन प्रिंट्स की यील्ड मिलती है। इसकी प्रिंट स्पीड 30 पेज प्रति मिनट ब्लैक एंड व्हाइट और 24 पेज प्रति मिनट कलर है।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट प्रिंट स्पीड
ड्यूल साइड प्रिंटिंग
आसान कनेक्टिविटी
एक्सटेंडेड वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
काफी बड़ा आकार
लेजर प्रिंटिंग के मुकाबले थोड़ा धीमा
फोटोकॉपी की क्वॉलिटी कम अच्छी
