घर के लिए परफेक्ट हैं ये प्रिंटर, शानदार कलर्स और फास्ट प्रोसेसिंग, दाम बजट में

Front Load Washing Machine: अगर आप एक वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं, तो हम आपके  लिए टॉप 10 वॉशिंग मशीन लेकर आये हैं, जो आपके घर के लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकती हैं.

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 10:12 AM
बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए हर दिन कोई न कोई प्रिंट निकलना होता है। साथ ही कई बार कुछ डॉक्यूमेंट्स के तत्काल प्रिंट चाहिए होते हैं। ऐसे में प्रिंटर जरूरी हो जाता है। वैसे पहले के मुकाबले प्रिंटर की कीमत कम हो गई है। साथ ही प्रिंटर का साइज भी छोटा हो गया है। इसलिए प्रिंटर को खरीद पर रखा जा सकता है। इससे बच्चों और ऑफिस दोनों के कामकाज को करने में आसानी हो सकती है। ऐसे में हम आपके लिए टॉप 10 स्मार्ट प्रिंटर लेकर आये हैं, जिसे कम कीमत में खरीदा जा सकता है। साथ ही कई तरह के डिस्काउंट ऑफर का भी लुत्फ उठाया जा सकता है..

यह एक ऑल-इन वन वाई-फाई इन्कटैंक कलर प्रिंटर है, जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधाएं देता है। इसमें वाई-फाई कनेक्टिविटी मिलती है। इसे किसी भी स्मार्ट डिवाइस से आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। इसकी अधिकतम प्रिंट स्पीड 8.8 पेज प्रति मिनट और 5 पेज प्रति मिनट है।

Specifications

प्रिंटर टाइप
इन्कटैंक
कनेक्टिविटी
वाई-फाई, यूएसबी
प्रिंट आउटपुट
कलर और मोनोक्रोम
मैक्स प्रिंट स्पीड (कलर)
5 पेज प्रति मिनट
मैक्स प्रिंट स्पीड (मोनोक्रोम)
8.8 पेज प्रति मिनट

क्यों खरीदें

...

कम कीमत में अधिक प्रिंट

...

स्मार्ट डिवाइस से प्रिंटिंग की सुविधा

...

6000 ब्लैक और 7000 कलर पेज यील्ड

...

मुफ्त इंस्टॉलेशन सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

प्रिंट स्पीड थोड़ी कम

...

ऑटोमेटिक डबल साइड प्रिंटिंग का ऑप्शन नहीं

...

आकार को घटाने या बढ़ाने का विकल्प नहीं

यह भी ऑल-इन-वन इन्कटैंक कलर प्रिंटर है। इससे प्रिंट, स्कैन और फोटोकॉपी किया जा सकता है। इसमें USB कनेक्टिविटी मिलती है। यह प्रिंटर रिफिलेबल इन्क टैंक टेक्नोलॉजी से लै है। इसमें प्रिंटिंग सस्ती हो जाती है। इसके ब्लैक में 7500 पेज और कलर में 5000 पेज की यील्ड मिलती है, जिससे यह घरेलू उपयोग के लिए बहुत ही किफायती प्रिंटर है।

Specifications

प्रिंटर टाइप
इन्कटैंक (प्रिंट, स्कैन, कॉपी)
कनेक्टिविटी
USB
प्रिंट आउटपुट
कलर और मोनोक्रोम
मैक्स प्रिंट स्पीड (कलर)
9 पेज प्रति मिनट
मैक्स प्रिंट स्पीड (मोनोक्रोम)
16 पेज प्रति मिनट

क्यों खरीदें

...

कम प्रिंट लागत

...

तेज प्रिंट स्पीड

...

किफायती और दमदार

...

मुफ्त इंस्टॉलेशन सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

ऑटोमेटिक डबल साइड प्रिंटिंग का ऑप्शन नहीं

...

फोटो प्रिंटिंग की क्वालिटी में थोड़ा अंतर हो सकता है

...

Wi-Fi कनेक्टिविटी

यह वायरलेस इन्क इफिशियेंट कलर प्रिंटर है। इसमें प्रिंटिंग, स्कैनिंग और फोटोकॉपी की सुविधा मिलती है। यह प्रिंटर वाई-फाई कनेक्टिविटी और यूएसबी दोनों कनेक्टिविटी में आता है। साथ ही इसमें गूगल क्लाउड प्रिंट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इसकी प्रिंट स्पीड 8 पेज प्रति मिनट है। यह छोटे घरों और ऑफिस के लिए एक किफायती और प्रभावी है।

Specifications

प्रिंटर टाइप
इन्क इफिशियेंट
कनेक्टिविटी
यूएसबी, वाई-फाई, वाई-फाई डायरेक्ट
प्रिंट आउटपुट
कलर
मैक्स प्रिंट स्पीड (कलर)
4 पेज प्रति मिनट
मैक्स प्रिंट स्पीड (मोनोक्रोम)
8 पेज प्रति मिनट

क्यों खरीदें

...

कम लागत

...

वायरलेस कनेक्टिविटी

...

स्मार्ट प्रिंटिंग

...

किफायती

क्यों खोजें विकल्प

...

प्रिंट स्पीड कम

...

ऑटो डबल साइड प्रिंटिंग का विकल्प नहींऑटो डबल साइड प्रिंटिंग का विकल्प नहीं

...

हाई क्वॉलिटी फोटो प्रिंटिंग की कमी

यह HP का एक वाई-फाई इनेबल्ड कलर प्रिंटर है। इससे प्रिंट, स्कैन और फोटोकॉपी किया जा सकता है। इसमें एक ऑटोमेटिक डोक्यूमेंट फीडर (ADF) की सुविधा मिलती है, जो स्कैन और फोटोकॉपी को फास्ट बनाता है। इस प्रिंटर में HP स्मार्ट ऐप का सपोर्ट भी है, जिससे आप स्मार्टफोन से कहीं भी प्रिंट, स्कैन और डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं।

Specifications

प्रिंटर टाइप
इंकजेट
कनेक्टिविटी
USB, Wi-Fi
प्रिंट आउटपुट
कलर, मोनोक्रोम
कनेक्टिविटी
HP Smart ऐप

क्यों खरीदें

...

ऑटोमैटिक डोक्यूमेंट फीडर

...

स्मार्टफोन से कनेक्टिविटी

...

वाई-फाई कनेक्टिविटी

...

पोर्टेबल और वर्डप्रेस सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

धीमी प्रिंट स्पीड

...

कार्ट्रिज खर्च ज्यादा

यह भी एक Wi-Fi कलर इंकजेट प्रिंटर है, जो घर और ऑफिस दोनों के लिए परफेक्ट है। यह प्रिंटर प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा देता है। स्मार्ट टैंक टेक्नोलॉजी की वजह से इस प्रिंटर की मदद से लंबी समय तक प्रिंट किया जा सकता है। इसमें वाई-फाई और हाई-स्पीड USB कनेक्टिविटी भी मिलती है।

Specifications

प्रिंटर टाइप
ऑल-इन-वन
कनेक्टिविटी
USB, Wi-Fi
प्रिंट आउटपुट
कलर, मोनोक्रोम
इनपुट ट्रे क्षमता
100 पेज

क्यों खरीदें

...

फास्ट प्रिंट स्पीड

...

कम इंक लागत

...

स्मार्ट कनेक्टिविटी

क्यों खोजें विकल्प

...

5 किलोग्राम का भारी वजन

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

यह प्रिंटिंग, स्कैनिंग और फोटोकॉपी के लिए परफेक्ट है। यह एक इंक टैंक प्रिंटर है। इसमें हीट फ्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे प्रिंटिंग पर कम लागत आती है। इसमें वाई-फाई कनेक्टिविटी की सुविधा मिलती है। इससे आप स्मार्टफोन या अन्य डिवाइस की मदद से आसानी से प्रिंट कर सकते हैं।

क्यों खरीदें

...

कम लागत पर प्रिंटिंग

...

फास्ट प्रिंट स्पीड

...

Wi-Fi कनेक्टिविटी

...

इको-फ्रेंडली

क्यों खोजें विकल्प

...

वजन ज्यादा

...

शानदार प्रिंट क्वालिटी

...

कीमत ज्यादा

यह ऑटोमेटिक डुप्लेक्स मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर है, जो केवल प्रिंटिंग की सुविधा देता है। यह USB कनेक्टिविटी के साथ आता है और इसमें ऑटोमेटिक डुप्लेक्स प्रिंटिंग की सुविधा है, जिससे दोनों साइड पर प्रिंट किया जा सकता है। इसकी प्रिंट स्पीड 30 पेज प्रति मिनट है। यह प्रिंटर हाई क्वालिटी के प्रिंट रिज़ॉल्यूशन के साथ आता है।

Specifications

प्रिंटर टाइप
लेजर प्रिंटर (मोनोक्रोम)
कनेक्टिविटी
USB
प्रिंट आउटपुट
मोनोक्रोम
मैक्स प्रिंट स्पीड (मोनोक्रोम)
30 पेज प्रति मिनट

क्यों खरीदें

...

तेज प्रिंट स्पीड

...

ऑटोमेटिक डुप्लेक्स प्रिंटिंग

...

कम लागत

...

कम बिजली खपत

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ प्रिंटिंग

...

कलर प्रिंटिंग की सुविधा नहीं

...

वायरलेस या Wi-Fi कनेक्टिविटी की कमी

इसमें वाई-फाई और बलूटूथ दोनों कनेक्टिविटी मिलती है। यह ड्यूल साइड प्रिंटिंग की सुविधा के साथ आता है, जिससे कागज की बचत होती है। इसके साथ 1 एक्स्ट्रा ब्लैक इंक बोतल मिलती है। साथ ही यह प्रोडक्ट 1 साल एक्सटेंडेड वारंटी के साथ आता है। इसमें 8000 काले और 6000 रंगीन प्रिंट्स की यील्ड मिलती है। इसकी प्रिंट स्पीड 30 पेज प्रति मिनट ब्लैक एंड व्हाइट और 24 पेज प्रति मिनट कलर है।

Specifications

प्रिंटर टाइप
इन्कटैंक
कनेक्टिविटी
वाई-फाई, ब्लूटूथ, यूएसबी
प्रिंट आउटपुट
कलर और मोनोक्रोम
पेपर कैपेसिटी
100 शीट्स

क्यों खरीदें

...

फास्ट प्रिंट स्पीड

...

ड्यूल साइड प्रिंटिंग

...

आसान कनेक्टिविटी

...

एक्सटेंडेड वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

काफी बड़ा आकार

...

लेजर प्रिंटिंग के मुकाबले थोड़ा धीमा

...

फोटोकॉपी की क्वॉलिटी कम अच्छी

