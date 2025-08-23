घर के लिए परफेक्ट हैं ये प्रिंटर, शानदार कलर्स और फास्ट प्रोसेसिंग, दाम बजट में

Front Load Washing Machine: अगर आप एक वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं, तो हम आपके लिए टॉप 10 वॉशिंग मशीन लेकर आये हैं, जो आपके घर के लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकती हैं.

Sat, 23 Aug 2025 10:12 AM

बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए हर दिन कोई न कोई प्रिंट निकलना होता है। साथ ही कई बार कुछ डॉक्यूमेंट्स के तत्काल प्रिंट चाहिए होते हैं। ऐसे में प्रिंटर जरूरी हो जाता है। वैसे पहले के मुकाबले प्रिंटर की कीमत कम हो गई है। साथ ही प्रिंटर का साइज भी छोटा हो गया है। इसलिए प्रिंटर को खरीद पर रखा जा सकता है। इससे बच्चों और ऑफिस दोनों के कामकाज को करने में आसानी हो सकती है। ऐसे में हम आपके लिए टॉप 10 स्मार्ट प्रिंटर लेकर आये हैं, जिसे कम कीमत में खरीदा जा सकता है। साथ ही कई तरह के डिस्काउंट ऑफर का भी लुत्फ उठाया जा सकता है..

यह एक ऑल-इन वन वाई-फाई इन्कटैंक कलर प्रिंटर है, जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधाएं देता है। इसमें वाई-फाई कनेक्टिविटी मिलती है। इसे किसी भी स्मार्ट डिवाइस से आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। इसकी अधिकतम प्रिंट स्पीड 8.8 पेज प्रति मिनट और 5 पेज प्रति मिनट है।

यह भी ऑल-इन-वन इन्कटैंक कलर प्रिंटर है। इससे प्रिंट, स्कैन और फोटोकॉपी किया जा सकता है। इसमें USB कनेक्टिविटी मिलती है। यह प्रिंटर रिफिलेबल इन्क टैंक टेक्नोलॉजी से लै है। इसमें प्रिंटिंग सस्ती हो जाती है। इसके ब्लैक में 7500 पेज और कलर में 5000 पेज की यील्ड मिलती है, जिससे यह घरेलू उपयोग के लिए बहुत ही किफायती प्रिंटर है।

यह वायरलेस इन्क इफिशियेंट कलर प्रिंटर है। इसमें प्रिंटिंग, स्कैनिंग और फोटोकॉपी की सुविधा मिलती है। यह प्रिंटर वाई-फाई कनेक्टिविटी और यूएसबी दोनों कनेक्टिविटी में आता है। साथ ही इसमें गूगल क्लाउड प्रिंट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इसकी प्रिंट स्पीड 8 पेज प्रति मिनट है। यह छोटे घरों और ऑफिस के लिए एक किफायती और प्रभावी है।

यह HP का एक वाई-फाई इनेबल्ड कलर प्रिंटर है। इससे प्रिंट, स्कैन और फोटोकॉपी किया जा सकता है। इसमें एक ऑटोमेटिक डोक्यूमेंट फीडर (ADF) की सुविधा मिलती है, जो स्कैन और फोटोकॉपी को फास्ट बनाता है। इस प्रिंटर में HP स्मार्ट ऐप का सपोर्ट भी है, जिससे आप स्मार्टफोन से कहीं भी प्रिंट, स्कैन और डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं।

यह भी एक Wi-Fi कलर इंकजेट प्रिंटर है, जो घर और ऑफिस दोनों के लिए परफेक्ट है। यह प्रिंटर प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा देता है। स्मार्ट टैंक टेक्नोलॉजी की वजह से इस प्रिंटर की मदद से लंबी समय तक प्रिंट किया जा सकता है। इसमें वाई-फाई और हाई-स्पीड USB कनेक्टिविटी भी मिलती है।

यह प्रिंटिंग, स्कैनिंग और फोटोकॉपी के लिए परफेक्ट है। यह एक इंक टैंक प्रिंटर है। इसमें हीट फ्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे प्रिंटिंग पर कम लागत आती है। इसमें वाई-फाई कनेक्टिविटी की सुविधा मिलती है। इससे आप स्मार्टफोन या अन्य डिवाइस की मदद से आसानी से प्रिंट कर सकते हैं।

यह ऑटोमेटिक डुप्लेक्स मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर है, जो केवल प्रिंटिंग की सुविधा देता है। यह USB कनेक्टिविटी के साथ आता है और इसमें ऑटोमेटिक डुप्लेक्स प्रिंटिंग की सुविधा है, जिससे दोनों साइड पर प्रिंट किया जा सकता है। इसकी प्रिंट स्पीड 30 पेज प्रति मिनट है। यह प्रिंटर हाई क्वालिटी के प्रिंट रिज़ॉल्यूशन के साथ आता है।

इसमें वाई-फाई और बलूटूथ दोनों कनेक्टिविटी मिलती है। यह ड्यूल साइड प्रिंटिंग की सुविधा के साथ आता है, जिससे कागज की बचत होती है। इसके साथ 1 एक्स्ट्रा ब्लैक इंक बोतल मिलती है। साथ ही यह प्रोडक्ट 1 साल एक्सटेंडेड वारंटी के साथ आता है। इसमें 8000 काले और 6000 रंगीन प्रिंट्स की यील्ड मिलती है। इसकी प्रिंट स्पीड 30 पेज प्रति मिनट ब्लैक एंड व्हाइट और 24 पेज प्रति मिनट कलर है।

