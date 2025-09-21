Amazon Sale में अब तक की सबसे कम कीमत में मिलेंगे ये टॉप 10 Printers, फोन से ही हो जाएगी हाई क्वालिटी प्रिंटिंग
Top 10 Printer For Home Use 2025: अगर आप अपने घर के लिए एक नया प्रिंटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स की जानकारी दे रहे हैं।
Top 10 Printer For Home Use 2025: घर पर प्रिंटर रखना आजकल काफी जरूरी हो गया है। इसकी मदद से पढ़ाई, ऑफिस वर्क और पर्सनल काम आसानी से हो जाते हैं। मार्केट में कई ऐसे प्रिंटर मौजूद हैं, जो किफायती भी हैं और बढ़िया परफॉर्मेंस भी देते हैं। इनमें आपको इंकजेट लेकर लेजर प्रिंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कलरफु प्रिंट भी निकालते हैं। ये वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ-साथ मोबाइल से डायरेक्ट प्रिंट की सुविधा भी देते हैं। ये प्रिंटर न केवल प्रिंट बल्कि स्कैन और कॉपी की सुविधा भी देते हैं।
इसकी कीमत 17,828 रुपये है, जिसे 36% डिस्काउंट के साथ 11,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह घर और ऑफिस दोनों के लिए सही रहेगा। इसमें हाई-कैपेसिटी इंक टैंक दिया गया है, जिससे आप लंबे समय तक बिना बार-बार इंक भरने के प्रिंट कर सकते हैं। इसकी 30 पेज प्रति मिनट की स्पीड तेज प्रिंटिंग सुविधा मिलती है। यह वाई-फाई और वायरलेस कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है। यह कलर और ब्लैक-एंड-व्हाइट दोनों तरह की प्रिंटिंग के लिए सही रहेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई-कैपेसिटी इंक टैंक से लॉन्ग-लास्टिंग प्रिंटिंग
वायरलेस कनेक्टिविटी
30 पेज प्रति मिनट की तेज स्पीड
घर और ऑफिस दोनों के लिए सही
क्यों खोजें विकल्प
साइज थोड़ा बड़ा
इंक रिफिल करने में ध्यान रखना पड़ता है
शुरुआती कीमत नॉर्मल प्रिंटर से ज्यादा
यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 26% डिस्काउंट के साथ 4,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह घर के लिए सही रहेगा, जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी जैसे सभी काम आसानी से कर देता है। यह कलर और मोनोक्रोम दोनों प्रिंटिंग सपोर्ट करता है। साथ ही वाई-फाई और यूएसबी कनेक्टिविटी के साथ आप मोबाइल या लैपटॉप से आसानी से प्रिंट कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
घर के लिए आसान और छोटा प्रिंटर
WiFi और USB कनेक्टिविटी
मोबाइल प्रिंटिंग सपोर्ट
कलर और मोनोक्रोम दोनों प्रिंटिंग
क्यों खोजें विकल्प
प्रिंट स्पीड थोड़ी धीमी
डुप्लेक्स प्रिंटिंग नहीं
बड़े वॉल्यूम वाले ऑफिस के लिए सही नहीं
इस इंक टैंक प्रिंटर की कीमत 17,999 रुपये है, जिसे 28% डिस्काउंट के साथ 12,949 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह प्रिंट, स्कैन और कॉपी सभी काम कर सकता है। इसमें हीट-फ्री टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो कम बिजली खर्च करती है। इसका स्पेस सेविंग डिजाइन और स्पिल-फ्री रिफिलिंग इसे इस्तेमाल में आसान बनाता है। इसके साथ स्मार्ट वाई-फाई और ऐप सपोर्ट दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम बिजली खर्च और ईको-फ्रेंडली
स्पेस सेविंग और आसान रिफिलिंग
मोबाइल/लैपटॉप से आसान प्रिंटिंग
प्रिंट, स्कैन, कॉपी सभी काम
क्यों खोजें विकल्प
बड़े वॉल्यूम के लिए स्लो
प्रोफेशनल हाई-स्पीड प्रिंटिंग के लिए सही नहीं
यह एक लेजर प्रिंटर है और इसकी कीमत 28% डिस्काउंट के साथ 12,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर है, जो तेज प्रिंटिंग की सुविधा देता है। यह ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग सपोर्ट करता है। 30 पेज प्रति मिनट की तेज प्रिंट स्पीड और 64 MB मेमोरी के साथ यह घर के लिए सही रहेगा। यह वाई-फाई डायरेक्ट, लैन और यूएसबी कनेक्टिविटी के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज प्रिंटिंग (30 PPM)
ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग
लंबी टोनर लाइफ (3000 पेज)
आसान कनेक्टिविटी (WiFi, LAN, USB)
क्यों खोजें विकल्प
केवल मोनोक्रोम प्रिंटिंग
भारी और बड़े ऑफिस के लिए सीमित पेपर क्षमता
इस प्रिंटर की कीमत 12,300 रुपये है। इसे हर महीने 596 रुपये की ईएमआई देकर भी खरीदा जा सकेगा। यह एक मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर है, जो तेज प्रिंटिंग के लिए बनाया गया है। यह वायरलेस और हाई-स्पीड USB 2.0 कनेक्टिविटी के साथ आता है। यह 21 पेज प्रति मिनट (PPM) की प्रिंट स्पीड और 10000 पेज ड्यूटी साइकिल से लैस है। इसमें 150 शीट इनपुट ट्रे और 100 शीट आउटपुट ट्रे मौजूद है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज प्रिंटिंग (21 PPM)
वायरलेस कनेक्टिविटी
लंबी ड्यूटी साइकिल (10000 पेज)
आसान सेटअप और यूज
क्यों खोजें विकल्प
केवल ब्लैक & व्हाइट प्रिंटिंग
बड़े ऑफिस के लिए सीमित पेपर ट्रे
इस प्रिंटर की कीमत 13,990 रुपये है। 24 महीने तक हर महीने 412 रुपये देकर भी इसे ऑर्डर किया जा सकेगा। यह एक ऑल-इन-वन कलर प्रिंटर है, जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी करने के लिए परफेक्ट है। यह खासतौर पर घर और छोटे ऑफिस के लिए बनाया गया है। इस प्रिंटर में 64 MB मेमोरी और 150 शीट की पेपर ट्रे है। यह यूएसबी कनेक्टिविटी के साथ आता है, जो इसे आसानी से कंप्यूटर से कनेक्ट करने में मदद करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑल-इन-वन फंक्शन
हाई पेज रेटिनेशन (ब्लैत 7.5K, कलर 5K)
USB कनेक्टिविटी, आसान सेटअप
घर और छोटे ऑफिस के लिए परफेक्ट
क्यों खोजें विकल्प
वायरलेस ऑप्शन नहीं
बड़े ऑफिस के लिए सीमित पेपर हैंडलिंग
यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 4,399 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पोर्टेबल और ऑल-इन-वन प्रिंटर है, जो घर और छोटे ऑफिस के लिए सही रहेगा। यह वाई-फाई और यूएसबी कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है। यह Canon Selphy App के जरिए आसानी से प्रिंट किया जा सकता है। इस प्रिंटर में 4800x600 dpi का प्रिंट रेजोल्यूशन है। 180 पेज प्रति कार्ट्रिज प्रिंट क्षमता के साथ, यह प्रिंटर कम इस्तेमाल करने वालों के लिए सही रहेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
Wi-Fi कनेक्टिविटी और मोबाइल ऐप सपोर्ट
कम इस्तेमाल के लिए सही
हाई प्रिंट क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
कम प्रिंटिंग क्षमता
मैनुअल डुप्लेक्स प्रिंट
हाई वॉल्यूम ऑफिस के लिए सही नहीं
इस प्रिंटर की कीमत 10,999 रुपये है, लेकिन इस पर 18% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 8,999 रुपये हो जाती है। यह घर और छोटे ऑफिस के लिए एक सही रहेगा। यह प्रिंटिंग में तेज और हाई क्वालिटी के साथ आता है। इस प्रिंटर से आप A3, A4, लीगल और लैटर साइज पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं। इसमें ब्लैक, सायन, मैजेंटा और येलो इंक बॉटल का इस्तेमाल किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
A3 और हाई क्वालिटी प्रिंट
तेज प्रिंट स्पीड
कॉम्पैक्ट और हल्का डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
ज्यादा पेपर कैपेसिटी नहीं
हाई वॉल्यूम ऑफिस के लिए सही नहीं
केवल प्रिंटिंग फंक्शन, स्कैन/कॉपी नहीं
18,999 रुपये के बजाय इस प्रिंटर को 18% डिस्काउंट के साथ 15,599 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों काम कर सकता है। यह 33 PPM (ब्लैक) / 15 PPM (कलर) की स्पीड पर काम करता है। यह 5760 x 1440 dpi की हाई क्वालिटी प्रिंट रेजोल्यूशन के साथ आता है। इसमें A4, लीगल और लैटर साइज के पेपर का इस्तेमाल किया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा
तेज और हाई क्वालिटी प्रिंट
इकोटैंक इंक से कम प्रिंटिंग लागत
क्यों खोजें विकल्प
A3 प्रिंटिंग नहीं
डुप्लेक्स (दो तरफ प्रिंट) सपोर्ट नहीं
हाई वॉल्यूम प्रिंटिंग के लिए सीमित क्षमता
यह इस लिस्ट का सबसे सस्ता ऑप्शन है। इसे 2,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह आपके घर के लिए बेस्ट रहेगा। यह प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधाओं के साथ आता है। इसकी प्रिंट स्पीड ब्लैक में 7.7 ipm और कलर में 4.0 ipm है। यह ऑटो पावर ऑन फीचर और यूएसबी कनेक्टिविटी के साथ आता है। यह बॉर्डरलेस प्रिंटिंग कर सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
USB कनेक्टिविटी और ऑटो पावर ऑन
बॉर्डरलेस प्रिंटिंग
क्यों खोजें विकल्प
धीमी प्रिंट स्पीड
डुप्लेक्स प्रिंटिंग सपोर्ट नहीं
LCD डिस्प्ले नहीं
