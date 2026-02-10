बजट में पॉवरहाउस: Amazon पर ₹60,000 से कम में 10 धाकड़ लैपटॉप्स, फीचर्स देख उड़ जाएंगे होश

संक्षेप: अमेजन पर कॉलेज छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, 60,000 रुपए के बजट में अब HP, Dell और ASUS जैसे 10 प्रीमियम लैपटॉप्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। चाहे कोडिंग हो या वीडियो एडिटिंग, नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज बोनस के साथ अपनी पढ़ाई को दें एक स्मार्ट शुरुआत

Follow Us on

Feb 10, 2026 04:33 pm IST

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

2026 में पढ़ाई का तरीका पूरी तरह बदल चुका है, जहाँ अब कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और AI टूल्स का इस्तेमाल आम हो गया है। इसे ध्यान में रखते हुए, अमेज़न ने छात्रों के लिए 60,000 रुपए के अंदर 10 सबसे बेहतरीन लैपटॉप्स की एक विशेष लिस्ट पेश की है। इस सूची में HP, ASUS, और Dell जैसे दिग्गज ब्रांड्स के वो मॉडल्स शामिल हैं जो न केवल हल्के और पोर्टेबल हैं, बल्कि जिनमें 12th और 13th Gen के पावरफुल प्रोसेसर, बेहतरीन बैटरी बैकअप और हाई-क्वालिटी डिस्प्ले मिलता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

चाहे आप इंजीनियरिंग के छात्र हों या आर्ट्स के, इन लैपटॉप्स पर आपको बैंक डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI और आकर्षक एक्सचेंज ऑफर्स का फायदा भी मिल रहा है। इस लेख में हमने इन सभी 10 लैपटॉप्स की खूबियों, उनकी मौजूदा कीमतों और छात्रों के लिए उनकी उपयोगिता का बारीकी से विश्लेषण किया है, ताकि आप अपने बजट में सबसे सही चुनाव कर सकें।

Lenovo IdeaPad Slim 3 उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें कम बजट में एक पावरफुल परफ़ॉर्मर की तलाश है। मात्र 1.62 किलो वजन और 1.79 सेमी मोटाई के साथ, यह लैपटॉप कॉलेज स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी 16GB LPDDR5 RAM है, जो इस प्राइस रेंज में कम ही देखने को मिलती है। अमेज़न पर इस समय यह लैपटॉप 21% के भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है, जो इसे 50,000 रुपए के अंदर एक वैल्यू-फॉर-मनी डील बनाता है।

Specifications प्रोसेसर AMD Ryzen 5 7520U मेमोरी 16GB LPDDR5-5500 RAM स्टोरेज 512GB SSD डिस्प्ले 15.6 इंच FHD , एंटी-ग्लेयर कोटिंग, TUV लो ब्लू लाइट सर्टिफाइड बैटरी 47Wh बैट सॉफ्टवेयर Windows 11 Home, MS Office Home 2024, और Microsoft 365 B क्यों खरीदें बेहतरीन मल्टीटास्किंग पोर्टेबिलिटी फास्ट चार्जिंग सुरक्षा और प्राइवेसी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर क्यों खोजें विकल्प ज धूप या बाहरी रोशनी में स्क्रीन थोड़ी कम चमकदार भारी गेमिंग या हाई-एंड 4K वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं रैम को बढ़ा नहीं सकते

अगर आप 50,000 रुपए के अंदर एक 'परफॉर्मेंस बीस्ट' की तलाश में हैं, तो Acer Aspire Lite (AL15-41) आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है। इस लैपटॉप की सबसे बड़ी खासियत इसका AMD Ryzen 7-7730U प्रोसेसर है, जिसमें 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स मिलते हैं—जो आमतौर पर इस कीमत के लैपटॉप में मिलना मुश्किल है। मात्र 1.59 किलो वजन के साथ यह लैपटॉप न सिर्फ पावरफुल है बल्कि बेहद पोर्टेबल भी है। अमेजन पर इस समय इस पर 29% की बड़ी छूट मिल रही है, जो इसे बजट-फ्रेंडली प्रीमियम सेगमेंट में खड़ा करती है।

Specifications प्रोसेसर AMD Ryzen 7 7730U मेमोरी 16GB DDR4 स्टोरेज 512GB NVMe SSD डिस्प्ले 15.6 इंच Full HD बैटरी लाइफ लगभग 7 घंटे तक का बैकअप वजन 1.59 Kg क्यों खरीदें दमदार प्रोसेसर म को 32GB और स्टोरेज को 1TB तक अपग्रेड हल्का और स्टाइलिश कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प अधिक रोशनी वाली जगह पर स्क्रीन की चमक थोड़ी कम बहुत भारी गेमिंग के लिए नहीं

अगर आपका बजट 30,000 रुपए से कम है और आप एक ऐसा लैपटॉप चाहते हैं जो दिखने में प्रीमियम हो और जिसमें लेटेस्ट फीचर्स मिलें, तो Chuwi GemiBook Plus एक चौंकाने वाला विकल्प है। मात्र 29,990 रुपए की कीमत में यह लैपटॉप 16GB LPDDR5 RAM और FHD IPS डिस्प्ले जैसे फीचर्स ऑफर करता है, जो आमतौर पर महंगे लैपटॉप्स में मिलते हैं। यह छात्रों और ऑफिस जाने वालों के लिए एक बेहतरीन एंट्री-लेवल डिवाइस है जो वेब ब्राउजिंग, ऑनलाइन क्लासेस और मूवीज देखने के लिए एकदम सही है।

Specifications मेमोरी 16GB LPDDR5 स्टोरेज 512GB SSD डिस्प्ले 15.6 इंच IPS FHD कीबोर्ड बैकलिट कीबोर्ड वजन 1.74 किलोग्राम क्यों खरीदें किफायती कीमत में भारी रैम शानदार डिस्प्ले लेटेस्ट कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प भारी कोडिंग या गेमिंग के लिए यह सही नहीं बैटरी हैवी यूसेज पर 4-5 घंटे में खत्म

अगर आप एक ऐसा लैपटॉप चाहते हैं जो प्रोफेशनल लुक के साथ टिकाऊ परफॉरमेंस दे, तो HP Professional 15 एक शानदार चुनाव है। 40,999 रुपए की कीमत पर आने वाला यह लैपटॉप लेटेस्ट Intel Core 3-100U प्रोसेसर से लैस है, जो इसे 2025 के हिसाब से अपडेटेड बनाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Windows 11 Pro के साथ आना है, जो इसे साधारण होम लैपटॉप्स के मुकाबले अधिक सुरक्षित और बिजनेस-फ्रेंडली बनाता है।

Specifications मेमोरी 8GB DDR4 स्टोरेज 512GB PCIe NVMe SSD डिस्प्ले 15.6 इंच Full HD सॉफ्टवेयर Windows 11 Pro कैमरा FHD कैमरा वजन मात्र 1.5 - 1.65 किलोग्राम क्यों खरीदें लेटेस्ट 2025 प्रोसेसर Windows 11 Pro रैम और स्टोरेज दोनों को बढ़ाने की सुविधा शानदार वीडियो कॉलिंग क्यों खोजें विकल्प पुराना डिजाइन गेमिंग के लिए नहीं

अगर आप एक भरोसेमंद और प्रीमियम ब्रांड की तलाश में हैं, तो Dell Inspiron 14 एक बेहतरीन विकल्प है। मात्र 1.4 किलो वजन के साथ, यह लैपटॉप उन प्रोफेशनल्स और छात्रों के लिए बना है जो हमेशा चलते-फिरते काम करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका 13th Gen Intel Core i3 प्रोसेसर और DDR5 RAM है, जो इसे पुराने लैपटॉप्स के मुकाबले कहीं अधिक तेज और भविष्य के लिए तैयार बनाती है। आइस ब्लू कलर में इसका डिजाइन बेहद क्लासी और आकर्षक लगता है।

Specifications डिस्प्ले 14.0 इंच FHD (1920 x 1200), एंटी-ग्लेयर कोटिंग प्रोसेसर 13th Generation Intel Core i3-1305U मेमोरी 8GB DDR5 4400Mhz डिस्प्ले 14.0 इंच FHD (1920 x 1200), एंटी-ग्लेयर कोटिंग। सॉफ्टवेयर Windows 11 Home और MS Office 2021 क्यों खरीदें लेटेस्ट DDR5 RAM अल्ट्रा-लाइटवेट रैम और स्टोरेज दोनों को बढ़ाने की सुविधा शानदार वीडियो कॉलिंग क्यों खोजें विकल्प लगभग 6 घंटे का बैटरी बैकअप औसत 14-इंच की स्क्रीन छोटी लग सकती

ASUS Vivobook Go 15 एक एंट्री-लेवल बजट लैपटॉप है, जिसे खास तौर पर स्कूली छात्रों और उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनका काम ब्राउजिंग, ऑनलाइन क्लासेस और डॉक्यूमेंट्स तैयार करने तक सीमित है। इस लैपटॉप की सबसे बड़ी यूएसपी इसका हल्का वजन और इसमें मिलने वाला फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो इस बजट में सुरक्षा के लिहाज से एक बेहतरीन फीचर है। स्टार ब्लैक कलर और मॉडर्न डिजाइन इसे एक प्रीमियम लुक देता है।

Specifications स्टोरेज 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD डिस्प्ले 15.6 इंच FHD (1920 x 1080), 16:9 आस्पेक्ट रेशियो, 200 निट्स ब्राइटनेस बैटरी 42WHrs, 3-सेल Li-ion बैटरी कनेक्टिविटी USB Type-C, Type-A, HDMI 1.4, और HD वेबकैम। सुरक्षा फिंगरप्रिंट सेंसर क्यों खरीदें प्रीमियम और हल्का डिजाइन बजट में फिंगरप्रिंट सेंसर SSD स्टोरेज लेटेस्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर 180-डिग्री हिंज क्यों खोजें विकल्प भारी मल्टीटास्किंग, कोडिंग या एडिटिंग के लिए बिल्कुल नहीं 200 निट्स की ब्राइटनेस काफी कम 2.9 स्टार रेटिंग

HP Notebook 250R G10 उन प्रोफेशनल्स और छात्रों के लिए एक प्रीमियम वर्क-मशीन है, जिन्हें परफॉरमेंस से कोई समझौता नहीं चाहिए। इसमें लेटेस्ट Intel Core 5-120U प्रोसेसर दिया गया है, जो 10 कोर्सेस के साथ आता है। यह लैपटॉप न केवल रोजमर्रा के कामों के लिए बेहतरीन है, बल्कि भारी एक्सेल शीट्स, कोडिंग और मल्टीटास्किंग को भी बहुत आसानी से संभाल सकता है। Windows 11 Pro के साथ आने के कारण यह बिजनेस सुरक्षा के लिहाज से भी काफी मजबूत है।

Specifications मेमोरी 8GB DDR4 RAM स्टोरेज 512GB PCIe NVMe SSD डिस्प्ले 15.6 इंच Full HD एंटी-ग्लेयर स्क्रीन कीबोर्ड बैकलिट कीबोर्ड कैमरा 720p HD वेबकैम ग्राफिक्स Intel Integrated Graphics क्यों खरीदें पावरफुल प्रोसेसर Windows 11 Pro बैकलिट कीबोर्ड लेटेस्ट सॉफ्टवेयर मजबूत बिल्ड क्वालिटी क्यों खोजें विकल्प स्टॉक उपलब्धता पावरफुल प्रोसेसर के साथ 8GB रैम थोड़ी कम गेमिंग लैपटॉप नहीं

HP Intel 100U लैपटॉप उन छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो लेटेस्ट प्रोसेसर और प्रीमियम फीचर्स की तलाश में हैं। ₹44,490 की कीमत पर आने वाला यह लैपटॉप Intel Core 3-100U प्रोसेसर से लैस है, जो न केवल बैटरी की बचत करता है बल्कि मल्टीटास्किंग को भी आसान बनाता है। इसका स्लीक सिल्वर डिजाइन और 1.65 किलोग्राम वजन इसे कॉलेज या ऑफिस ले जाने के लिए काफी आरामदायक बनाता है।

Specifications मेमोरी 8GB DDR4 स्टोरेज 512GB SSD डिस्प्ले 15.6 इंच FHD कैमरा FHD वजन 1.65 किलोग्राम सॉफ्टवेयर Windows 11 Home और MS Office प्री-इंस्टॉल्ड क्यों खरीदें शानदार डिस्प्ले बैकलिट कीबोर्ड माइक्रो-एज डिजाइन HP का सर्विस नेटवर्क और 1 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प कीमत के हिसाब से रैम 2.9 स्टार रेटिंग

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।