बजट में पॉवरहाउस: Amazon पर ₹60,000 से कम में 10 धाकड़ लैपटॉप्स, फीचर्स देख उड़ जाएंगे होश
अमेजन पर कॉलेज छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, 60,000 रुपए के बजट में अब HP, Dell और ASUS जैसे 10 प्रीमियम लैपटॉप्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। चाहे कोडिंग हो या वीडियो एडिटिंग, नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज बोनस के साथ अपनी पढ़ाई को दें एक स्मार्ट शुरुआत
2026 में पढ़ाई का तरीका पूरी तरह बदल चुका है, जहाँ अब कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और AI टूल्स का इस्तेमाल आम हो गया है। इसे ध्यान में रखते हुए, अमेज़न ने छात्रों के लिए 60,000 रुपए के अंदर 10 सबसे बेहतरीन लैपटॉप्स की एक विशेष लिस्ट पेश की है। इस सूची में HP, ASUS, और Dell जैसे दिग्गज ब्रांड्स के वो मॉडल्स शामिल हैं जो न केवल हल्के और पोर्टेबल हैं, बल्कि जिनमें 12th और 13th Gen के पावरफुल प्रोसेसर, बेहतरीन बैटरी बैकअप और हाई-क्वालिटी डिस्प्ले मिलता है।
चाहे आप इंजीनियरिंग के छात्र हों या आर्ट्स के, इन लैपटॉप्स पर आपको बैंक डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI और आकर्षक एक्सचेंज ऑफर्स का फायदा भी मिल रहा है। इस लेख में हमने इन सभी 10 लैपटॉप्स की खूबियों, उनकी मौजूदा कीमतों और छात्रों के लिए उनकी उपयोगिता का बारीकी से विश्लेषण किया है, ताकि आप अपने बजट में सबसे सही चुनाव कर सकें।
1. Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 5 7520U 15.6" (39.6cm) FHD Thin and Light Laptop (16GB/512GB SSD/Windows 11/Microsoft 365 Basic + Office Home 2024/Backlit Keyboard/Grey/1.6Kg), 82XQ00XDIN
Lenovo IdeaPad Slim 3 उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें कम बजट में एक पावरफुल परफ़ॉर्मर की तलाश है। मात्र 1.62 किलो वजन और 1.79 सेमी मोटाई के साथ, यह लैपटॉप कॉलेज स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी 16GB LPDDR5 RAM है, जो इस प्राइस रेंज में कम ही देखने को मिलती है। अमेज़न पर इस समय यह लैपटॉप 21% के भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है, जो इसे 50,000 रुपए के अंदर एक वैल्यू-फॉर-मनी डील बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन मल्टीटास्किंग
पोर्टेबिलिटी
फास्ट चार्जिंग
सुरक्षा और प्राइवेसी
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
क्यों खोजें विकल्प
ज धूप या बाहरी रोशनी में स्क्रीन थोड़ी कम चमकदार
भारी गेमिंग या हाई-एंड 4K वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं
रैम को बढ़ा नहीं सकते
2. Acer Aspire Lite, AMD Ryzen 7-7730U, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Full HD IPS,15.6"/39.62 cm, Windows 11 Home, MS Office, Steel Gray, 1.59 KG, AL15-41, Thin and Light Laptop
अगर आप 50,000 रुपए के अंदर एक 'परफॉर्मेंस बीस्ट' की तलाश में हैं, तो Acer Aspire Lite (AL15-41) आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है। इस लैपटॉप की सबसे बड़ी खासियत इसका AMD Ryzen 7-7730U प्रोसेसर है, जिसमें 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स मिलते हैं—जो आमतौर पर इस कीमत के लैपटॉप में मिलना मुश्किल है। मात्र 1.59 किलो वजन के साथ यह लैपटॉप न सिर्फ पावरफुल है बल्कि बेहद पोर्टेबल भी है। अमेजन पर इस समय इस पर 29% की बड़ी छूट मिल रही है, जो इसे बजट-फ्रेंडली प्रीमियम सेगमेंट में खड़ा करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार प्रोसेसर
म को 32GB और स्टोरेज को 1TB तक अपग्रेड
हल्का और स्टाइलिश
कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
अधिक रोशनी वाली जगह पर स्क्रीन की चमक थोड़ी कम
बहुत भारी गेमिंग के लिए नहीं
3. Chuwi GemiBook Plus 15.6'' Laptop Intel N150(up to 3.60 GHz) 16GB LPDDR5 RAM 512GB SSD| Windows 11| Intel Graphics| IPS FHD 2K, Laptop for Office, Movie, Study| HDMI, WiFi 6, BT5.2, USB 3.0, Webcam
अगर आपका बजट 30,000 रुपए से कम है और आप एक ऐसा लैपटॉप चाहते हैं जो दिखने में प्रीमियम हो और जिसमें लेटेस्ट फीचर्स मिलें, तो Chuwi GemiBook Plus एक चौंकाने वाला विकल्प है। मात्र 29,990 रुपए की कीमत में यह लैपटॉप 16GB LPDDR5 RAM और FHD IPS डिस्प्ले जैसे फीचर्स ऑफर करता है, जो आमतौर पर महंगे लैपटॉप्स में मिलते हैं। यह छात्रों और ऑफिस जाने वालों के लिए एक बेहतरीन एंट्री-लेवल डिवाइस है जो वेब ब्राउजिंग, ऑनलाइन क्लासेस और मूवीज देखने के लिए एकदम सही है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत में भारी रैम
शानदार डिस्प्ले
लेटेस्ट कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
भारी कोडिंग या गेमिंग के लिए यह सही नहीं
बैटरी हैवी यूसेज पर 4-5 घंटे में खत्म
4. HP Professional 15 (2025) Intel Core 3-100U 8GB RAM 512GB SSD 15.6" FHD Windows 11 Pro MS Office Silver 1.65 kg Thin & Light Laptop with FHD Camera and Privacy Shutter G10
अगर आप एक ऐसा लैपटॉप चाहते हैं जो प्रोफेशनल लुक के साथ टिकाऊ परफॉरमेंस दे, तो HP Professional 15 एक शानदार चुनाव है। 40,999 रुपए की कीमत पर आने वाला यह लैपटॉप लेटेस्ट Intel Core 3-100U प्रोसेसर से लैस है, जो इसे 2025 के हिसाब से अपडेटेड बनाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Windows 11 Pro के साथ आना है, जो इसे साधारण होम लैपटॉप्स के मुकाबले अधिक सुरक्षित और बिजनेस-फ्रेंडली बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
लेटेस्ट 2025 प्रोसेसर
Windows 11 Pro
रैम और स्टोरेज दोनों को बढ़ाने की सुविधा
शानदार वीडियो कॉलिंग
क्यों खोजें विकल्प
पुराना डिजाइन
गेमिंग के लिए नहीं
5. DELL i3 10th Gen - (4 GB/256 GB SSD/Intel UHD Graphics) Thin and Light Business Laptop/14.0" Display/Ice Blue/1.4 kg
अगर आप एक भरोसेमंद और प्रीमियम ब्रांड की तलाश में हैं, तो Dell Inspiron 14 एक बेहतरीन विकल्प है। मात्र 1.4 किलो वजन के साथ, यह लैपटॉप उन प्रोफेशनल्स और छात्रों के लिए बना है जो हमेशा चलते-फिरते काम करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका 13th Gen Intel Core i3 प्रोसेसर और DDR5 RAM है, जो इसे पुराने लैपटॉप्स के मुकाबले कहीं अधिक तेज और भविष्य के लिए तैयार बनाती है। आइस ब्लू कलर में इसका डिजाइन बेहद क्लासी और आकर्षक लगता है।
Specifications
क्यों खरीदें
लेटेस्ट DDR5 RAM
अल्ट्रा-लाइटवेट
रैम और स्टोरेज दोनों को बढ़ाने की सुविधा
शानदार वीडियो कॉलिंग
क्यों खोजें विकल्प
लगभग 6 घंटे का बैटरी बैकअप औसत
14-इंच की स्क्रीन छोटी लग सकती
6. ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron N4500, Fingerprint Sensor (Intel HD iGPU/8GB RAM/512GB SSD/FHD/15.6"/60Hz/42WHrs/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Star Black/1.57 kg) E510KA-EJ9011WS
ASUS Vivobook Go 15 एक एंट्री-लेवल बजट लैपटॉप है, जिसे खास तौर पर स्कूली छात्रों और उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनका काम ब्राउजिंग, ऑनलाइन क्लासेस और डॉक्यूमेंट्स तैयार करने तक सीमित है। इस लैपटॉप की सबसे बड़ी यूएसपी इसका हल्का वजन और इसमें मिलने वाला फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो इस बजट में सुरक्षा के लिहाज से एक बेहतरीन फीचर है। स्टार ब्लैक कलर और मॉडर्न डिजाइन इसे एक प्रीमियम लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम और हल्का डिजाइन
बजट में फिंगरप्रिंट सेंसर
SSD स्टोरेज
लेटेस्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर
180-डिग्री हिंज
क्यों खोजें विकल्प
भारी मल्टीटास्किंग, कोडिंग या एडिटिंग के लिए बिल्कुल नहीं
200 निट्स की ब्राइटनेस काफी कम
2.9 स्टार रेटिंग
7. HP Notebook 250R G10 (Intel Core 5-120U) 8GB RAM 512GB SSD Intel Integrated Graphics 15.6" FHD Display 720p HD Camera Backlit Keyboard Windows 11 Pro MS Office 2024
HP Notebook 250R G10 उन प्रोफेशनल्स और छात्रों के लिए एक प्रीमियम वर्क-मशीन है, जिन्हें परफॉरमेंस से कोई समझौता नहीं चाहिए। इसमें लेटेस्ट Intel Core 5-120U प्रोसेसर दिया गया है, जो 10 कोर्सेस के साथ आता है। यह लैपटॉप न केवल रोजमर्रा के कामों के लिए बेहतरीन है, बल्कि भारी एक्सेल शीट्स, कोडिंग और मल्टीटास्किंग को भी बहुत आसानी से संभाल सकता है। Windows 11 Pro के साथ आने के कारण यह बिजनेस सुरक्षा के लिहाज से भी काफी मजबूत है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल प्रोसेसर
Windows 11 Pro
बैकलिट कीबोर्ड
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
मजबूत बिल्ड क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
स्टॉक उपलब्धता
पावरफुल प्रोसेसर के साथ 8GB रैम थोड़ी कम
गेमिंग लैपटॉप नहीं
8. Intel 100U Laptop (8GB DDR4,512GB SSD) Anti-Glare, Micro-Edge, IPS, 15.6''/39.6c, Silver,1.65kg, FHD Camera w/Shutter
HP Intel 100U लैपटॉप उन छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो लेटेस्ट प्रोसेसर और प्रीमियम फीचर्स की तलाश में हैं। ₹44,490 की कीमत पर आने वाला यह लैपटॉप Intel Core 3-100U प्रोसेसर से लैस है, जो न केवल बैटरी की बचत करता है बल्कि मल्टीटास्किंग को भी आसान बनाता है। इसका स्लीक सिल्वर डिजाइन और 1.65 किलोग्राम वजन इसे कॉलेज या ऑफिस ले जाने के लिए काफी आरामदायक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार डिस्प्ले
बैकलिट कीबोर्ड
माइक्रो-एज डिजाइन
HP का सर्विस नेटवर्क और 1 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत के हिसाब से रैम
2.9 स्टार रेटिंग
