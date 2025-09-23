10 हजार से कम में खरीदें शानदार LED TV, इन टॉप 10 डील्स के लिए मची लूट, सबसे सस्ता 4790 रुपये का top 10 led tv under rupees 10000 in amazon sale most affordable priced at just rupees 4790, Gadgets Hindi News - Hindustan
10 हजार से कम में खरीदें शानदार LED TV, इन टॉप 10 डील्स के लिए मची लूट, सबसे सस्ता 4790 रुपये का

यहां हम आपको10 हजार रुपये से कम की कीमत की टॉप 10 टीवी डील्स के बारे में बता रहे हैं। इनमें जो सबसे सस्ता टीवी है, उसकी कीमत मात्र 4790 रुपये है। इन टीवी को आप बैंक डिस्काउंट, कैशबैक और एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 02:17 PM
किफायती दाम में नया एलईडी स्मार्ट टीवी खरीदना चाह रहे हैं, तो अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आपके लिए ही है। यहां हम आपको इस सेल में 10 हजार रुपये से कम की कीमत की टॉप 10 टीवी डील्स के बारे में बता रहे हैं। इनमें जो सबसे सस्ता टीवी है, उसकी कीमत मात्र 4790 रुपये है। इन टीवी को आप बैंक डिस्काउंट, कैशबैक और एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने टीवी की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

1. Acerpure 80 cm (32 inch) Elevate Featherlite Series HD QLED Smart Google TV AP32HG41QFLED

इस टीवी की कीमत अमेजन इंडिया पर 9999 रुपये है। टीनी पर 10 पर्सेंट तक का बैंक डिस्काउंट और कैशबैक दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में आप इसकी कीमत को 2670 रुपये तक कम कर सकते हैं। टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और शानदार डॉल्बी साउंड मिलेगा।

2. Acer 80 cm (32 inches) G Plus Series HD Ready LED Smart Google TV AR32HDGGR2841AD

इस टीवी की कीमत 8999 रुपये है। टीवी पर 10 पर्सेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह टीवी 449 रुपये के कैशबैक के साथ भी आपका हो सकता है। टीवी पर 2670 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। यह टीवी 1.5जीबी रैम और 8जीबी इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। टीवी में आपको डॉल्बी साउंड भी मिलेगा।

3. VW (Vision World 60 cm (24 inches) Linux Frameless Series HD Ready Smart LED TV VW24C3 (Black)

अमेजन की डील में यह फोन 5999 रुपये का मिल रहा है। फोन पर 299 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में आपको 2670 रुपये तक का फायदा हो सकता है। इस टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। टीवी का साउंड आउटपुट 24 वॉट का है।

4. VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready Android Smart LED TV VW32S

यह टीवी अमेजन इंडिया पर 6999 रुपये का मिल रहा है। इसे आप 349 रुपये तक के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। टीवी पर आपको 2670 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी मिल सकता है। यह टीवी क्वॉड कोर प्रोसेसर पर काम करता है। इसमें आपको 20 वॉट का साउंड आउटपुट मिलेगा। टीवी की वॉरंटी एक साल की है।

5. Xiaomi 80 cm (32 inch) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN

यह टीवी अमेजन इंडिया पर 9999 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। इस पर 1 हजार रुपये का कूपन डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट से साथ यह टीवी 8999 रुपये में आपका हो जाएगा। टीवी पर कंपनी 499 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। शाओमी का यह टीवी 60Hz के रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें डॉल्बी ऑडियो के साथ 20 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है।

6. Dyanora 60cm (24 Inches) HD Ready Non Smart LED TV

यह एलईडी टीवी अमेजन इंडिया पर 5699 रुपये का मिल रहा है। टीवी पर 10 पर्सेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह टीवी 284 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी आपका हो सकता है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस टीवी की कीमत को और कम कर सकते हैं। टीवी के फीचर्स की बात करें, तो आपको इसमें 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। यह टीवी 20 वॉट के साउंड आउटपुट के साथ आता है।

7. Kodak 80 cm (32 inches) Matrix Series QLED Android Google TV 32MT5077 HD Ready (Black)

टीवी की कीमत 9499 रुपये है। इस टीवी पर भी 10 पर्सेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपको इस टीवी पर 474 रुपये तक का कैशबैक भी मिल सकता है। एक्सचेंज ऑफर में आपको 2670 रुपये तक का फायदा हो सकता है। टीवी में कंपनी 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दे रही है। इसका साउंड आउटपुट 48 वॉट का है।

8. Westinghouse 80 cm (32 inches) W2 Series HD Ready Certified Android LED TV WH32HX41 (Black)

इस टीवी को आप अमेजन इंडिया पर 8999 रुपये में खरीद सकते हैं। टीवी की कीमत को बैंक ऑफर में 10 पर्सेंट तक कम किया जा सकता है। टीवी पर 449 रुपये तक का कैशबैक मिल रहा है। टीवी को एक्सचेंज ऑफर में लेने पर आपको 2670 रुपये तक का फायदा हो सकता है। यह टीवी डॉल्बी डिजिटल प्लस और 36 वॉट के साउंड आउटपुट के साथ आता है।

9. GE 60 cm (24 inches) Premium Frameless Series HD Ready Smart LED TV VS24SMART (Black)

यह टीवी अमेजन इंडिया पर 6499 रुपये का मिल रहा है। टीवी पर 10 पर्सेंट का बैंक डिस्काउंट और 2 पर्सेंट का कूपन डिस्काउंट दिया जा रहा है। कैशबैक ऑफर में आपको 324 रुपये तक का फायदा हो सकता है।

10. Uniboom Ultima 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Android TV 2025 Edition

यह टीवी अमेजन इंडिया पर 4790 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। टीवी को आप 10 पर्सेंट के डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। इस टीवी पर 239 रुपये तक का कैशबैक और 2670 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। यह टीवी फायरिंग बूम स्पीकर के साथ आता है।

