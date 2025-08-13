अमेजन लाया धांसू स्मार्ट टीवी डील, चेक करें ये टॉप 10 डील, सस्ते में बनेगी बात Top 10 LED TV deal on Amazon check discount offers, Gadgets Hindi News - Hindustan
Top 10 LED TV deal on Amazon check discount offers

अमेजन लाया धांसू स्मार्ट टीवी डील, चेक करें ये टॉप 10 डील, सस्ते में बनेगी बात

Best Smart Tv: अगर आप एक नई स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं, तो अमेजन आपके लिए बेस्ट स्मार्ट टीवी डील लेकर आया है, जहां से आप सस्ते में स्मार्ट टीवी खरीद सकते हैं।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 02:17 PM
प्रोडक्ट्स के सुझाव

स्मार्ट टीवी आज के वक्त में हर घर की जरूरत है। लेकिन अपने घर के लिए एक परफेक्ट टीवी खरीदना बड़ा टास्ट है। यह टास्क उस वक्त और भी बड़ा हो जाता है, जब आपको स्मार्ट टीवी के फीचर्स के बारे में मालूम न हो। साथ ही आपका बजट सीमित हो, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपकी सुविधा के लिए टॉप 10 स्मार्ट टीवी की लिस्ट लेकर आये हैं, जिन्हें आप अमेजन से शानदार डिस्काउंट ऑफर के साथ बेहद कम दाम में खरीद सकते हैं। अमेजन की ओर से बैंक डिस्काउंट, ईएमआई के साथ एक्स्ट्रा डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर की सुविधा दी जा रही है।

अमेजन लाया धांसू स्मार्ट टीवी डील, चेक करें ये टॉप 10 डील, सस्ते में बनेगी बात
यह सैमसंग का 32 इंच एचडी स्मार्ट एलीडी टीवी है। इस स्मार्ट टीवी में 50Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो शानदार पिक्चर क्वॉलिटी के साथ स्मूथ वीडियोस एक्सपीरिएंस देता है। इसमें HDR सपोर्ट है, जो कंट्रास्ट और ब्राइटनेस को बेहतर बनाता है। इसमें सैमसंग Tizen OS है, जो एक स्मार्ट टीवी एक्सपीरियंस प्रदान करता है और इसमें Samsung TV Plus के साथ 100+ फ्री टीवी चैनल्स का एक्सेस मिलता है। इसमें 20W का साउंड आउटपुट है, जो आपके देखने का अनुभव और बेहतर बनाता है। टीवी में Wi-Fi 5, Bluetooth, 2 HDMI पोर्ट्स, और USB-A जैसे कई कनेक्टिविटी ऑप्शंस दिये गये हैं। इस टीवी की कीमत 13,990 रुपये है।

Specifications

स्क्रीन साइज
32 इंच
रेजोल्यूशन
HD (1366 x 768)
रिफ्रेश रेट
50Hz
साउंड
20W आउटपुट

क्यों खरीदें

...

HD रेजोल्यूशन, HDR सपोर्ट, 20W साउंड आउटपुट

क्यों खोजें विकल्प

...

छोटा डिस्प्ले, साउंट की कमी

यह एलजी की 32 इंच स्मार्ट टीवी है। यह स्मार्ट टीवी वेबओएस एलईडी टीवी है। इस स्मार्ट टीवी में HD रेडी रेलोल्यूशन और 60Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसमें HDR10 सपोर्ट है। इसमें α5 Gen 6 AI Processor है, जो बेहतर वीडियो प्रोसेसिंग और स्मार्ट फीचर्स देता है। टीवी का साउंड 10W का है और इसमें वर्चुअल साउंड दिया गया है, जिससे आपको बेहतर ऑडियो एक्सपीरिएंस मिलता है। इसकी कीमत 14,490 रुपये है।

Specifications

स्क्रीन साइज
32 इंच
रेजोल्यूशन
HD Ready
रिफ्रेश रेट
60Hz
स्मार्ट फीचर्स
WebOS, AI Processor
साउंड
10W आउटपुट

क्यों खरीदें

...

Pros Smart webOS, HDR10 सपोर्ट,α5 Gen 6 AI Processor

क्यों खोजें विकल्प

...

32 इंच छोटी डिस्प्ले, 10W साउंड आउटपुट

यह 43 इंच 4K Ultra HD टीवी है। इसमें 60Hz रिफ्रेश रेट है। इस स्मार्ट टीवी में Fire OS 7 है, जो आपको 12000+ ऐप्स की सुविधा देता है। टीवी में Dolby Audio और DTS Virtual: X साउंड टेक्नोलॉजी है, जो बेहतरीन ऑडियो एक्सपीरिएंस देता है। आप वॉयस कमांड के जरिए टीवी कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी कीमत 20,499 रुपये है।

Specifications

स्क्रीन साइज
43 इंच
रेजोल्यूशन
4K Ultra HD
रिफ्रेश रेट
60Hz
साउंड
24W आउटपुट

क्यों खरीदें

...

4K Ultra HD रेजोल्यूशन, Dolby Audio साउंड टेक्नोलॉजी

क्यों खोजें विकल्प

...

60Hz रिफ्रेश रेट, 24W साउंड आउटपुट

यह 32 इंच वाली HD Ready स्मार्ट टीवी है। यह टीवी 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूथ कंटेंट डिस्प्ले करती है। इसमें Fire OS 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें Voice Remote with Alexa का सपोर्ट है, जिससे आप वॉयस कमांड से टीवी को नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें 2 HDMI पोर्ट्स और 2 USB पोर्ट्स हैं। साथ ही ब्लूटूथ ,ड्यूल बैंड वाई-फाई, ईथरनेट जैसी कनेक्टिविटी दी गई है। इसकी कीमत 10,499 रुपये है।

Specifications

स्क्रीन साइज
32 इंच
रेजोल्यूशन
HD Ready
रिफ्रेश रेट
60Hz
साउंड
20W आउटपुट

क्यों खरीदें

...

HD Ready रेजोल्यूशन, Dolby Audio साउंड टेक्नोलॉजी

क्यों खोजें विकल्प

...

HD Ready डिस्प्ले, 20W साउंड आउटपुट

यह सैमसंग का 43 इंच का फुल एचडी स्मार्ट एलीडी टीवी है, जो 1920 x 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन और 50Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें HDR10+ और PurColor टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कलर्स को नैचुरल और ब्राइट बनाती है। Hyper Real Picture Engine के साथ यह टीवी पिक्चर डिटेल को और बेहतर करता है। इसमें 20W साउंड आउटपुट मिलता है। यह Samsung Tizen OS पर चलता है और Samsung TV Plus के जरिए 100+ फ्री चैनल्स का एक्सेस देता है। इस टीवी की कीमत 25,990 रुपये है।

Specifications

स्क्रीन साइज
43 इंच
रेजोल्यूशन
FHD
रिफ्रेश रेट
50Hz
साउंड
20W आउटपुट
ऑपरेटिंग सिस्टम
Samsung Tizen OS

क्यों खरीदें

...

FHD रेजोल्यूशन,HDR10+ सपोर्ट, 20W पावरफुल साउंड

क्यों खोजें विकल्प

...

4K रेजोल्यूशन नहीं, बेसिक 50Hz रिफ्रेश रेट

यह TCL का 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट गूगल टीवी है, जो 3840 x 2160 पिक्सल रेजोल्यूशन और 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें HVA पैनल, HDR10 और AiPQ प्रोसेसर दिया गया है। Micro Dimming और MEMC टेक्नोलॉजी वीडियो को स्मूथ और डिटेल्ड बनाती है। 24W साउंड आउटपुट के साथ Dolby Atmos और DTS-X सपोर्ट मिलता है, जो सिनेमैटिक ऑडियो एक्सपीरियंस देता है। यह Google TV OS पर चलता है और इसमें 2GB RAM, 16GB स्टोरेज और Google Assistant सपोर्ट है। इस टीवी की कीमत 33,990 रुपये है।

Specifications

स्क्रीन साइज
55 इंच
रेजोल्यूशन
4K UHD
रिफ्रेश रेट
60Hz
साउंड
24W आउटपुट
ऑपरेटिंग सिस्टम
Google TV

क्यों खरीदें

...

4K UHD रेजोल्यूशन, HDR10 सपोर्ट, Dolby Atmos और DTS-X के साथ 24W साउंड

क्यों खोजें विकल्प

...

OLED पैनल नहीं,सिर्फ 1 USB पोर्ट

यह Xiaomi का 50 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट गूगल टीवी है, जो 3840 x 2160 पिक्सल रेजोल्यूशन और 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें Dolby Vision, HDR10 और HLG सपोर्ट है, जो पिक्चर क्वालिटी को और डिटेल्ड और ब्राइट बनाता है। 30W साउंड आउटपुट के साथ Dolby Audio, DTS-X और DTS Virtual:X सपोर्ट मिलता है। यह Google TV OS पर चलता है और इसमें 2GB RAM, 8GB स्टोरेज और Google Assistant सपोर्ट है। इस टीवी की कीमत 27,999 रुपये है।

Specifications

स्क्रीन साइज
50 इंच
रेजोल्यूशन
4K UHD
रिफ्रेश रेट
60Hz
साउंड
30W आउटपुट
ऑपरेटिंग सिस्टम
Google TV

क्यों खरीदें

...

4K UHD रेजोल्यूशन, 30W पावरफुल साउंड, Google TV OS

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ 8GB इंटरनल स्टोरेज, OLED पैनल नहीं

यह TCL का 43 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट गूगल टीवी है, जो 3840 x 2160 पिक्सल रेजोल्यूशन और 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें HVA पैनल, HDR10 और AiPQ प्रोसेसर दिया गया है। Micro Dimming और MEMC वीडियो को स्मूथ और शार्प बनाते हैं। 24W साउंड आउटपुट के साथ Dolby Atmos और DTS-X सपोर्ट मिलता है, जो थिएटर जैसा ऑडियो अनुभव देता है। यह Google TV OS पर चलता है और इसमें 2GB RAM, 16GB स्टोरेज और Google Assistant सपोर्ट है। टीवी की कीमत 23,990 रुपये है।

Specifications

स्क्रीन साइज
43 इंच
रेजोल्यूशन
4K UHD
रिफ्रेश रेट
60Hz
साउंड
24W आउटपुट
ऑपरेटिंग सिस्टम
Google TV

क्यों खरीदें

...

4K UHD रेजोल्यूशन, HDR10 सपोर्ट, Dolby Atmos और DTS-X के साथ 24W साउंड

क्यों खोजें विकल्प

...

OLED पैनल नहीं, सिर्फ 1 USB पोर्ट

यह Xiaomi का 32 इंच का HD रेडी स्मार्ट LED फायर टीवी है, जो 1366 x 768 पिक्सल रेजोल्यूशन और 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें HDR, HLG और Vivid Picture Engine दिया गया है। 20W साउंड आउटपुट के साथ Dolby Audio, DTS-HD और DTS Virtual:X का सपोर्ट मिलता है। यह Fire TV OS पर चलता है और 12,000+ ऐप्स का सपोर्ट देता है। इस टीवी की कीमत 11,990 रुपये है।

Specifications

स्क्रीन साइज
32 इंच
रेजोल्यूशन
HD Ready
रिफ्रेश रेट
60Hz
साउंड
20W आउटपुट
ऑपरेटिंग सिस्टम
Fire TV OS

क्यों खरीदें

...

HDR और HLG सपोर्ट, HD रेडी डिस्प्ले, 12,000+ ऐप्स का सपोर्ट, Alexa वॉयस रिमोट

क्यों खोजें विकल्प

...

फुल एचडी या 4K रेजोल्यूशन नहीं

Specifications

स्क्रीन साइज
32 इंच
रेजोल्यूशन
HD Ready
रिफ्रेश रेट
60Hz
साउंड
20W, Dolby Audio, DTS Virtual X

क्यों खरीदें

...

बेहतर पिक्चर इंजन, Dolby Audio + DTS Virtual X, 178° वाइड व्यूइंग एंगल

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल HD Ready रिजॉल्यूशन, 1-स्टार एनर्जी रेटिंग

यह 32 इंच एचडी रेडी स्मार्ट एलईडी टीवी है। इसमें 60Hz रिफ्रेश रेट और 178-डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल दिया गया है। इसमें VIDAA U9 OS है, जो आपको Prime Video, Netflix, Disney+ Hotstar और YouTube जैसे ऐप्स का एक्सेस देता है। साउंड के लिए 20W पावरफुल स्टीरियो स्पीकर्स, Dolby Audio और DTS Virtual X का सपोर्ट है। इसकी कीमत 12,499 रुपये है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

