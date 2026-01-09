Hindustan Hindi News
Titan launches stylish smartwatch with AI features Bluetooth calling health monitoring price 7999 rupees
AI फीचर्स, BT कॉलिंग, हेल्थ मॉनिटरिंग के साथ Titan की स्टाइलिश स्मार्टवॉच लॉन्च, कीमत इतनी

AI फीचर्स, BT कॉलिंग, हेल्थ मॉनिटरिंग के साथ Titan की स्टाइलिश स्मार्टवॉच लॉन्च, कीमत इतनी

संक्षेप:

Titan Aira स्मार्टवॉच भारत में लॉन्च हो गई है। यह वॉच 1.70 AMOLED डिस्प्ले, AI Chat, 24×7 हेल्थ मॉनिटरिंग, BT कॉलिंग, IP68 वाटर-रेसिस्टेंस समेत प्रीमियम फीचर्स के साथ आती है।

Jan 09, 2026 08:28 am IST Himani Gupta
Titan ने भारत में अपनी नई Titan Aira स्मार्टवॉच पेश कर दी है, जो स्मार्ट और स्टाइलिश फीचर्स के साथ बाजार में दस्तक दे रही है। इस स्मार्टवॉच की शुरुआती कीमत ₹6,999 से शुरू होती है, और यह पहनने वाला टेक्नोलॉजी और वेलनेस दोनों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन की गई है। Titan Aira की सबसे बड़ी खासियत इसमें AI-पावर्ड फीचर्स का होना है, जिसमें AI Chat, AI Watch Faces, और Luna Wellness Suite शामिल हैं। इन टूल्स के जरिये उपयोगकर्ता अपने वॉच फेस को अपनी पसंद और मूड के अनुसार बदल सकता है, साथ ही हेल्थ और फिटनेस डेटा पर AI-पोवेरड इनसाइट्स प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा Bluetooth कॉलिंग, अलार्म, टाइमर और IP68 वाटर-डस्ट रेज़िस्टेंस जैसी अनिवार्य स्मार्टवॉच सुविधाओं से लैस यह डिवाइस एक भरोसेमंद स्मार्टवॉच अनुभव देता है।

Titan Aira की कीमत और उपलब्धता

Titan Aira स्मार्टवॉच 6,999 रुपए से 7,999 रुपए के बीच उपलब्ध है, जो इसके फीचर्स को देखते हुए वॉच को बहुत आकर्षक ऑप्शन बनाती है खासकर AI फीचर्स और AMOLED डिस्प्ले के साथ। यह वॉच Titan World, Fastrack, Helios स्टोर्स, प्रीमियम रिटेल आउटलेट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें:UPI नियम बदला: एक छोटी गलती आपके अकाउंट को ब्लॉक करवा सकती है, जानें कैसे बचें

Titan Aira के फीचर्स और स्पेक्स

Titan Aira स्मार्टवॉच एक प्रीमियम लुक और स्मार्ट फीचर्स का कॉम्बिनेशन है। यह वॉच लगभग 10mm Ultra Slim प्रोफाइल में आती है। यह 1.70-इंच की AMOLED स्क्रीन को सपोर्ट करती है, जिसका 336×336 पिक्सल रेज़ॉल्यूशन और 1000 nits तक की पीक ब्राइटनेस है। जो आउटडोर विज़िबिलिटी के लिए काफी है, जिससे धूप में भी स्क्रीन पर कंटेंट स्पष्टता से दिखता है।

Titan Aira की सबसे बड़ी ख़ासियत उसके AI-पावर्ड फीचर्स हैं। AI Chat के जरिये आप स्मार्टवॉच से सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा AI Watch Faces फीचर आपकी पसंद, मूड या स्टाइल के अनुरूप वॉच फेस को जनरेट कर सकता है, जिससे यह डिवाइस हर रोज एक नया लुक़ दे सकता है।

Titan Aira में 24×7 Health Monitoring Suite शामिल है, जो आपकी दैनिक स्वास्थ्य जरूरतों को ध्यान में रखता है। यह विविध हेल्थ मेट्रिक्स को ट्रैक करता है जैसे:

✔ Heart Rate Monitoring रियल-टाइम दिल की धड़कन की जानकारी।

✔ SpO2 Tracking ब्लड ऑक्सिजन मॉनिटरिंग।

✔ Stress & Sleep Tracking तनाव और नींद के पैटर्न की निगरानी।

यह स्मार्टवॉच Bluetooth Calling का सपोर्ट करती है, जिससे आप सीधे वॉच से कॉल कर या रिसीव कर सकते हैं। Titan Aira में IP68 वाटर और डस्ट रेज़िस्टेंस भी है यह रोजमर्रा की गतिविधियों में सुरक्षित रहता है, चाहे बारिश हो या धूल-भरे वातावरण में चलना हो।

इसके अलावा वॉच में कुछ उपयोगी टूल भी शामिल हैं जैसे:

✔ अलार्म

✔ स्टॉपवॉच

✔ टाइमर

✔ बैकलाइट

ये सभी फीचर्स इसे रोजमर्रा के स्मार्टवॉच उपयोग के लिए एक बैलेंस्ड और फंक्शनल डिवाइस बनाते हैं।

ये भी पढ़ें:Flipkart Republic Day Sale मचाएगी तहलका: फोन, टीवी, लैपटॉप सब होंगे सस्ते
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
