AI फीचर्स, BT कॉलिंग, हेल्थ मॉनिटरिंग के साथ Titan की स्टाइलिश स्मार्टवॉच लॉन्च, कीमत इतनी
Titan Aira स्मार्टवॉच भारत में लॉन्च हो गई है। यह वॉच 1.70 AMOLED डिस्प्ले, AI Chat, 24×7 हेल्थ मॉनिटरिंग, BT कॉलिंग, IP68 वाटर-रेसिस्टेंस समेत प्रीमियम फीचर्स के साथ आती है।
सम्बंधित सुझाव
Titan AiRA 1.70" AMOLED Metal Case Square Display Smart Watch with Silicone Strap Stress Monitoring, 1000 Nits, Functional Crown, AI Enabled, IP68 Water Resistant Upto 7 Days Battery Life- Pink
- Titan AiRA 1.70" AMOLED Metal Case Square Display Smart Watch with Silicone Strap Stress Monitoring
- 1000 Nits
- Functional Crown
₹6999
खरीदिये
57% OFF
ARBAN Screen Protector compatible with Titan AiRA 1.70 inch (Pack-3 SMARTWATCH SCREEN PROTECTOR)
- ARBAN Screen Protector compatible with Titan AiRA 1.70 inch (Pack-3 SMARTWATCH SCREEN PROTECTOR)
₹259₹599
खरीदिये
11% OFF
Titan Elixir 1.19" AMOLED Stainless Steel Smart Watch for Women Latest with Diamond Cut Design, SpO2, BP & Skin Temp Monitorings, Heart Rate, BT Calling, Voice Assistant, Water Resistant (Rose Gold)
- Titan Elixir 1.19" AMOLED Stainless Steel Smart Watch for Women Latest with Diamond Cut Design
- SpO2
- BP & Skin Temp Monitorings
₹12499₹13995
खरीदिये
53% OFF
ARBAN Screen Protector compatible with Smartwatch Titan AiRA 1.70 inch (Pack-4 SMARTWATCH SCREEN PROTECTOR)
- ARBAN Screen Protector compatible with Smartwatch Titan AiRA 1.70 inch (Pack-4 SMARTWATCH SCREEN PROTECTOR)
₹279₹599
खरीदिये
57% OFF
Titan Crest 1.43” AMOLED Smart Watch with BT Calling, AI Morning Briefs, Functional Crown, Health Tracking, Aluminium Body, 100+ Sports Modes, Smartwatch for Men and Women - Rose Gold Mesh Strap
- Titan Crest 1.43” AMOLED Smart Watch with BT Calling
- AI Morning Briefs
- Functional Crown
₹5999₹13995
खरीदिये
Titan ने भारत में अपनी नई Titan Aira स्मार्टवॉच पेश कर दी है, जो स्मार्ट और स्टाइलिश फीचर्स के साथ बाजार में दस्तक दे रही है। इस स्मार्टवॉच की शुरुआती कीमत ₹6,999 से शुरू होती है, और यह पहनने वाला टेक्नोलॉजी और वेलनेस दोनों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन की गई है। Titan Aira की सबसे बड़ी खासियत इसमें AI-पावर्ड फीचर्स का होना है, जिसमें AI Chat, AI Watch Faces, और Luna Wellness Suite शामिल हैं। इन टूल्स के जरिये उपयोगकर्ता अपने वॉच फेस को अपनी पसंद और मूड के अनुसार बदल सकता है, साथ ही हेल्थ और फिटनेस डेटा पर AI-पोवेरड इनसाइट्स प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा Bluetooth कॉलिंग, अलार्म, टाइमर और IP68 वाटर-डस्ट रेज़िस्टेंस जैसी अनिवार्य स्मार्टवॉच सुविधाओं से लैस यह डिवाइस एक भरोसेमंद स्मार्टवॉच अनुभव देता है।
सम्बंधित सुझाव
Titan AiRA 1.70" AMOLED Metal Case Square Display Smart Watch with Silicone Strap Stress Monitoring, 1000 Nits, Functional Crown, AI Enabled, IP68 Water Resistant Upto 7 Days Battery Life- Pink
- Titan AiRA 1.70" AMOLED Metal Case Square Display Smart Watch with Silicone Strap Stress Monitoring
- 1000 Nits
- Functional Crown
₹6999
खरीदिये
57% OFF
ARBAN Screen Protector compatible with Titan AiRA 1.70 inch (Pack-3 SMARTWATCH SCREEN PROTECTOR)
- ARBAN Screen Protector compatible with Titan AiRA 1.70 inch (Pack-3 SMARTWATCH SCREEN PROTECTOR)
₹259₹599
खरीदिये
11% OFF
Titan Elixir 1.19" AMOLED Stainless Steel Smart Watch for Women Latest with Diamond Cut Design, SpO2, BP & Skin Temp Monitorings, Heart Rate, BT Calling, Voice Assistant, Water Resistant (Rose Gold)
- Titan Elixir 1.19" AMOLED Stainless Steel Smart Watch for Women Latest with Diamond Cut Design
- SpO2
- BP & Skin Temp Monitorings
₹12499₹13995
खरीदिये
53% OFF
ARBAN Screen Protector compatible with Smartwatch Titan AiRA 1.70 inch (Pack-4 SMARTWATCH SCREEN PROTECTOR)
- ARBAN Screen Protector compatible with Smartwatch Titan AiRA 1.70 inch (Pack-4 SMARTWATCH SCREEN PROTECTOR)
₹279₹599
खरीदिये
57% OFF
Titan Crest 1.43” AMOLED Smart Watch with BT Calling, AI Morning Briefs, Functional Crown, Health Tracking, Aluminium Body, 100+ Sports Modes, Smartwatch for Men and Women - Rose Gold Mesh Strap
- Titan Crest 1.43” AMOLED Smart Watch with BT Calling
- AI Morning Briefs
- Functional Crown
₹5999₹13995
खरीदिये
Titan Aira की कीमत और उपलब्धता
Titan Aira स्मार्टवॉच 6,999 रुपए से 7,999 रुपए के बीच उपलब्ध है, जो इसके फीचर्स को देखते हुए वॉच को बहुत आकर्षक ऑप्शन बनाती है खासकर AI फीचर्स और AMOLED डिस्प्ले के साथ। यह वॉच Titan World, Fastrack, Helios स्टोर्स, प्रीमियम रिटेल आउटलेट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।
Titan Aira के फीचर्स और स्पेक्स
Titan Aira स्मार्टवॉच एक प्रीमियम लुक और स्मार्ट फीचर्स का कॉम्बिनेशन है। यह वॉच लगभग 10mm Ultra Slim प्रोफाइल में आती है। यह 1.70-इंच की AMOLED स्क्रीन को सपोर्ट करती है, जिसका 336×336 पिक्सल रेज़ॉल्यूशन और 1000 nits तक की पीक ब्राइटनेस है। जो आउटडोर विज़िबिलिटी के लिए काफी है, जिससे धूप में भी स्क्रीन पर कंटेंट स्पष्टता से दिखता है।
सम्बंधित सुझाव
69% OFF
Titan Zeal 1.85" AMOLED Metal Case Smart Watch with BT Calling, SpO2, 100+ Sports Modes, Auto Sports Recognition, Fast Charging Smartwatch for Men & Women with – Black Leather Strap (Black)
- Titan Zeal 1.85" AMOLED Metal Case Smart Watch with BT Calling
- SpO2
- 100+ Sports Modes
₹3999₹12995
खरीदिये
71% OFF
ACM Watch Strap Silicone Belt 20mm compatible with Titan Aira Smartwatch Color Hook Band Black
- ACM Watch Strap Silicone Belt 20mm compatible with Titan Aira Smartwatch Color Hook Band Black
₹289₹990
खरीदिये
50% OFF
ARBAN Screen Protector compatible with Smartwatch Titan AiRA 1.70 inch (Pack-5 SMARTWATCH SCREEN PROTECTOR)
- ARBAN Screen Protector compatible with Smartwatch Titan AiRA 1.70 inch (Pack-5 SMARTWATCH SCREEN PROTECTOR)
₹299₹599
खरीदिये
50% OFF
ACM Watch Strap Steel Metal 20mm compatible with Titan Aira Smartwatch Adjustable Belt Chain Band Gold
- ACM Watch Strap Steel Metal 20mm compatible with Titan Aira Smartwatch Adjustable Belt Chain Band Gold
₹499₹990
खरीदिये
Titan Aira की सबसे बड़ी ख़ासियत उसके AI-पावर्ड फीचर्स हैं। AI Chat के जरिये आप स्मार्टवॉच से सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा AI Watch Faces फीचर आपकी पसंद, मूड या स्टाइल के अनुरूप वॉच फेस को जनरेट कर सकता है, जिससे यह डिवाइस हर रोज एक नया लुक़ दे सकता है।
Titan Aira में 24×7 Health Monitoring Suite शामिल है, जो आपकी दैनिक स्वास्थ्य जरूरतों को ध्यान में रखता है। यह विविध हेल्थ मेट्रिक्स को ट्रैक करता है जैसे:
✔ Heart Rate Monitoring रियल-टाइम दिल की धड़कन की जानकारी।
✔ SpO2 Tracking ब्लड ऑक्सिजन मॉनिटरिंग।
✔ Stress & Sleep Tracking तनाव और नींद के पैटर्न की निगरानी।
यह स्मार्टवॉच Bluetooth Calling का सपोर्ट करती है, जिससे आप सीधे वॉच से कॉल कर या रिसीव कर सकते हैं। Titan Aira में IP68 वाटर और डस्ट रेज़िस्टेंस भी है यह रोजमर्रा की गतिविधियों में सुरक्षित रहता है, चाहे बारिश हो या धूल-भरे वातावरण में चलना हो।
इसके अलावा वॉच में कुछ उपयोगी टूल भी शामिल हैं जैसे:
✔ अलार्म
✔ स्टॉपवॉच
✔ टाइमर
✔ बैकलाइट
ये सभी फीचर्स इसे रोजमर्रा के स्मार्टवॉच उपयोग के लिए एक बैलेंस्ड और फंक्शनल डिवाइस बनाते हैं।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।