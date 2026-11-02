Digi Yatra की सुविधा अब अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी शुरू हो गई है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत 7 एयरपोर्ट पर नवंबर-दिसंबर 2026 में इसका ट्रायल चल रहा है। जानें Digi Yatra का इस्तेमाल कैसे करें, किन यात्रियों को मिलेगा फायदा:

हवाई जहाज से सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब विदेश जाने वाले यात्रियों को भी एयरपोर्ट पर Digi Yatra की सुविधा मिल सकेगी। अभी तक इस सुविधा का इस्तेमाल डोमेस्टिक फ्लाइट से सफर करने वाले यात्री करते थे। अब सरकार ने इसे अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी शुरू करने की तैयारी की है। इस सुविधा की मदद से यात्रियों की पहचान उनके चेहरे से की जाएगी। यानी एयरपोर्ट पर कुछ जगहों पर बार-बार बोर्डिंग पास निकालकर दिखाने की जरूरत कम हो सकती है। यात्री कैमरे के सामने अपना चेहरा दिखाएंगे और सिस्टम उनकी पहचान करेगा। पहचान सही होने पर वे आगे जा सकेंगे।

फिलहाल इसका फायदा उन योग्य भारतीय नागरिकों को मिलेगा, जिनके पास ई-पासपोर्ट है और जो Air India या IndiGo की चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से यात्रा कर रहे हैं। इस सुविधा के लिए यात्रियों को Digi Yatra ऐप पर अपने ई-पासपोर्ट की मदद से डिजिटल पहचान बनानी होगी। इसके बाद एयरपोर्ट पर तय जगहों पर कैमरे के सामने चेहरा दिखाकर पहचान की पुष्टि की जा सकेगी। हालांकि, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अब विदेश जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत खत्म हो गई है। यात्रियों को पासपोर्ट साथ रखना होगा और इमिग्रेशन समेत सभी जरूरी जांच भी पूरी करनी होंगी।

इन 7 एयरपोर्ट पर शुरू हुआ Digi Yatra का ट्रायल नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए Digi Yatra का ट्रायल देश के सात एयरपोर्ट पर शुरू किया गया है। इनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि, चेन्नई और अमृतसर एयरपोर्ट शामिल हैं। इस ट्रायल में फिलहाल चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को शामिल किया गया है, जिन्हें Air India और IndiGo ऑपरेट करती हैं। सरकार नवंबर और दिसंबर के दौरान इस सुविधा का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों से फीडबैक भी लेगी।

इस सुविधा से यात्रियों को होगा ये फायदा इस पूरे प्रोसेस में यात्री को बार-बार अपने डॉक्यूमेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। एयरपोर्ट पर लगे खास गेट कैमरे की मदद से यात्री के चेहरे की पहचान करते हैं। जानकारी सही पाए जाने पर गेट खुल जाता है और यात्री बिना ज्यादा रुकावट के अगले चेकपॉइंट की ओर बढ़ सकता है। यह सुविधा एंट्री से लेकर सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग तक उन जगहों पर काम करती है, जहां ऐसे गेट लगाए गए हैं।

ऐसे काम करेगी इंटरनेशनल Digi Yatra सुविधा Digi Yatra फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी यानी चेहरा पहचानने वाली तकनीक पर काम करती है। आसान भाषा में समझें तो एयरपोर्ट पर लगे कैमरे यात्री के चेहरे को स्कैन करते हैं और डिजिटल पहचान से उसका मिलान करते हैं। पहचान सही मिलने पर यात्री को संबंधित गेट से आगे जाने की अनुमति मिल जाती है।

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए इस सिस्टम में ई-पासपोर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। योग्य यात्रियों को सबसे पहले Digi Yatra मोबाइल ऐप पर अपने ई-पासपोर्ट के आधार पर Verifiable Credential यानी डिजिटल पहचान बनानी होगी। इसके लिए पासपोर्ट के मशीन रीडेबल जोन (MRZ) को स्कैन करना होगा। इसके बाद NFC की सुविधा वाले स्मार्टफोन से पासपोर्ट में लगी चिप को पढ़ा जाएगा।