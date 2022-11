Whatsapp पर रहें Online और किसी को पता भी नहीं चलेगा, फॉलो करें आसान स्टेप्स

मेसेजिंग प्लेटफॉर्म Whatsapp पर यूजर्स के सामने बड़ी परेशानी यह रहती थी कि उनके ऑनलाइन रहने पर दूसरों को पता चल जाता था और इस Online Status को छुपाने का विकल्प नहीं मिल रहा था। यानी कि अगर आप वॉट्सऐप चला रहे हैं और कोई चैट विंडो में जाकर देखता है तो उसे नाम के नीचे 'Online' लिखा नजर आता है। अच्छी बात यह है कि अब इस Online स्टेटस को छुपाया जा सकता है।

कई बार आप चाहते हैं कि आपके वॉट्सऐप पर ऑनलाइन होने का पता बाकियों को ना चले। शायद ही कोई चाहेगा कि वह देर रात ऑनलाइन हो और उनके किसी दोस्त या रिश्तेदार को पता चल जाए कि वे सोने के बजाय किसी के साथ चैटिंग कर रहे हैं। बिना किसी थर्ड-पार्टी ऐप की मदद से अब प्राइवेसी सेटिंग्स में बदला किया जा सकता है।

पहले केवल Last Seen छुपा सकते थे यूजर्स

मेटा की ओनरशिप वाली मेसेजिंग ऐप में अब तक यूजर्स को केवल Last Seen छुपाने का विकल्प ही मिलता था। यूजर्स बाकियों से छुपा सकते थे कि वे आखिरी बार ऐप पर कितने बजे ऐक्टिव थे। प्राइवेसी सेटिंग्स के इसी सेक्शन में अब यूजर्स को Online स्टेटस छुपाने का विकल्प भी दिया जा रहा है। ऐप को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट करने के बाद आपको आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

ये स्टेप्स फॉलो कर छुपा सकेंगे Online स्टेटस

1. सबसे पहले आपको फोन में वॉट्सऐप ओपेन करना होगा और दाईं ओर सबसे ऊपर दिए गए तीन डॉट्स पर टैप करना होगा।

2. यहां से सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अकाउंट पर टैप करना होगा।

3. अकाउंट के बाद प्राइवेसी में जाने का विकल्प मिलेगा, जहां आपको Last Seen and Online चुनना होगा।

4. यहीं से आप 'Who can see my last seen' के लिए everyone, my contacts, my contacts except और nobody विकल्पों में से चुन सकते हैं।

5. नीचे दिए गए 'Who can se when I'm online' में आपको same as last seen या everyone चुनना होता है।

आसान भाषा में समझें तो आपको Last Seen की तर्ज पर ही ऑनलाइन स्टेटस छुपाने का विकल्प दिया जा रहा है। Last Seen से Noone या अन्य विकल्प चुनते हुए आपको उसी सेटिंग को ऑनलाइन स्टेटस के लिए भी लागू करना होगा।