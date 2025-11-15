इस्तीफा देंगे ऐप्पल के मुखिया Tim Cook, कौन हो सकता है अगला सीईओ सामने आया नाम

संक्षेप: Apple CEO Tim Cook जल्द अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, ऐप्पल के दिग्गज टिम कुक अगले साल यानी 2026 की शुरुआत में कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। John Ternus को इस समय टिम कुक के सबसे संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है।

Apple CEO Tim Cook जल्द अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, ऐप्पल के दिग्गज टिम कुक अगले साल (यानी 2026) की शुरुआत में कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कुक, जो इस साल 65 साल के हो गए हैं, ने 2011 में ऐप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स के निधन के बाद यह पद संभाला था और 14 साल तक कंपनी की कमान संभालने के बाद आखिरकार उनके कंपनी छोड़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट बताती है कि कंपनी ने सीईओ पद के उत्तराधिकारी की तलाश तेज कर दी है, और बताया जा रहा है कि कुक ने खुद अपने रिप्लेसमेंट के लिए किसी आंतरिक उम्मीदवार को प्राथमिकता दी है। कुक चाहते हैं कि नया सीईओ कंपनी के अंदर से ही चुना जाए। ऐप्पल में हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जॉन टर्नस (John Ternus) को इस समय टिम कुक के सबसे संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है।

टिम कुक एप्पल के सीईओ पद से हटेंगे मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों का हवाला देते हुए, फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट दी है कि टिम कुक का ऐप्पल के सीईओ पद से हटना, तकनीकी दिग्गज के वर्तमान प्रदर्शन से संबंधित नहीं है, बल्कि यह एक लंबे समय से नियोजित परिवर्तन है।

ऐप्पल के अगले सीईओ की घोषणा जनवरी के अंत में होने वाली कमाई रिपोर्ट से पहले होने की संभावना कम है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे कंपनी की नई लीडरशिप टीम को जून में शुरू होने वाले सालाना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इवेंट्स (विश्व डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस से शुरू) से पहले अच्छे से तैयार होने का समय मिलेगा।

यह हो सकते हैं ऐप्पल अगले सीईओ हालांकि कंपनी ने अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, लेकिन ऐप्पल के सीईओ ने अपनी जगह कंपनी के अंदर से ही किसी उम्मीदवार को चुनने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। ऐप्पल में हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जॉन टर्नस को इस समय टिम कुक के सबसे संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है।

कुक ने 4 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंचाई कंपनी की मार्केट वैल्यू ऐप्पल के सीईओ के रूप में कुक के 14 साल के कार्यकाल के दौरान, कंपनी की मार्केट वैल्यू 350 बिलियन डॉलर (लगभग 31 लाख करोड़ रुपये) से बढ़कर 4 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 354.8 लाख करोड़ रुपये) हो गई है।

ऐप्पल के पूर्व ऑपरेशन चीफ, टिम कुक, इसी महीने 65 साल के हुए हैं। उन्होंने 2011 में कंपनी के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स से सीईओ की जिम्मेदारी ली थी, जिसके कुछ महीनों बाद जॉब्स गुजर गए थे। कुक के नेतृत्व में ऐप्पल की मार्केट वैल्यू 2011 की लगभग 350 अरब डॉलर से बढ़कर आज 4 ट्रिलियन डॉलर हो गई है।

रिपोर्ट से पता चलता है कि ऐप्पल के शेयर पिछले महीने के मजबूत नतीजों की बदौलत, अब तक के सबसे ऊंचे स्तर के करीब कारोबार कर रहे हैं। हालांकि यह अभी भी अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जैसे प्रतिद्वंद्वियों से पीछे है, फिर भी कंपनी आने वाली छुट्टियों के दौरान बिक्री के मामले में अब तक की सबसे अच्छी तिमाही का अनुमान लगा रही है।