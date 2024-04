TikTok का बड़ा फैसला, 17 मई से इन वीडियो पर लगेगा बैन, दवाइयां बनी कारण

टिकटॉक (TikTok) ने अपनी पॉलिसी को अपडेट किया है। अपडेटेड कम्युनिटी गाइडलाइन्स के अनुसार टिकटॉक पर अब वेट लॉस से जुड़े कॉन्टेंट पर लगाम कसी जाएगी। कंपनी खासतौर से अपने प्लैटफॉर्म पर 'extreme' डाइट और मेडिकेशन वाले कॉन्टेंट्स को कम करना चाह रही है। टिकटॉक पर बीते कुछ दिनों में ऐसे वीडियो की संख्या काफी बढ़ी है, जिनमें वेट मैनेजमेंट की बात की जाती है। इनमें वे कॉन्टेंट भी शामिल हैं, जिनमें वेट लॉस के लिए दवाइयों भी जिक्र होता है। यूजर Ozempic, Wegovy (by Novo Nordisk A/S) और Zepbound (by Eli Lilly & Co.) जैसी दवाओं के बारे में जानकारी पाने के लिए टिकटॉक का रुख कर रहे हैं।