Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़

आ गया दुनिया का पहला 4G AI नोट-टेकिंग ईयरबड्स, हर बात करेगा रिकॉर्ड, तुरंत देगा समरी

आ गया दुनिया का पहला 4G AI नोट-टेकिंग ईयरबड्स, हर बात करेगा रिकॉर्ड, तुरंत देगा समरी

संक्षेप:

TicNote Pods को पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह से इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। पहनने पर, ये ईयरबड्स होने वाली बातचीत, ऑनलाइन मीटिंग, जूम कॉल, फोन कॉल, इंटरव्यू और क्लासरूम लेक्चर को साफ-साफ कैप्चर कर सकते हैं।

Dec 14, 2025 03:47 pm IST
share

किकस्टार्टर पर लॉन्च किए गए TicNote Pods, वियरेबल स्पेस में एक बिल्कुल नई कैटेगरी है। यह दुनिया का पहला 4G AI नोट-टेकिंग ईयरबड्स है। इन्हें फिलहाल वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया गया है। Mobvoi द्वारा डिजाइन किए गए ये ईयरबड्स सिर्फ म्यूजिक चलाने या कॉल करने से कहीं ज्यादा काम करने के लिए बनाए गए हैं। बिल्ट-इन 4G eSIM और कस्टमाइज्ड शैडो AI सिस्टम के साथ, टिकनोट पॉड्स बातचीत को पूरी तरह से अपने आप रिकॉर्ड, सिंक और ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए स्मार्टफोन, ब्लूटूथ पेयरिंग या मैनुअल अपलोड की कोई जरूरत नहीं है। यह कंटेंट क्रिएटर, पत्रकार और स्टूडेंट्स के लिए काफी काम का साबित हो सकता है। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए जानते हैं...

एक-एक बात को रिकॉर्ड करता है डिवाइस

टिकनोट पॉड्स को पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह से इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। पहनने पर, ये ईयरबड्स होने वाली बातचीत, ऑनलाइन मीटिंग, जूम कॉल, फोन कॉल, इंटरव्यू और क्लासरूम लेक्चर को साफ-साफ कैप्चर कर सकते हैं। जब आप एक्टिव रूप से सुन रहे हों या बोल रहे हों, तो ये बिना किसी रुकावट के काम करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी जरूरी डिटेल मिस न हो।

read moreये भी पढ़ें:
सबसे सस्ता 100Mbps ब्रॉडबैंड, 4000GB तक डेटा और ढेर सारे OTTs; कीमत ₹599 से शुरू
worlds first 4g ai note taking earbuds

चार्जिंग केस खुद एक स्टैंडअलोन रिकॉर्डर है

जब आप ईयरबड्स नहीं भी पहन रहे होते हैं, तब भी चार्जिंग केस खुद एक स्टैंडअलोन रिकॉर्डर की तरह काम करता है। इसे बस एक टेबल पर रखने से यह कमरे की आस-पास की बातचीत को रिकॉर्ड कर लेता है। यह खास तौर पर ग्रुप डिस्कशन, वर्कशॉप, मीटिंग और अचानक होने वाली बातचीत के लिए बहुत उपयोगी है, जो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी देता है जो पारंपरिक रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं दे सकते।

तुरंत देता है लाइव ट्रांसक्रिप्ट और समरी

बिल्ट-इन 4G कनेक्टिविटी की वजह से, टिकनोट पॉड्स रिकॉर्डिंग को तुरंत सिंक करते हैं और उन्हें रियल टाइम में प्रोसेस करते हैं। ऑडियो तुरंत अपलोड और ट्रांसक्राइब हो जाता है, जिससे बिना किसी देरी के लाइव ट्रांसक्रिप्ट और समरी मिलती हैं। सब कुछ बैकग्राउंड में अपने आप होता है, जिससे नोट्स लेने में कोई परेशानी नहीं होती और यूजर्स टेक्नोलॉजी के बजाय बातचीत पर ध्यान दे पाते हैं।

read moreये भी पढ़ें:
पहली सेल में ₹10,999 में मिलेगा 6000mAh बैटरी वाला फोन, चार साल मिलेंगे अपडेट
worlds first 4g ai note taking earbuds

इन लोगों के लिए परफेक्ट डिवाइस

टिकनोट पॉड्स अलग-अलग फील्ड में काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए बनाए गए हैं, जिनमें पत्रकार, छात्र, रिसर्चर, कॉर्पोरेट टीम्स और कंटेंट क्रिएटर शामिल हैं। AI टूल्स में रियल-टाइम ट्रांसलेशन, प्रोफेशनल समरी फॉर्मेट और इंडस्ट्री-स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी की समझ शामिल है। समय के साथ, सिस्टम एक पर्सनल नॉलेज बेस बनाता है जो लगातार इस्तेमाल से और भी ज्यादा उपयोगी हो जाता है।

इतनी है कीमत

टिकनोट पॉड्स किकस्टार्टर पर सुपर अर्ली बर्ड बंडल और दुनियाभर में शिपिंग के साथ उपलब्ध हैं। कीमतें एक सिंगल 4G सेट के लिए 199 डॉलर (करीब 18,000 रुपये) से शुरू होती हैं।

