50MP तक के सेल्फी कैमरा वाले तीन जबर्दस्त फोन, सबसे सस्ता 11999 रुपये का, लिस्ट में सैमसंग भी

संक्षेप: 50MP तक के सेल्फी कैमरा वाला फोन लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको मार्केट में मौजूद तीन बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इस लिस्ट में सैमसंग और रियलमी जैसे कंपनियों के फोन शामिल हैं। इनमें सबसे सस्ता फोन 11999 रुपये का है।

Sat, 1 Nov 2025 10:24 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
50 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा वाला फोन लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको मार्केट में मौजूद तीन बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इस लिस्ट में सैमसंग और रियलमी जैसे कंपनियों के फोन शामिल हैं। लिस्ट में जो सबसे सस्ता फोन है, उसकी कीमत मात्र 11,999 रुपये है। फ्रंट कैमरा के साथ इन फोन में दिया गया रियर कैमरा सेटअप भी शानदार है। कैमरा सेटअप के अलावा आपको इन फोन में आपको शानदार डिस्प्ले और तगड़ी बैटरी भी मिलेगी। आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।

HMD Crest Max 5G

8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 11,999 रुपये है। आपको इस फोन में सेल्फी के लिए 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। फोन के रियर में एलईडी फ्लैश के साथ 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। मेन कैमरा के अलावा कंपनी रियर में एक 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी दे रही है। फोन में दिए गए फुल एचडी+ डिस्प्ले का साइज 6.67 इंच का है। यह फोन Unisoc T760 5G ऑक्टा-कोर प्रोसेसर पर काम करता है। इस फोन की बैटरी 5000mAh की है, जो 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Samsung Galaxy A55 5G

फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 24999 रुपये है। सैमसंग का यह फोन 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा से लैस है। इसके रियर में कंपनी 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा ऑफर कर कर रही है। इसके अलावा डिवाइस के रियर में एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा शामिल है। फोन में आपको 6.6 इंच का फुल एचडी+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है, जो 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Realme 15T 5G

8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 20999 रुपये है। फोन 50 मेगापिक्सल के एआई फ्रंट कैमरा के साथ आता है। इसके रियर में भी आपको 50 मेगापिक्सल का एआई मेन कैमरा देखने को मिलेगा। यह फोन डाइमेंसिटी 6400 मैक्स चिपसेट पर काम करता है। फोन में 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 6.67 इंच का डिस्प्ले ऑफर किया जा रहा है। फोन में दी गई बैटरी 7000mAh की है। यह बैटरी 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
