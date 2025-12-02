₹8 हजार से कम के तीन धांसू फोन, मिलेगी 7000mAh तक की बैटरी, रैम 12GB तक, मोटोरोला भी लिस्ट में
इन फोन की कीमत 8 हजार रुपये से कम है। हमारी इस लिस्ट में मोटोरोला का भी भी फोन शामिल है। ये फोन 7000mAh तक की बैटरी से लैस हैं। साथ ही इनमें आपको वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ 12जीबी तक की रैम मिलेगा।
Realme NARZO 80 Lite 4G
4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 7299 रुपये है। फोन में आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट वाला 6.67 इंच वाला डिस्प्ले मिलेगा। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Unisoc T7250 चिपसेट दे रही है। फोन का मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। सेल्फी के लिए आपको इसमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन की बैटरी 6300mAh की है, जो 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह फोन Realme UI 6.0 पर काम करता है।
MOTOROLA G06 Power
मोटोरोला का यह फोन 7999 रुपये की कीमत में तगड़े फीचर ऑफर करता है। फोन 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। इसमें 8जीबी तक की वर्चुअल रैम भी दी गई है। इससे इस फोन की टोटल रैम 12जीबी तक की हो जाती है। फोन में आपको मीडियाटेक हीलियो G81 एक्सट्रीम प्रोसेसर मिलेगा। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। फोन में कंपनी 7000mAh की बैटरी दे रही है। कंपनी का दावा है कि यह बैटरी तीन दिन तक चल जाती है। दमदार साउंड के लिए इस फोन में डॉल्बी ऐटमॉस दिया गया है।
itel Zeno 20
आइटेल के इस फोन की कीमत 6899 रुपये है। फोन 4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। फोन की रैम वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ 12जीबी तक की हो जाती है। आइटेल का यह फोन ऑक्टा-कोर प्रोसेसर पर काम करता है। फोन में आपको 6.6 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। AI Vana 2.0 से लैस इस फोन में आपको डाइनैमिक बार भी देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जो 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
