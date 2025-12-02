Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़three best smartphone sunder rupees 8000 offering up to 7000mah battery and up to 12gb ram
₹8 हजार से कम के तीन धांसू फोन, मिलेगी 7000mAh तक की बैटरी, रैम 12GB तक, मोटोरोला भी लिस्ट में

₹8 हजार से कम के तीन धांसू फोन, मिलेगी 7000mAh तक की बैटरी, रैम 12GB तक, मोटोरोला भी लिस्ट में

संक्षेप:

इन फोन की कीमत 8 हजार रुपये से कम है। हमारी इस लिस्ट में मोटोरोला का भी भी फोन शामिल है। ये फोन 7000mAh तक की बैटरी से लैस हैं। साथ ही इनमें आपको वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ 12जीबी तक की रैम मिलेगा।

Tue, 2 Dec 2025 11:39 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

23% OFF

Realme Narzo 80 Lite 5G

Realme Narzo 80 Lite 5G

  • checkCrystal Purple
  • check4 GB/6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹11499

₹14999

खरीदिये

discount

20% OFF

Vivo Y19s 5G

Vivo Y19s 5G

  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
  • check6.74-inch Display Size
amazon-logo

₹11999

₹14999

खरीदिये

discount

14% OFF

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Lite

  • checkPrism Blue
  • check4 GB / 6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹11999

₹13999

खरीदिये

Motorola Moto G06

Motorola Moto G06

  • checkBlack
  • check4GB/up to 8GB RAM
  • check128GB/up to 256GB Storage

₹7999

और जाने

discount

38% OFF

Samsung Galaxy F06 5G

Samsung Galaxy F06 5G

  • checkBahama Blue
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹8700

₹13999

खरीदिये

कम बजट में तगड़े फीचर वाला बेस्ट फोन तलाश रहे हैं, तो हम आपको तीन बेस्ट ऑप्शन के बारे में बताने वाले हैं। इन फोन की कीमत 8 हजार रुपये से कम है। हमारी इस लिस्ट में मोटोरोला का भी भी फोन शामिल है। ये फोन 7000mAh तक की बैटरी से लैस हैं। साथ ही इनमें आपको वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ 12जीबी तक की रैम मिलेगा। फोन्स में शानदार कैमरा सेटअप और बेस्ट-इन-क्लास डिस्प्ले भी दिया गया है। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन फोन के बारे में।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

23% OFF

Realme Narzo 80 Lite 5G

Realme Narzo 80 Lite 5G

  • checkCrystal Purple
  • check4 GB/6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹11499

₹14999

खरीदिये

discount

20% OFF

Vivo Y19s 5G

Vivo Y19s 5G

  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
  • check6.74-inch Display Size
amazon-logo

₹11999

₹14999

खरीदिये

discount

14% OFF

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Lite

  • checkPrism Blue
  • check4 GB / 6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹11999

₹13999

खरीदिये

Motorola Moto G06

Motorola Moto G06

  • checkBlack
  • check4GB/up to 8GB RAM
  • check128GB/up to 256GB Storage

₹7999

और जाने

discount

38% OFF

Samsung Galaxy F06 5G

Samsung Galaxy F06 5G

  • checkBahama Blue
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹8700

₹13999

खरीदिये

Realme NARZO 80 Lite 4G

4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 7299 रुपये है। फोन में आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट वाला 6.67 इंच वाला डिस्प्ले मिलेगा। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Unisoc T7250 चिपसेट दे रही है। फोन का मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। सेल्फी के लिए आपको इसमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन की बैटरी 6300mAh की है, जो 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह फोन Realme UI 6.0 पर काम करता है।

MOTOROLA G06 Power

मोटोरोला का यह फोन 7999 रुपये की कीमत में तगड़े फीचर ऑफर करता है। फोन 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। इसमें 8जीबी तक की वर्चुअल रैम भी दी गई है। इससे इस फोन की टोटल रैम 12जीबी तक की हो जाती है। फोन में आपको मीडियाटेक हीलियो G81 एक्सट्रीम प्रोसेसर मिलेगा। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। फोन में कंपनी 7000mAh की बैटरी दे रही है। कंपनी का दावा है कि यह बैटरी तीन दिन तक चल जाती है। दमदार साउंड के लिए इस फोन में डॉल्बी ऐटमॉस दिया गया है।

ये भी पढ़ें:सैमसंग लाया तीन बार फोल्ड होने वाला गजब स्मार्टफोन, मिलेगा 200MP का कैमरा

itel Zeno 20

आइटेल के इस फोन की कीमत 6899 रुपये है। फोन 4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। फोन की रैम वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ 12जीबी तक की हो जाती है। आइटेल का यह फोन ऑक्टा-कोर प्रोसेसर पर काम करता है। फोन में आपको 6.6 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। AI Vana 2.0 से लैस इस फोन में आपको डाइनैमिक बार भी देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जो 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Realme C61

Realme C61

  • checkSafari Green
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹6999

खरीदिये

Infinix Hot 20 5G

Infinix Hot 20 5G

  • checkRacing Black
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹12899

और जाने

Realme GT 8

Realme GT 8

  • checkBlue
  • check12GB RAM
  • check256GB Storage

₹52990

और जाने

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

discount

5% OFF

IQOO 15 5G

IQOO 15 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.85-inch Display Size
amazon-logo

₹72999

₹76999

खरीदिये

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Realme Gadgets Hindi News Motorola अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।