8GB तक की रैम वाले तीन बजट स्मार्टफोन, कीमत 6 से 7 हजार रुपये के बीच, सैमसंग भी लिस्ट में

8GB तक की रैम वाले तीन बजट स्मार्टफोन, कीमत 6 से 7 हजार रुपये के बीच, सैमसंग भी लिस्ट में

संक्षेप:

इन फोन में आपको 8जीबी तक की रैम के साथ 5200mAh तक की बैटरी भी मिलेगी। फोन्स में फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सल तक का मेन कैमरा दिया गया है। हमारी इस लिस्ट में सैमसंग और रेडमी का फोन भी शामिल है।

Jan 06, 2026 09:12 am IST
Follow Us on

कम बजट में 8जीबी तक की रैम वाला फोन तलाश रहे हैं, तो हम आपको तीन धाकड़ ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन फोन में आपको 8जीबी तक की रैम के साथ 5200mAh तक की बैटरी भी मिलेगी। फोन्स में फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सल तक का मेन कैमरा दिया गया है। हमारी इस लिस्ट में सैमसंग और रेडमी का फोन भी शामिल है। इन फोन की कीनत 6 हजार से 7 हजार रुपये के बीच है। तो आइ जानते हैं इन डिवाइसेज के बारे में।

1. Samsung Galaxy F07

4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले सैमसंग के इस फोन की कीमत फ्लिपकार्ट पर 6999 रुपये है। फोन में कंपनी प्रोससेर के तौर पर मीडियाटेक हीलियो G99 चिपसेट दे रही है। फोन 6.7 इंच के sAMOLED के साथ आता है। फोटोग्राफी के लिए इसमें एलईडी फ्लैश के साथ ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन की बैटरी 5000mAh की है।

2. Tecno Spark Go 1

4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत फ्लिपकार्ट पर 7299 रुपये है। फोन पर 5 पर्सेंट का कैशबैक दिया जा रहा है। इस ऑफर के साथ यह फोन 7 हजार रुपये से कम में आपका हो जाएगा। टेक्नो का यह फोन 4जीबी वर्चुअल रैम के साथ आता है। इससे इसकी टोटल रैम 8जीबी तक की हो जाती है।

tecno spark go 1



इसमें आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 6.67 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। फोन Unisoc T61 प्रोसेसर पर काम करता है। इसकी बैटरी 5000mAh की है। फोन का मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh बैटरी दी गई है, जो 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

3.REDMI A5

3जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत फ्लिपकार्ट पर 6999 रुपये है। यह फोन 3जीबी वर्चुअल रैम के साथ आता है। इससे इसकी टोटल रैम बढ़कर 6जीबी तक की हो जाती है। फोन में कंपनी 6.88 इंच का एचडी+ डिस्प्ले दे रही है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको Unisoc T7250 चिपसेट देखने को मिलेगा। यह फोन 32 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ आता है। इसका फंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5200mAh की बैटरी दी गई है।

Kumar Prashant Singh

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
