Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Thomson TVs Start at 5499 rupees with Massive Discounts in Flipkart Republic Day Sale
Flipkart Sale में इस कंपनी के धमाकेदार ऑफर्स, बड़े Smart TV केवल ₹5499 से शुरू

Flipkart Sale में इस कंपनी के धमाकेदार ऑफर्स, बड़े Smart TV केवल ₹5499 से शुरू

संक्षेप:

अगर आप अपने घर के लिए नया टीवी या होम अप्लायंस खरीदने की सोच रहे हैं, तो Thomson के Republic Day ऑफर्स आपकी शॉपिंग लिस्ट में शामिल होने चाहिए। कंपनी के टीवी बेहद कम कीमत पर मिल रहे हैं। 

Jan 16, 2026 05:54 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

64% OFF

VW 108 cm (43 inches) Nano Sync Series 4K Ultra HD Smart JioTele OS QLED TV VW43JQ1 (Black)

VW 108 cm (43 inches) Nano Sync Series 4K Ultra HD Smart JioTele OS QLED TV VW43JQ1 (Black)

  • checkVW 108 cm (43 inches) Nano Sync Series 4K Ultra HD Smart JioTele OS QLED TV VW43JQ1 (Black)
amazon-logo

₹15999

₹43999

खरीदिये

discount

10% OFF

Electvision Compatible with Kodak/Thomson Android 4K Smart led tv with Google Assistance

Electvision Compatible with Kodak/Thomson Android 4K Smart led tv with Google Assistance

  • checkElectvision Compatible with Kodak/Thomson Android 4K Smart led tv with Google Assistance
amazon-logo

₹899

₹999

खरीदिये

discount

67% OFF

Thomson Smart Android led Tv Remote for Original Thomson Smart LED FHD UHD 4K tv led Tv 32S3U

Thomson Smart Android led Tv Remote for Original Thomson Smart LED FHD UHD 4K tv led Tv 32S3U

  • checkThomson Smart Android led Tv Remote for Original Thomson Smart LED FHD UHD 4K tv led Tv 32S3U
amazon-logo

₹399

₹1199

खरीदिये

discount

54% OFF

Hybite Voice Assistant Remote Control Compatible for Thomson Smart LED TV with Google Assistant Functions (Match The Image with Your Old Remote) and Voice Remote

Hybite Voice Assistant Remote Control Compatible for Thomson Smart LED TV with Google Assistant Functions (Match The Image with Your Old Remote) and Voice Remote

  • checkHybite Voice Assistant Remote Control Compatible for Thomson Smart LED TV with Google Assistant Functions (Match The Image with Your Old Remote) and Voice Remote
amazon-logo

₹919

₹1999

खरीदिये

discount

85% OFF

FAZJF® Universal Remote Compatible with Thomson LED, Smart & Ultra HD TVs | Also Supports Kodak TVs | Replacement Controller (Black)

FAZJF® Universal Remote Compatible with Thomson LED, Smart & Ultra HD TVs | Also Supports Kodak TVs | Replacement Controller (Black)

  • checkFAZJF® Universal Remote Compatible with Thomson LED
  • checkSmart & Ultra HD TVs | Also Supports Kodak TVs | Replacement Controller (Black)
amazon-logo

₹149

₹999

खरीदिये

कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड THOMSON ने Flipkart की Great Republic Day Sale के लिए अपने अब तक के सबसे अट्रैक्टिव ऑफर्स का ऐलान कर दिया है। यह सेल 17 जनवरी, 2026 से शुरू होगी, जबकि 16 जनवरी को Plus मेंबर्स को अर्ली एक्सेस दिया गया है। सेल के दौरान थॉमसन स्मार्ट टीवी बेहद अफॉर्डेबल ‘ब्लॉकबस्टर प्राइस’ पर मिलेंगे, जिनकी शुरुआती कीमत केवल 5,499 रुपये रखी गई है।

सम्बंधित सुझाव

discount

64% OFF

VW 108 cm (43 inches) Nano Sync Series 4K Ultra HD Smart JioTele OS QLED TV VW43JQ1 (Black)

VW 108 cm (43 inches) Nano Sync Series 4K Ultra HD Smart JioTele OS QLED TV VW43JQ1 (Black)

  • checkVW 108 cm (43 inches) Nano Sync Series 4K Ultra HD Smart JioTele OS QLED TV VW43JQ1 (Black)
amazon-logo

₹15999

₹43999

खरीदिये

discount

10% OFF

Electvision Compatible with Kodak/Thomson Android 4K Smart led tv with Google Assistance

Electvision Compatible with Kodak/Thomson Android 4K Smart led tv with Google Assistance

  • checkElectvision Compatible with Kodak/Thomson Android 4K Smart led tv with Google Assistance
amazon-logo

₹899

₹999

खरीदिये

discount

67% OFF

Thomson Smart Android led Tv Remote for Original Thomson Smart LED FHD UHD 4K tv led Tv 32S3U

Thomson Smart Android led Tv Remote for Original Thomson Smart LED FHD UHD 4K tv led Tv 32S3U

  • checkThomson Smart Android led Tv Remote for Original Thomson Smart LED FHD UHD 4K tv led Tv 32S3U
amazon-logo

₹399

₹1199

खरीदिये

discount

54% OFF

Hybite Voice Assistant Remote Control Compatible for Thomson Smart LED TV with Google Assistant Functions (Match The Image with Your Old Remote) and Voice Remote

Hybite Voice Assistant Remote Control Compatible for Thomson Smart LED TV with Google Assistant Functions (Match The Image with Your Old Remote) and Voice Remote

  • checkHybite Voice Assistant Remote Control Compatible for Thomson Smart LED TV with Google Assistant Functions (Match The Image with Your Old Remote) and Voice Remote
amazon-logo

₹919

₹1999

खरीदिये

discount

85% OFF

FAZJF® Universal Remote Compatible with Thomson LED, Smart & Ultra HD TVs | Also Supports Kodak TVs | Replacement Controller (Black)

FAZJF® Universal Remote Compatible with Thomson LED, Smart & Ultra HD TVs | Also Supports Kodak TVs | Replacement Controller (Black)

  • checkFAZJF® Universal Remote Compatible with Thomson LED
  • checkSmart & Ultra HD TVs | Also Supports Kodak TVs | Replacement Controller (Black)
amazon-logo

₹149

₹999

खरीदिये

Thomson इस बार अपनी पूरी प्रोडक्ट स्मार्ट टीवी रेंज पर जबरदस्त छूट दे रहा है। बजट सेगमेंट के ग्राहकों से लेकर प्रीमियम होम एंटरटेनमेंट चाहने वालों तक, हर ग्रुप के लिए कंपनी के पास खास ऑप्शंस मौजूद हैं। खास बात यह है कि इतने कम दामों पर स्मार्ट टीवी मिलना इस सेल को और भी खास बना देता है।

ये भी पढ़ें:Flipkart Sale में Nothing स्मार्टफोन्स पर बंपर छूट! केवल ₹19999 से शुरू

लॉन्च हुआ 32-इंच JIO Tele OS TV

Great Republic Day Sale के दौरान ब्रैंड अपना नया 32 इंच JIO TeleOS TV भी लॉन्च कर रहा है। यह टीवी खास तौर पर भारतीय यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिसमें आसान इंटरफेस, तेज परफॉर्मेंस और लोकप्रिय OTT ऐप्स का सपोर्ट मिलेगा। अफॉर्डेबल प्राइस में स्मार्ट टीवी का एक्सपीरियंस चाहने वालों के लिए यह एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है।

Mini QD LED और MEMEC TVs से मिलेगा सिनेमैटिक अनुभव

नई रेंज में JIO TELE OS TVs, MEMEC TVs और Mini QD LED TVs भी शामिल हैं। ये टीवी Quantum Dot टेक्नोलॉजी और Mini LED बैकलाइटिंग के साथ आते हैं, जिससे अल्ट्रा-ब्राइट विजुअल्स, डीप ब्लैक्स और बेहतरीन कलर एक्युरेसी मिलती है। कंपनी का दावा है कि ये नेक्स्ट-जेन टीवी प्रीमियम सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को अफॉर्डेबल प्राइस में ऑफर करते हैं, जो इस सीजन के सबसे रोमांचक लॉन्च में से एक हैं।

ये भी पढ़ें:Amazon Sale: iPhone 15 ₹50 हजार में, OnePlus और iQOO पर भी छूट; टॉप डील्स

THOMSON TVs की Republic Day Sale प्राइस लिस्ट

इस सेल में THOMSON के अलग-अलग स्क्रीन साइज और टेक्नोलॉजी वाले टीवी स्पेशल प्राइस पर उपलब्ध होंगे।

75 इंच TV – 94,999 रुपये से शुरू

65 इंच TV – 40,999रुपये से शुरू

55 इंच TV – 22,999 रुपये से शुरू

50 इंच TV – 24,999 रुपये से शुरू

43 इंच TV – 14,499 रुपये से शुरू

40 इंच TV – 12,999 रुपये से शुरू

32 इंच TV – 6,999 रुपये से शुरू

24 इंच TV – केवल 5,499 रुपये

ग्राहकों को बैंक ऑफर्स और फ्लैट डिस्काउंट के चलते टीवी बेहतरीन वैल्यू ऑफर कर रहे हैं और सस्ते मिल रहे हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Smart TV Flipkart Flipkart Sale

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।