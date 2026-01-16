Flipkart Sale में इस कंपनी के धमाकेदार ऑफर्स, बड़े Smart TV केवल ₹5499 से शुरू
अगर आप अपने घर के लिए नया टीवी या होम अप्लायंस खरीदने की सोच रहे हैं, तो Thomson के Republic Day ऑफर्स आपकी शॉपिंग लिस्ट में शामिल होने चाहिए। कंपनी के टीवी बेहद कम कीमत पर मिल रहे हैं।
सम्बंधित सुझाव
64% OFF
VW 108 cm (43 inches) Nano Sync Series 4K Ultra HD Smart JioTele OS QLED TV VW43JQ1 (Black)
- VW 108 cm (43 inches) Nano Sync Series 4K Ultra HD Smart JioTele OS QLED TV VW43JQ1 (Black)
₹15999₹43999
खरीदिये
10% OFF
Electvision Compatible with Kodak/Thomson Android 4K Smart led tv with Google Assistance
- Electvision Compatible with Kodak/Thomson Android 4K Smart led tv with Google Assistance
₹899₹999
खरीदिये
67% OFF
Thomson Smart Android led Tv Remote for Original Thomson Smart LED FHD UHD 4K tv led Tv 32S3U
- Thomson Smart Android led Tv Remote for Original Thomson Smart LED FHD UHD 4K tv led Tv 32S3U
₹399₹1199
खरीदिये
54% OFF
Hybite Voice Assistant Remote Control Compatible for Thomson Smart LED TV with Google Assistant Functions (Match The Image with Your Old Remote) and Voice Remote
- Hybite Voice Assistant Remote Control Compatible for Thomson Smart LED TV with Google Assistant Functions (Match The Image with Your Old Remote) and Voice Remote
₹919₹1999
खरीदिये
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड THOMSON ने Flipkart की Great Republic Day Sale के लिए अपने अब तक के सबसे अट्रैक्टिव ऑफर्स का ऐलान कर दिया है। यह सेल 17 जनवरी, 2026 से शुरू होगी, जबकि 16 जनवरी को Plus मेंबर्स को अर्ली एक्सेस दिया गया है। सेल के दौरान थॉमसन स्मार्ट टीवी बेहद अफॉर्डेबल ‘ब्लॉकबस्टर प्राइस’ पर मिलेंगे, जिनकी शुरुआती कीमत केवल 5,499 रुपये रखी गई है।
सम्बंधित सुझाव
64% OFF
VW 108 cm (43 inches) Nano Sync Series 4K Ultra HD Smart JioTele OS QLED TV VW43JQ1 (Black)
- VW 108 cm (43 inches) Nano Sync Series 4K Ultra HD Smart JioTele OS QLED TV VW43JQ1 (Black)
₹15999₹43999
खरीदिये
10% OFF
Electvision Compatible with Kodak/Thomson Android 4K Smart led tv with Google Assistance
- Electvision Compatible with Kodak/Thomson Android 4K Smart led tv with Google Assistance
₹899₹999
खरीदिये
67% OFF
Thomson Smart Android led Tv Remote for Original Thomson Smart LED FHD UHD 4K tv led Tv 32S3U
- Thomson Smart Android led Tv Remote for Original Thomson Smart LED FHD UHD 4K tv led Tv 32S3U
₹399₹1199
खरीदिये
54% OFF
Hybite Voice Assistant Remote Control Compatible for Thomson Smart LED TV with Google Assistant Functions (Match The Image with Your Old Remote) and Voice Remote
- Hybite Voice Assistant Remote Control Compatible for Thomson Smart LED TV with Google Assistant Functions (Match The Image with Your Old Remote) and Voice Remote
₹919₹1999
खरीदिये
Thomson इस बार अपनी पूरी प्रोडक्ट स्मार्ट टीवी रेंज पर जबरदस्त छूट दे रहा है। बजट सेगमेंट के ग्राहकों से लेकर प्रीमियम होम एंटरटेनमेंट चाहने वालों तक, हर ग्रुप के लिए कंपनी के पास खास ऑप्शंस मौजूद हैं। खास बात यह है कि इतने कम दामों पर स्मार्ट टीवी मिलना इस सेल को और भी खास बना देता है।
लॉन्च हुआ 32-इंच JIO Tele OS TV
Great Republic Day Sale के दौरान ब्रैंड अपना नया 32 इंच JIO TeleOS TV भी लॉन्च कर रहा है। यह टीवी खास तौर पर भारतीय यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिसमें आसान इंटरफेस, तेज परफॉर्मेंस और लोकप्रिय OTT ऐप्स का सपोर्ट मिलेगा। अफॉर्डेबल प्राइस में स्मार्ट टीवी का एक्सपीरियंस चाहने वालों के लिए यह एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है।
Mini QD LED और MEMEC TVs से मिलेगा सिनेमैटिक अनुभव
नई रेंज में JIO TELE OS TVs, MEMEC TVs और Mini QD LED TVs भी शामिल हैं। ये टीवी Quantum Dot टेक्नोलॉजी और Mini LED बैकलाइटिंग के साथ आते हैं, जिससे अल्ट्रा-ब्राइट विजुअल्स, डीप ब्लैक्स और बेहतरीन कलर एक्युरेसी मिलती है। कंपनी का दावा है कि ये नेक्स्ट-जेन टीवी प्रीमियम सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को अफॉर्डेबल प्राइस में ऑफर करते हैं, जो इस सीजन के सबसे रोमांचक लॉन्च में से एक हैं।
THOMSON TVs की Republic Day Sale प्राइस लिस्ट
इस सेल में THOMSON के अलग-अलग स्क्रीन साइज और टेक्नोलॉजी वाले टीवी स्पेशल प्राइस पर उपलब्ध होंगे।
75 इंच TV – 94,999 रुपये से शुरू
65 इंच TV – 40,999रुपये से शुरू
55 इंच TV – 22,999 रुपये से शुरू
50 इंच TV – 24,999 रुपये से शुरू
43 इंच TV – 14,499 रुपये से शुरू
40 इंच TV – 12,999 रुपये से शुरू
32 इंच TV – 6,999 रुपये से शुरू
24 इंच TV – केवल 5,499 रुपये
ग्राहकों को बैंक ऑफर्स और फ्लैट डिस्काउंट के चलते टीवी बेहतरीन वैल्यू ऑफर कर रहे हैं और सस्ते मिल रहे हैं।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।