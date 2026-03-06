फ्लिपकार्ट सेल में लूट, ₹4599 में लें वॉशिंग मशीन, ₹5599 में टीवी; कूलर भी बेहद सस्ते
Flipkart Big Saving Days Sale आज (6 मार्च) से शुरू हो गई है और यह सेल 12 मार्च तक चलेगी। सेल में कई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट सस्ते दाम में मिल रहे हैं। सेल में पॉपुलर ब्रांड THOMSON भी अपने प्रोडक्ट रेंज पर बड़े ऑफर्स दे रहा है। कंपनी के अनुसार, सेल में थॉमसन की वॉशिंग मशीन 4,599 रुपये की शुरुआती कीमत पर, टीवी 5,599 रुपये की शुरुआती कीमत पर और एयर कूलर 4,399 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलेंगे।
कंपनी के नए लॉन्च हुए JIO TELE OS टीवी, MEMEC टीवी और मिनी QD LED टीवी भी ऑफर में हैं, जिनमें क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी के साथ मिनी LED बैकलाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है ताकि अल्ट्रा-ब्राइट विजुअल, डीप ब्लैक और बेहतरीन कलर एक्यूरेसी मिल सके। ये नेक्स्ट-जेन टीवी कॉम्पिटिटिव कीमत पर प्रीमियम सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। चलिए एक नजर डालते हैं सेल में कितने सस्ते मिल रहे हैं थॉमसन के टीवी, वॉशिंग मशीन और कूलर...
सभी थॉमसन टीवी की डिटेल्ड प्राइस लिस्ट नीचे दी गई है:
24Alpha001 मॉडल नंबर वाला 24 इंच थॉमसन टीवी 6,799 रुपये में मिलेगा।
24AlphaQ001 मॉडल नंबर वाला 24 इंच थॉमसन टीवी 6,899 रुपये में मिलेगा।
24TM2490-25 मॉडल नंबर वाला 24 इंच थॉमसन टीवी 5,599 रुपये में मिलेगा।
32Alpha007BL मॉडल नंबर वाला 32 इंच थॉमसन टीवी 8,499 रुपये में मिलेगा।
32AlphaQ019 मॉडल नंबर वाला 32 इंच थॉमसन टीवी 8,499 रुपये में मिलेगा।
32RT1022 मॉडल नंबर वाला 32 इंच थॉमसन टीवी 9,999 रुपये में मिलेगा।
32TM3290-25 मॉडल नंबर वाला 32 इंच थॉमसन टीवी 7,299 रुपये में मिलेगा।
40AlphaQ060 मॉडल नंबर वाला 40 इंच थॉमसन टीवी 12,999 रुपये में मिलेगा।
40RT1033 मॉडल नंबर वाला 40 इंच थॉमसन टीवी 13,999 रुपये में मिलेगा।
43Alpha005BL मॉडल नंबर वाला 43 इंच थॉमसन टीवी 14,999 रुपये में मिलेगा।
43AQI1005 मॉडल नंबर वाला 43 इंच थॉमसन टीवी 20,999 रुपये में मिलेगा।
43RT1055 मॉडल नंबर वाला 43 इंच थॉमसन टीवी 15,999 रुपये में मिलेगा।
43TJQ0012 मॉडल नंबर वाला 43 इंच थॉमसन टीवी 18,499 रुपये में मिलेगा।
50QAI1015 मॉडल नंबर वाला 50 इंच थॉमसन टीवी 25,999 रुपये में मिलेगा।
50TJQ0022 मॉडल नंबर वाला 50 इंच थॉमसन टीवी 22,499 रुपये में मिलेगा।
55NEOX0011 मॉडल नंबर वाला 55 इंच थॉमसन टीवी 31,999 रुपये में मिलेगा।
55QAI1025 मॉडल नंबर वाला 55 इंच थॉमसन टीवी 29,999 रुपये में मिलेगा।
55TJQ0032 मॉडल नंबर वाला 55 इंच थॉमसन टीवी 26,499 रुपये में मिलेगा।
65NEOX0009 मॉडल नंबर वाला 65 इंच थॉमसन टीवी 43,999 रुपये में मिलेगा।
65QAI1035 मॉडल नंबर वाला 65 इंच थॉमसन टीवी 40,999 रुपये में मिलेगा।
75NEOX4545 मॉडल नंबर वाला 75 इंच थॉमसन टीवी 64,999 रुपये में मिलेगा।
Q32H1111 मॉडल नंबर वाला 32 इंच थॉमसन टीवी 9,999 रुपये में मिलेगा।
TH65QDMini1022 मॉडल नंबर वाला 65 इंच थॉमसन टीवी 57,999 रुपये में मिलेगा।
TH75QDMini1044 मॉडल नंबर वाला 75 इंच थॉमसन टीवी 94,999 रुपये में मिलेगा।
थॉमसन के लेटेस्ट मिनी LED टीवी देखने में बहुत शानदार हैं, इनमें स्मार्ट आई शील्ड, 540 लोकल डिमिंग जोन और डायनामिक बैकलाइट टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स हैं जो हर फ्रेम को चमकदार हाइलाइट्स और अल्ट्रा-डीप ब्लैक्स के साथ वाइब्रेंट बनाते हैं। मिनी QD 4K डिस्प्ले, एक जबर्दस्त 108W स्पीकर सिस्टम और गूगल टीवी से चलने वाला यह सिर्फ एक टीवी नहीं है - यह एक शानदार फ्रेम में एक पूरा होम थिएटर, गेमिंग कंसोल और स्मार्ट एंटरटेनमेंट हब है।
थॉमसन की Android TV सीरीज अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन रिजॉल्यूशन और HDR10 के साथ आती है। टीवी 40W के साउंड आउटपुट के साथ आती है और डोल्बी MS 12, डोल्बी डिजिटल प्लस और DTS ट्रूसराउंड से चलती है, साथ ही एक पर्फेक्ट गेमिंग एक्सपीरियंस भी देती है। गूगल टीवी पावर्ड इन स्मार्ट टीवी में इन-बिल्ट क्रोमकास्ट है और ये एयरप्ले को भी सपोर्ट करते हैं। टीवी रिमोट में वॉयस सर्च, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, गूगल प्ले के लिए गूगल असिस्टेंट के शॉर्टकट बटन हैं।
4k डिस्प्ले वाले थॉमसन गूगल टीवी बेजल-लेस हैं और एचडीआर 10+, डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी डिजिटल प्लस, ट्रूसराउंड, 40W डॉल्बी ऑडियो स्टीरियो बॉक्स स्पीकर्स, 2GB रैम, 16GB स्टोरेज, डुअल बैंड (2.4+5)GHz वाई-फाई और गूगल टीवी जैसे कई शानदार फीचर्स के साथ आते हैं। थॉमसन के क्यूएलईडी टीवी पूरी तरह से फ्रेमलेस हैं और एचडीआर 10+, डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी डिजिटल प्लस, डीटीएस ट्रूसराउंड, बेजल-लेस डिजाइन, 40W डॉल्बी ऑडियो स्टीरियो बॉक्स स्पीकर, 2GB रैम, 16GB स्टोरेज, डुअल बैंड (2.4 + 5)GHz वाई-फाई, गूगल टीवी के साथ पूरी तरह से लोडेड हैं।
सभी थॉमसन वॉशिंग मशीन की डिटेल्ड प्राइस लिस्ट नीचे दी गई है:
सेमी-ऑटोमैटिक टॉप लोड
TW7000 मॉडल नंबर वाली 7kg वॉशिंग मशीन 4599 रुपये में मिलेगी।
TSA7000SP मॉडल नंबर वाली 7kg वॉशिंग मशीन 7,590 रुपये में मिलेगी।
TSA7500SP मॉडल नंबर वाली 7.5kg वॉशिंग मशीन 7,699 रुपये में मिलेगी।
TSA8000SP मॉडल नंबर वाली 8kg वॉशिंग मशीन 8,499 रुपये में मिलेगी।
TSA8500SPN मॉडल नंबर वाली 8.5kg वॉशिंग मशीन 8,499 रुपये में मिलेगी।
TSA8500SP मॉडल नंबर वाली 8.5kg वॉशिंग मशीन 8,999 रुपये में मिलेगी।
TSA9000SP मॉडल नंबर वाली 9kg वॉशिंग मशीन 9,499 रुपये में मिलेगी।
TSA1000SP मॉडल नंबर वाली 10kg वॉशिंग मशीन 9,999 रुपये में मिलेगी।
TSA1100SP मॉडल नंबर वाली 11kg वॉशिंग मशीन 10,999 रुपये में मिलेगी।
TSA1200SP मॉडल नंबर वाली 12kg वॉशिंग मशीन 12,499 रुपये में मिलेगी।
TSA1400D मॉडल नंबर वाली 14kg वॉशिंग मशीन 13,999 रुपये में मिलेगी।
TSG7000 मॉडल नंबर वाली 7kg वॉशिंग मशीन 8,499 रुपये में मिलेगी।
TSG8000 मॉडल नंबर वाली 8kg वॉशिंग मशीन 8,999 रुपये में मिलेगी।
TSG8500 मॉडल नंबर वाली 8.5kg वॉशिंग मशीन 9,999 रुपये में मिलेगी।
TSG1000 मॉडल नंबर वाली 10kg वॉशिंग मशीन 10,499 रुपये में मिलेगी।
फुल ऑटोमैटिक टॉप-लोड
TTL7000S मॉडल नंबर वाली 7kg वॉशिंग मशीन 10,999 रुपये में मिलेगी।
TTL7500S मॉडल नंबर वाली 7.5kg वॉशिंग मशीन 11,999 रुपये में मिलेगी।
TSA7500SN मॉडल नंबर वाली 7.5kg वॉशिंग मशीन 10,999 रुपये में मिलेगी।
TTL8000S मॉडल नंबर वाली 8kg वॉशिंग मशीन 11,999 रुपये में मिलेगी।
TTL8500R मॉडल नंबर वाली 8.5kg वॉशिंग मशीन 12,499 रुपये में मिलेगी।
TTL9000S मॉडल नंबर वाली 9kg वॉशिंग मशीन 12,999 रुपये में मिलेगी।
TTL1000S मॉडल नंबर वाली 10kg वॉशिंग मशीन 13,999 रुपये में मिलेगी।
TTL1100S मॉडल नंबर वाली 11kg वॉशिंग मशीन 15,499 रुपये में मिलेगी।
थॉमसन वॉशिंग मशीन को इंडियन यूज-केस सिनेरियो के हिसाब से डिजाइन और टेस्ट किया गया है और इसे 5-स्टार बी रेटिंग मिली है। वॉशिंग मशीन में सिक्स एक्शन पल्सेटर वॉश जैसे कुछ फीचर्स हैं जो बेहतर ओवरऑल परफॉर्मेंस में मदद करेंगे। कपड़ों को तेजी से सुखाने के लिए एयर ड्राई फंक्शन है। इसमें चाइल्ड लॉक फीचर भी है और यह एंटी-वाइब्रेशन डिजाइन के साथ आता है ताकि इसका बैलेंस न बिगड़े और कम आवाज भी करे। 840 RPM, एक्वा रिस्टोर, एनर्जी एफिशिएंट, डिजिटल कंट्रोल्ड डिस्प्ले, ऑटोमैटिक इम्बैलेंस करेक्शन, ऑटोमैटिक पावर सप्लाई कट ऑफ, टब क्लीन जैसे फीचर्स से भरपूर, नई मशीनें रस्ट फ्री प्लास्टिक बॉडी, पावरफुल मोटर, प्रोटेक्टेड टफ ग्लास, बजर और भी बहुत कुछ के साथ आती हैं।
सेल में सस्ते मिल रहे इतने सारे Air Cooler मॉडल
Personal
28 लीटर कैपेसिटी वाला CPP28N मॉडल 4,399 रुपये में मिलेगा।
55 लीटर कैपेसिटी वाला WM55N मॉडल 6,499 रुपये में मिलेगा।
60 लीटर कैपेसिटी वाला WM60SN Smart मॉडल 7,499 रुपये में मिलेगा।
Desert
95 लीटर कैपेसिटी वाला GD95S Smart मॉडल 9,499 रुपये में मिलेगा।
85 लीटर कैपेसिटी वाला Air Commander AC85 मॉडल 8,999 रुपये में मिलेगा।
130 लीटर कैपेसिटी वाला Chill Vault CV130 मॉडल 12,999 रुपये में मिलेगा।
Heavy Duty Desert
105 लीटर कैपेसिटी वाला HD105 मॉडल 10,499 रुपये में मिलेगा।
115 लीटर कैपेसिटी वाला HD115 मॉडल 10,999 रुपये में मिलेगा।
150 लीटर कैपेसिटी वाला HD150 मॉडल 14,999 रुपये में मिलेगा।
SUV Series
170 लीटर कैपेसिटी वाला SUV1700 मॉडल 15,499 रुपये में मिलेगा।
120 लीटर कैपेसिटी वाला SUV1200 मॉडल 11,999 रुपये में मिलेगा।
