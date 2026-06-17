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Thomson SUV 1200 रिव्यू: गर्मी में दमदार कूलिंग सॉल्यूशन, 120 लीटर टैंक वाला पावरफुल एयर कूलर

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Thomson SUV 1200 एक 120 लीटर टैंक वाला पावरफुल डेजर्ट एयर कूलर है, जो बड़े कमरों, हॉल और ऑफिस में दमदार कूलिंग देने के लिए डिजाइन किया गया है। हम इसका डीटेल्स रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 

Thomson SUV 1200 रिव्यू: गर्मी में दमदार कूलिंग सॉल्यूशन, 120 लीटर टैंक वाला पावरफुल एयर कूलर

गर्मी के मौसम में जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाता है, तब एक ऐसे कूलर की जरूरत महसूस होती है जो ना सिर्फ अच्छा एयर-थ्रो ऑफर करे, बल्कि पूरे कमरे में एक जैसी कूलिंग का एहसास दे। Thomson SUV 1200 Air Cooler इसी जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। 120 लीटर की बड़ी पानी टैंक क्षमता, दमदार एयरफ्लो और बड़े साइज के डिजाइन के साथ यह कूलर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो अपने घर, ऑफिस, दुकान या बड़े हॉल के लिए एक पावरफुल कूलिंग सॉल्यूशन तलाश रहे हैं। हमने इस कूलर को करीब एक महीने तक इस्तेमाल किया और अब इसका डीटेल्ड रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं।

डिजाइन और बिल्ड-क्वॉलिटी

पहली नजर में Thomson SUV 1200 के साइज और डिजाइन से ही इसकी क्षमता का अंदाजा लग जाता है। यह एक बड़ा डेजर्ट कूलर है, जिसे खास तौर से बड़े कमरों और खुले हॉल्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी मजबूत हाई-ग्रेड इंजीनियर्ड प्लास्टिक बॉडी और प्रीमियम फिनिश इसे बाकी नॉर्मल कूलर्स से अलग पहचान देती है। नीचे दिए गए मजबूत कैस्टर व्हील्स इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में मदद करते हैं। इतना बड़ा होने के बावजूद इसकी मूवेबिलिटी काफी अच्छी है। इसमें 20 इंच साइज वाला रस्ट-फ्री 4 ब्लेड फैन दिया गया है।

Thomson SUV 1200
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कूलर की सबसे बड़ी खासियत इसकी 120 लीटर की बड़ी वाटर टैंक कैपेसिटी है। आमतौर पर मार्केट में मिलने वाले कई कूलरों में 50 से 80 लीटर तक की टैंक क्षमता होती है, जबकि Thomson SUV 1200 इससे कहीं आगे निकल जाता है। हमने रिव्यू के दौरान महसूस किया कि यूजर्स को बार-बार पानी भरने की चिंता नहीं करनी पड़ती। अगर आप पूरे दिन कूलर चलाते हैं या ऐसे इलाके में रहते हैं जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो यह बड़ा टैंक काफी काम का साबित होता है।

Thomson SUV 1200

मिली पावरफुल कूलिंग परफॉर्मेंस

कूलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो यह कूलर बिल्कुल निराश नहीं करता। इसमें लगे हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स हवा को बेहतर तरीके से ठंडा करने में मदद करते हैं। ये पैड नमी को लंबे समय तक बनाए रखते हैं और हवा के साथ बेहतर कूलिंग इफेक्ट ऑफर करते हैं। ऑटो स्विंग और 4-Way Air Deflection कमरे में ठंडी हवा को एक समान तरीके से पहुंचाते हैं। इसमें 8100 m³/hr तक की एयर डिलीवरी दी गई है और यह पावरफुल फील होता है। यह 4-वे एयर डिफ्लेक्शन भी ऑफर करता है और इसमें प्रीमियम समरसिबल पंप दिया गया है।

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Thomson SUV 1200

Thomson SUV 1200 की यह एयर डिलीवरी भी इसकी बड़ी ताकत है। इसका 75 फीट तक का एयर थ्रो लंबी दूरी तक पहुंचता है, जिससे बड़े कमरे के कोनों तक भी हवा आसानी से पहुंच जाती है। अगर आपका कमरा बड़ा है या आप इसे ड्रॉइंग रूम, दुकान या ऑफिस में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यह कूलर दमदार एयरफ्लो प्रदान करता है। ऑटो स्विंग फीचर हवा को पूरे कमरे में समान रूप से फैलाने में मदद करता है, जिससे किसी एक डायरेक्शन में ही ठंडक सीमित नहीं रहती।

Thomson SUV 1200
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ऐसा रहा यूजेस एक्सपीरियंस

हमने पाया कि इस कूलर को ऑपरेट करना भी काफी आसान है। मल्टी-स्पीड कंट्रोल्स साइड पैनल पर दिए गए हैं और पहली बार यूज करने वाला व्यक्ति भी बिना किसी परेशानी के इसे अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकता है। वाटर लेवल इंडिकेटर जैसे फीचर्स से यूजर्स को पता चल जाता है कि टैंक में कितना पानी बचा है। इससे समय पर पानी भरना आसान हो जाता है। Thomson SUV 1200 का मेंटिनेंस भी आसान है और हनीकॉम्ब पैड्स और टैंक की रेग्युलर सफाई करने के अलावा किसी खास मेंटिनेंस और सर्विस की जरूरत नहीं पड़ती।

Thomson SUV 1200

साथ ही बिजली की खपत के मामले में भी यह कूलर बैलेंस्ड परफॉर्म करता है। लगभग 190–220W खपत के साथ एयर कंडीशनर की तुलना में यह काफी कम बिजली खर्च करता है, जबकि कूलिंग के मामले में समझौता नहीं करना पड़ता। जिन इलाकों में बिजली कटौती की समस्या ज्यादा रहती है, वहां इसकी इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी एक बेहतरीन ऐड-ऑन फीचर है।

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आपको खरीदना चाहिए या नहीं?

कीमत के हिसाब से देखें तो Thomson SUV 1200 एक अट्रैक्टिव पैकेज ऑफर करता है। 12 हजार रुपये से कम प्राइस रेंज में 120 लीटर का टैंक, दमदार एयरफ्लो, हनीकॉम्ब पैड्स, ऑटो स्विंग और बड़े एरिया को कवर करने की क्षमता इसे एक वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट बनाती है। यह कूलर खास तौर पर उन परिवारों के लिए अच्छा विकल्प है जो लिमिटेड बजट में AC जैसी आरामदायक कूलिंग के करीब पहुंचने वाला सॉल्यूशन चाहते हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

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प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

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