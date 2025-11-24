Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़THOMSON Launches Next Gen QLED MEMC TVs featuring dolby sound in india
55, 65 और 75 इंच की साइज वाले नए टीवी, डॉल्बी साउंड से घर बनेगा सिनेमा हॉल, खुश कर देगी कीमत

55, 65 और 75 इंच की साइज वाले नए टीवी, डॉल्बी साउंड से घर बनेगा सिनेमा हॉल, खुश कर देगी कीमत

संक्षेप:

थॉमसन के नए टीवी 55 इंच, 65 इंच और 75 इंच की साइज में आते हैं। कंपनी के ये लेटेस्ट टीवी डॉल्बी विजन और डॉल्बी ऐटमॉस से लैस हैं। ये टीवी 70 वॉट के साउंड आउटपुट और डॉल्बी ऑडियो के साथ आते हैं। टीवी का डिजाइन भी जबर्दस्त है।

Mon, 24 Nov 2025 12:17 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

38% OFF

Kodak 164 cm (65 inches) Matrix Series UHD 4K QLED Google TV 65ST5035

Kodak 164 cm (65 inches) Matrix Series UHD 4K QLED Google TV 65ST5035

  • checkKodak 164 cm (65 inches) Matrix Series UHD 4K QLED Google TV 65ST5035
amazon-logo

₹39999

₹64999

खरीदिये

discount

50% OFF

TOSHIBA 164 cm (65 inches) Z570RP Series 4K Ultra HD Smart QLED TV 65Z570RP

TOSHIBA 164 cm (65 inches) Z570RP Series 4K Ultra HD Smart QLED TV 65Z570RP

  • checkTOSHIBA 164 cm (65 inches) Z570RP Series 4K Ultra HD Smart QLED TV 65Z570RP
amazon-logo

₹54999

₹109999

खरीदिये

discount

63% OFF

TCL 164 cm (65 inches) Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 65V6C (Black)

TCL 164 cm (65 inches) Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 65V6C (Black)

  • checkTCL 164 cm (65 inches) Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 65V6C (Black)
amazon-logo

₹45990

₹124990

खरीदिये

discount

61% OFF

TCL 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QD-Mini LED Google TV 55C6K

TCL 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QD-Mini LED Google TV 55C6K

  • checkTCL 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QD-Mini LED Google TV 55C6K
amazon-logo

₹46990

₹119990

खरीदिये

थॉमसन ने भारत में अपनी Next-Gen QLED MEMC TV सीरीज को लॉन्च किया है। कंपनी के नए टीवी 55 इंच, 65 इंच और 75 इंच की साइज में आते हैं। कंपनी के ये लेटेस्ट टीवी डॉल्बी विजन और डॉल्बी ऐटमॉस से लैस हैं। नई टीवी सीरीज के 55 इंच वाले वेरिएंट की कीमत 31999 रुपये और 65 इंच वाले वेरिएंट की कीमत 43999 रुपये है। वहीं, इसके 75 इंच वाले वेरिएंट के लिए आपको 64999 रुपये खर्च करने होंगे। ये टीवी सेल के लिए फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध हो गए हैं। आइए डीटेल में जान लेते हैं इन टीवी के फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में

सम्बंधित सुझाव

discount

38% OFF

Kodak 164 cm (65 inches) Matrix Series UHD 4K QLED Google TV 65ST5035

Kodak 164 cm (65 inches) Matrix Series UHD 4K QLED Google TV 65ST5035

  • checkKodak 164 cm (65 inches) Matrix Series UHD 4K QLED Google TV 65ST5035
amazon-logo

₹39999

₹64999

खरीदिये

discount

50% OFF

TOSHIBA 164 cm (65 inches) Z570RP Series 4K Ultra HD Smart QLED TV 65Z570RP

TOSHIBA 164 cm (65 inches) Z570RP Series 4K Ultra HD Smart QLED TV 65Z570RP

  • checkTOSHIBA 164 cm (65 inches) Z570RP Series 4K Ultra HD Smart QLED TV 65Z570RP
amazon-logo

₹54999

₹109999

खरीदिये

discount

63% OFF

TCL 164 cm (65 inches) Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 65V6C (Black)

TCL 164 cm (65 inches) Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 65V6C (Black)

  • checkTCL 164 cm (65 inches) Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 65V6C (Black)
amazon-logo

₹45990

₹124990

खरीदिये

discount

61% OFF

TCL 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QD-Mini LED Google TV 55C6K

TCL 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QD-Mini LED Google TV 55C6K

  • checkTCL 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QD-Mini LED Google TV 55C6K
amazon-logo

₹46990

₹119990

खरीदिये

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

कंपनी के नए टीवी QLED 4K डिस्प्ले से लैस हैं। यह डिस्प्ले 1.1 बिलियन कलर और लाइफलाइक विजुअल के लिए HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है। डॉल्बी विजन पिक्चर क्वॉलिटी को और बेहतरीन बनाता है। डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। स्पोर्ट्स और गेमिंग के बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए आपको टीवी में MEMC के साथ VRR और ALLM मिलेगा। टीवी में दमदार साउंड के लिए आपको चार इन-बिल्ट स्पीकर के साथ 70 वॉट का डॉल्बी ऑडियो स्टीरियो बॉक्स स्पीकर मिलेगा। डॉल्बी ऐटमॉस और डॉल्बी डिजिटल प्लस घर में आपको थिएटर वाला मजा देंगे।

टीवी का बेजल-लेस एयरस्लिम डिजाइन बेहद प्रीमियम है। टीवी का रिमोट वॉइस-इनेबल्ड है। इसमें आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब के तुरंत ऐक्सेस के लिए हॉटकी मिलेगा। टीवी गूगल टीवी 5.0 ओएस पर काम करेगा। यह टीवी आपको 10 हजार से ज्यादा ऐप का ऐक्सेस और 5 लाख से ज्यादा शो और मूवी का ऐक्सेस मिलेगा। एआई नियो से लैस इस टीवी में 2जीबी रैम के साथ 32 जीबी का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें:200MP के मेन और 50MP के सेल्फी कैमरा वाला नया फोन, मिलेगी 7000mAh की बैटरी

इनोवेशन, स्टाइल और ऐक्सेसिबिलिटी ने बनाई अलग पहचान

लॉन्च को लेकर एक्साइटेड सुपर प्लास्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (एसपीपीएल) के सीईओ अवनीत सिंह मारवाह ने कहा, 'थॉमसन हमेशा से इनोवेशन, स्टाइल और ऐक्सेसिबिलिटी के लिए जाना जाता है। अपने नए QLED MEMC टीवी लाइन-अप के साथ हम यूरोपीय क्राफ्ट्समैनशिप और दुनिया की सबसे अडवांस्ड ऑडियो-विजुअल टेक्नोलॉजीज को भारतीय घरों तक पहुंचा रहे हैं। ये टीवी दर्शकों को एक कंप्लीट सिनेमा और गेमिंग-रेडी एक्सपीरियंस ऑफर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। साथ ही किफायती होने के हमारे वादे पर भी खरे उतरते हैं।'

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Smart TV

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।