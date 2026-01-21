Hindustan Hindi News
thomson launched 32 inch tv with jiotele os at rs 9499 check details
₹9499 में 32 इंच का QLED स्मार्ट टीवी, पहली सेल कल, 400 से ज्यादा चैनल्स और गेम्स फ्री

₹9499 में 32 इंच का QLED स्मार्ट टीवी, पहली सेल कल, 400 से ज्यादा चैनल्स और गेम्स फ्री

संक्षेप:

Thomson JioTele OS 32 inch TV: थॉमसन ने 32-इंच QLED स्मार्ट टीवी लॉन्च करके अपने JioTele OS टीवी पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। टीवी की कीमत 9,499 रुपये है। यह टीवी 22 जनवरी से Flipkart पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

Jan 21, 2026 04:19 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Thomson JioTele OS 32 inch TV: नया Smart TV खरीदने का प्लान है, तो थॉमसन का नया टीवी आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। कंपनी ने 10 हजार से कम कीमत में 32 इंच का नया टीवी लॉन्च किया है। दरअसल, थॉमसन ने 32-इंच QLED स्मार्ट टीवी लॉन्च करके अपने JioTele OS टीवी पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। कंपनी का कहना है कि बड़े मॉडलों में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मिली सफलता के बाद, अब कंपनी ने इसे 32 इंच मॉडल में शामिल किया है। इस टीवी की कीमत 10,000 रुपये से भी कम है। चलिए डिटेल में जानते हैं टीवी की कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ...

इतनी है कीमत

टीवी की कीमत 9,499 रुपये है। यह टीवी 22 जनवरी से Flipkart पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

ये भी पढ़ें:₹11,000 से भी कम में 40 इंच का बड़ा Smart TV, अमेजन पर धूम मचा रही ये सात डील

चलिए अब एक नजर डालते हैं टीवी की खासियत पर

नया मॉडल, 32TJHQ002, में बेजल-लेस QLED पैनल है जिसमें एचडी रेडी रिजॉल्यूशन, 350 निट्स ब्राइटनेस और HDR सपोर्ट है, जिसका मकसद ऐसे सेगमेंट में ज्यादा प्रीमियम व्यूइंग एक्सपीरियंस देना है, जहां आमतौर पर कीमत को ज्यादा अहमियत दी जाती है।

इस लॉन्च के साथ, ब्रांड जियो डिजिटल इकोसिस्टम के साथ अपना इंटीग्रेशन भी बढ़ा रहा है। यह टेलीविजन JioTele OS पर चलता है, जो Jio Store के जरिए 400 से ज्यादा फ्री लाइव टीवी चैनल, 300 से ज्यादा JioGames और कई तरह के ग्लोबल और रीजनल OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस देता है। इस प्लेटफॉर्म में AI-बेस्ड कंटेंट रिकमेंडेशन और एक डेडिकेटेड स्पोर्ट्स मोड भी शामिल है, जो कनेक्टेड टीवी पर लाइव स्पोर्ट्स और पर्सनलाइज्ड डिस्कवरी की बढ़ती मांग को दिखाता है।

हार्डवेयर की बात करें तो, टीवी में सराउंड साउंड सपोर्ट और स्टैंडर्ड, मूवी, स्पोर्ट और म्यूजिक जैसे कई साउंड मोड के साथ 36W स्टीरियो बॉक्स स्पीकर दिए गए हैं। टीवी में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन में डुअल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ, ARC और CEC के साथ दो एचडीएमआई पोर्ट, दो यूएसबी पोर्ट और ऑप्टिकल डिजिटल ऑडियो आउटपुट शामिल हैं, जिससे यूजर्स एक्सटर्नल स्पीकर, हेडफोन और गेमिंग एक्सेसरीज कनेक्ट कर सकते हैं।

यह डिवाइस एमलॉजिक प्रोसेसर से चलता है, जिसमें 1GB रैम और 8GB इंटरनल स्टोरेज है, और इसे वॉयस-इनेबल्ड रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जाता है जो कई भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। रिमोट में Netflix, JioCinema, Jio Hotstar और YouTube के लिए डेडिकेटेड शॉर्टकट बटन भी हैं, जिससे पॉपुलर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स तक तेजी से पहुंचा जा सकता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
