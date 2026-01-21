₹9499 में 32 इंच का QLED स्मार्ट टीवी, पहली सेल कल, 400 से ज्यादा चैनल्स और गेम्स फ्री
Thomson JioTele OS 32 inch TV: थॉमसन ने 32-इंच QLED स्मार्ट टीवी लॉन्च करके अपने JioTele OS टीवी पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। टीवी की कीमत 9,499 रुपये है। यह टीवी 22 जनवरी से Flipkart पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।
सम्बंधित सुझाव
61% OFF
VW 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1
- VW 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1
₹7499₹18999
खरीदिये
56% OFF
Xiaomi 80 cm (32 inch) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN
- Xiaomi 80 cm (32 inch) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN
₹10999₹24999
खरीदिये
54% OFF
Xiaomi 80 cm (32 inches) G QLED Series Smart TV L32MB-APIN
- Xiaomi 80 cm (32 inches) G QLED Series Smart TV L32MB-APIN
₹12499₹26999
खरीदिये
55% OFF
Kodak QLED SE 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Linux TV 2025 Edition (32QSE5080)
- Kodak QLED SE 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Linux TV 2025 Edition (32QSE5080)
₹8499₹18999
खरीदिये
Thomson JioTele OS 32 inch TV: नया Smart TV खरीदने का प्लान है, तो थॉमसन का नया टीवी आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। कंपनी ने 10 हजार से कम कीमत में 32 इंच का नया टीवी लॉन्च किया है। दरअसल, थॉमसन ने 32-इंच QLED स्मार्ट टीवी लॉन्च करके अपने JioTele OS टीवी पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। कंपनी का कहना है कि बड़े मॉडलों में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मिली सफलता के बाद, अब कंपनी ने इसे 32 इंच मॉडल में शामिल किया है। इस टीवी की कीमत 10,000 रुपये से भी कम है। चलिए डिटेल में जानते हैं टीवी की कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ...
सम्बंधित सुझाव
61% OFF
VW 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1
- VW 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1
₹7499₹18999
खरीदिये
56% OFF
Xiaomi 80 cm (32 inch) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN
- Xiaomi 80 cm (32 inch) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN
₹10999₹24999
खरीदिये
54% OFF
Xiaomi 80 cm (32 inches) G QLED Series Smart TV L32MB-APIN
- Xiaomi 80 cm (32 inches) G QLED Series Smart TV L32MB-APIN
₹12499₹26999
खरीदिये
55% OFF
Kodak QLED SE 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Linux TV 2025 Edition (32QSE5080)
- Kodak QLED SE 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Linux TV 2025 Edition (32QSE5080)
₹8499₹18999
खरीदिये
इतनी है कीमत
टीवी की कीमत 9,499 रुपये है। यह टीवी 22 जनवरी से Flipkart पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।
चलिए अब एक नजर डालते हैं टीवी की खासियत पर
नया मॉडल, 32TJHQ002, में बेजल-लेस QLED पैनल है जिसमें एचडी रेडी रिजॉल्यूशन, 350 निट्स ब्राइटनेस और HDR सपोर्ट है, जिसका मकसद ऐसे सेगमेंट में ज्यादा प्रीमियम व्यूइंग एक्सपीरियंस देना है, जहां आमतौर पर कीमत को ज्यादा अहमियत दी जाती है।
इस लॉन्च के साथ, ब्रांड जियो डिजिटल इकोसिस्टम के साथ अपना इंटीग्रेशन भी बढ़ा रहा है। यह टेलीविजन JioTele OS पर चलता है, जो Jio Store के जरिए 400 से ज्यादा फ्री लाइव टीवी चैनल, 300 से ज्यादा JioGames और कई तरह के ग्लोबल और रीजनल OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस देता है। इस प्लेटफॉर्म में AI-बेस्ड कंटेंट रिकमेंडेशन और एक डेडिकेटेड स्पोर्ट्स मोड भी शामिल है, जो कनेक्टेड टीवी पर लाइव स्पोर्ट्स और पर्सनलाइज्ड डिस्कवरी की बढ़ती मांग को दिखाता है।
सम्बंधित सुझाव
68% OFF
ZIEVA Compatible with Thomson Smart Tv Remote – Without Voice - Hot Keys Y0uTube, Prim Video, Netfix Use for LCD LED OLED QLED UHD 4K Android TVs (Blue Arrow)
- ZIEVA Compatible with Thomson Smart Tv Remote – Without Voice - Hot Keys Y0uTube
- Prim Video
- Netfix Use for LCD LED OLED QLED UHD 4K Android TVs (Blue Arrow)
₹319₹1000
खरीदिये
56% OFF
Hisense 80 cm (32 inches) E5Q Series HD Ready Smart QLED Google TV 32E5Q
- Hisense 80 cm (32 inches) E5Q Series HD Ready Smart QLED Google TV 32E5Q
₹11499₹25999
खरीदिये
57% OFF
Blaupunkt 80 cm (32 inches) Quantum Dot Series QLED Google Android TV 32QD7080
- Blaupunkt 80 cm (32 inches) Quantum Dot Series QLED Google Android TV 32QD7080
₹9999₹22999
खरीदिये
53% OFF
TCL 101 cms (40 inches) V5C Series Full HD Smart QLED TV Google TV 40V5C
- TCL 101 cms (40 inches) V5C Series Full HD Smart QLED TV Google TV 40V5C
₹16990₹35990
खरीदिये
हार्डवेयर की बात करें तो, टीवी में सराउंड साउंड सपोर्ट और स्टैंडर्ड, मूवी, स्पोर्ट और म्यूजिक जैसे कई साउंड मोड के साथ 36W स्टीरियो बॉक्स स्पीकर दिए गए हैं। टीवी में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन में डुअल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ, ARC और CEC के साथ दो एचडीएमआई पोर्ट, दो यूएसबी पोर्ट और ऑप्टिकल डिजिटल ऑडियो आउटपुट शामिल हैं, जिससे यूजर्स एक्सटर्नल स्पीकर, हेडफोन और गेमिंग एक्सेसरीज कनेक्ट कर सकते हैं।
यह डिवाइस एमलॉजिक प्रोसेसर से चलता है, जिसमें 1GB रैम और 8GB इंटरनल स्टोरेज है, और इसे वॉयस-इनेबल्ड रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जाता है जो कई भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। रिमोट में Netflix, JioCinema, Jio Hotstar और YouTube के लिए डेडिकेटेड शॉर्टकट बटन भी हैं, जिससे पॉपुलर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स तक तेजी से पहुंचा जा सकता है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।