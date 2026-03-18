₹8499 शुरुआती कीमत में फुली, सेमी ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन लाया ब्रांड, फीचर्स कमाल के

अगर आप अपने घर के लिए वॉशिंग मशीन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो THOMSON के नए मॉडल आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। थॉमसन ने भारत में अपने तीन नए वॉशिंग मशीन मॉडल लॉन्च किए हैं। सबसे किफायती मॉडल की कीमत 8500 रुपये से भी कम है।

अगर आप अपने घर के लिए वॉशिंग मशीन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो THOMSON के नए मॉडल आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। थॉमसन ने भारत में अपने तीन नए वॉशिंग मशीन मॉडल लॉन्च किए हैं। सबसे किफायती मॉडल की कीमत 8500 रुपये से भी कम है। नए पोर्टफोलियो में एक फुली ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन और दो सेमी-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीनें शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि इनका मकसद अलग-अलग साइज के परिवारों और इस्तेमाल की अलग-अलग जरूरत वाले भारतीय घरों की कपड़े धोने की जरूरतों को पूरा करना है।

कीमत और कहां से खरीदें नए मॉडल में शामिल TSA1400D की कीमत 13,999 रुपये, TTL8500SPN की 8,499 रुपये और TTL7500SN की 10,999 रुपये रखी गई है। ये नई लॉन्च हुई वॉशिंग मशीनें अब Flipkart पर खरीदने के लिए उपलब्ध हैं, और 18 मार्च से 23 मार्च तक चलने वाली Flipkart Summer Sale के दौरान इन पर ग्राहकों को आकर्षक ऑफर्स मिलने की उम्मीद है।

नए लॉन्च किए गए मॉडल्स में 7.5 kg कैपेसिटी वाली THOMSON TTL7500SN फुली ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन शामिल है, साथ ही THOMSON TSA8500SPN (8.5 kg) और THOMSON TSA1400D (14 kg) सेमी-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीनें भी हैं। सभी मॉडल्स BEE 5-स्टार एनर्जी रेटिंग से लैस हैं, जो एनर्जी-एफिशिएंट ऑपरेशन और बिजली की कम खपत करने में मदद करते हैं, यानी वॉशिंग मशीन आपके बिजली बिल का भी ध्यान रखेंगे।

फुली ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन THOMSON TTL7500SN में 7.5 kg की वॉश और स्पिन कैपेसिटी है, और यह Fuzzy Logic टेक्नोलॉजी से लैस है, जो लोड के साइज के आधार पर वॉश पैरामीटर्स को अपने आप ऑप्टिमाइज करती है। इस वॉशिंग मशीन में एक स्टेनलेस स्टील टब, एक मैजिक फिल्टर और एक ऑटो बैलेंसिंग सिस्टम शामिल है। यह कई वॉश प्रोग्राम ऑफर करती है, जिनमें Standard, Soft, Wash और Air Dry शामिल हैं, साथ ही इसमें Soak और Air-dry फंक्शन भी दिए गए हैं।

सेमी-ऑटोमैटिक टॉप-लोड वॉशिंग मशीन THOMSON TSA8500SPN में 8.5 kg की वॉश कैपेसिटी और 4.5 kg की स्पिन कैपेसिटी मिलती है। इसकी खूबियों में डुअल वॉटरफॉल वॉश सिस्टम, मैजिक लिंट फिल्टर, कॉलर स्क्रबर, डिटर्जेंट बॉक्स और 3D रोलर पल्सेटर शामिल हैं। इस मॉडल में आसानी से इधर-उधर ले जाने और स्थिरता के लिए कैस्टर व्हील्स और रबर पैड्स भी दिए गए हैं।

THOMSON TSA1400D सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन 14 kg की कैपेसिटी प्रदान करती है। यह बड़े घरों और संयुक्त परिवारों के लिए परफेक्ट है, जहां कपड़ों की धुलाई की जरूरतें ज्यादा होती हैं। इसकी ज्यादा कैपेसिटी वाली डिजाइन की मदद से यूजर्स एक ही बार में कपड़ों का बड़ा ढेर धो सकते हैं, जिसमें भारी कपड़े, बेडशीट और पर्दे भी शामिल हैं, जिससे बार-बार धुलाई की झंझट खत्म होता है और पानी की ज्यादा बर्बादी भी नहीं होती है।