दिवाली की सबसे बंपर डील, 4590 रुपये में मिल रहा वॉशिंग मशीन, टीवी मात्र 5999 रुपये का

फ्लिपकार्ट पर आज से शुरू हुई बिग बैंग दिवाली सेल में आप थॉमसन का टीवी मात्र 5999 में खरीद सकते हैं। वहीं, इस बंपर सेल में नया वॉशिंग मशीन केवल 4590 रुपये में मिल रहा है। थॉमसन के ये प्रोडक्ट जबर्दस्त फीचर्स के साथ आते हैं।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 02:51 PM
दिवाली पर नया टीवी या वॉशिंग मशीन लेने की सोच रहे हैं, तो थॉमसन आपके लिए तगड़ा ऑफर लाया है। फ्लिपकार्ट पर आज से शुरू हुई बिग बैंग दिवाली सेल में आप थॉमसन का टीवी मात्र 5999 में खरीद सकते हैं। वहीं, इस बंपर सेल में नया वॉशिंग मशीन केवल 4590 रुपये में मिल रहा है। थॉमसन के ये प्रोडक्ट जबर्दस्त फीचर्स के साथ आते हैं। तो आइए डीटेल में जानते है कि कौन से टीवी और कौन से वॉशिंग मशीन पर सेल में क्या डील दी जा रही है।

5999 रुपये में भी मिल रहा टीवी

सेल में आप थॉमसन के 24AlphaQ001 मॉडल को 5999 और 32 इंच वाले 32Alpha007BL को 7999 रुपये में खरीद सकते हैं। इसी तरह सेल में 32RT1022 मॉडल 9499 रुपये का मिल रहा है। 40 इंच का टीवी लेने की सोच रहे हैं, तो आपको 40AlphaQ060 12499 रुपये और 40RT1033 13499 रुपये में मिल जाएगा। कंपनी का 43 इंच वाला 43RT1055 मॉडल फ्लिपकार्ट की सेल में 15299 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। 50 इंच वाला 50TJQ0022 मॉडल सेल में 22199 रुपये का मिल रहा है।

वहीं, 55 इंच वाले 55TJQ0032 के लिए आपको 26299 रुपये खर्च करने होंगे। कंपनी के 65 इंच वाले 65QAI1035 टीवी की कीमत 38999 रुपये है। जबकि, 75 इंच वाला TH75QDMini1044 मॉडल 84999 रुपये में आपका हो जाएगा। थॉमसन के ऐंड्रॉयड टीवी में आपको शानदार डिस्प्ले और डॉल्बी डिजिटल प्लस के साथ डीटीएस ट्रू सराउंड साउंड मिलेगा। वहीं, कंपनी के गूगल टीवी 4K डिस्प्ले, 16जीबी तक स्टोरेद और डॉल्बी ऑडियो के साथ आते हैं।

वॉशिंग मशीन पर भी बंपर डील

वॉशिंग मशीन लेने की सोच रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट की इस सेल में आप थॉमसन के TW7000 वॉशिंग मशीन को 4590 रुपये में खरीद सकते हैं। इसी तरह सेल में TSA7000SP वॉशिंग मशीन 7590 रुपये का मिल रहा है। बजट बढ़ा सकते हैं, तो आप TSA8000SP मॉडल को देख सकते हैं। यह इस सेल में 8499 रुपये का मिल रहा है।

सेल में TSA1100SP मॉडल की कीमत 10999 रुपये हो गई है। वहीं, सेल में आपको TSA1200SP मॉडल 12499 रुपये में मिल जाएगा। 15 हजार रुपये तक का बजट लेकर चल रहे हैं, तो आप TTL1000S और TTL1100S को देख सकते हैं। इन दोनों की कीमत क्रमश: 14999 और 14990 रुपये है।

