वाह! केवल 5000 रुपये में ब्रैंडेड Smart TV, दिवाली से पहले Flipkart की धमाका डील
ग्राहकों को Flipkart पर चल रही फेस्टिव डील में Thomson का स्मार्ट टीवी ग्राहकों को 5000 रुपये कीमत पर खरीदने का मौका दिया जा रहा है। इस टीवी में कई OTT ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।
कई लोगों को लगता है कि नया Smart TV खरीदने के लिए ग्राहकों को बड़ी रकम खर्च करनी होगी और कम बजट में ब्रैंडेड टीवी नहीं मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं है। Flipkart पर चल रही फेस्टिव डील के दौरान ग्राहकों को Thomson Alpha सीरीज का 24 इंच स्क्रीन साइज वाला Smart TV सबसे सस्ता मिल रहा है। इसे पांच हजार रुपये के करीब कीमत पर ऑर्डर किया जा सकता है।
ट्रेडिशनल टीवी के मुकाबले Smart TV अब इसलिए पसंद किए जाते हैं क्योंकि इनमें OTT ऐप्स का सपोर्ट मिल जाता है। अब ज्यादातर यूजर्स OTT पर कंटेंट देखना पसंद करते हैं, ऐसे में बेहतर होगा कि ट्रेडिशनल मॉडल्स के मुकाबले ब्रैंडेड स्मार्ट टीवी का चुनाव किया जाए। Thomson एक भरोसेमंद ब्रैंड है और इसका मॉडल छूट के चलते करीब आधी कीमत पर मिल रहा है।
खास ऑफर्स के चलते सस्ते में खरीदें टीवी
Thomson Alpha HD Ready LED Smart Linux TV (24Alpha001) को ग्राहक खास छूट के चलते Flipkart पर केवल 5,799 रुपये कीमत पर ऑर्डर कर सकते हैं। इस टीवी के लिए चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में ग्राहकों को 10 प्रतिशत छूट दी गई है और इसकी कीमत 5000 रुपये के करीब हो जाएगी।
पुराना डिवाइस एक्सचेंज करने की स्थिति में ग्राहकों को 1,900 रुपये तक का अधिकतम डिस्काउंट मिल सकता है। इसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है।
ऐसे हैं Thomson स्मार्ट टीवी के फीचर्स
यूजर्स को 24 इंच के 60Hz रिफ्रेश रेट HD Ready (1366x768 पिक्सल) डिस्प्ले वाले टीवी में Linux ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। इसके साथ Prime Video और Youtube जैसे OTT ऐप्स का सपोर्ट मिल रहा है। बेहतरीन ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए इस स्मार्ट टीवी में 20W क्षमता वाले डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं। इसपर 1 साल की वारंटी भी ऑफर की जा रही है।