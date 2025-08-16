घर में थिएटर का मजा देने वाला टीवी, 65 इंच का डिस्प्ले, सबवूफर के साथ 108W का डॉल्बी साउंड भी
थॉमसन मिनी QD एलईडी टीवी की पिछले महीने मार्केट में एंट्री हुई है। कंपनी ने हमें इस टीवी का 65 इंच वाला वेरिएंट रिव्यू करने के लिए दिया। टीवी में 108 वॉट का डॉल्बी साउंड, सबवूफर और 120Hz का डिस्प्ले दिया गया है।
सुपर प्लास्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने पिछले महीने Thomson 4K Mini QD-LED TV सीरीज को लॉन्च किया था। नए टीवी 65 इंच और 75 इंच के डिस्प्ले साइज में आते हैं। कंपनी नए टीवी में डॉल्बी ऐटमॉस के साथ 108 वॉट का साउंड ऑफर कर रही है। इसमें दो बिल्ट-इन सबवूफर भी दिए गए हैं। टीवी में ऑफर किए जा रहा डिस्प्ले 120Hz MEMC के साथ आता है। कंपनी ने हमें 65 इंच वाले मॉडल को रिव्यू करने का मौका दिया। अब हम आपके लिए इसका डीटेल रिव्यू लाए हैं। तो आइए डीटेल में जानते हैं इस टीवी के परफॉर्मेंस के बारे में।
डिस्प्ले जीत लेगा दिल
टीवी का 65 इंच डिस्प्ले काफी बड़ा लगता है। टीवी का मिनी QD-LED पैनल 288 लोकल डिमिंग जोन और 1500 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है। इसमें कॉन्ट्रास्ट रेशियो 100000 : 1 है। टीवी MP4, MPEG, MPG, MKV, AVI, FLV, ASF वीडियो फॉर्मैट्स को सपोर्ट करता है। डॉल्बी विजन, HDR 10, HLG और Utra Wide Color Gamut डिस्प्ले की क्वॉलिटी को और बेहतरीन बनाने का काम करते हैं।
आपको इसमें स्टैंडर्ड, डाइनैमिक, मूवी, ईको, जेंटल, विविड, स्पोर्ट, गेम और पर्सनल पिक्चर मोड भी मिलेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह डिस्प्ले घर में मूवी देखने के एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा।
सिनेमाहॉल जैसा जबर्दस्त साउंड
टीवी का साउंड किसी का भी दिल जीत लेगा। कंपनी इसमें टोटल 8 स्पीकर दे रही है। इसमें 6 बॉक्स स्पीकर और दो सब वूफर शामिल हैं। यह चीवी डॉल्बी ऐटमॉस और डॉल्बी डिजिटल प्लस साउंड क्वॉलिटी से लैस है। इसमें आपको 6 साउंड मोड - स्टैंडर्ड, सिनेमा, म्यूजिक और पर्सनल भी मिलेंगे। डॉल्बी ऐटमॉस साउंड को आप अपनी जरूरत के अनुसार टॉगल से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। टीवी का साउंड घर में आपको थिएटर जैसा फील देगा। जबर्दस्त साउंड क्वॉलिटी इस टीवी पर मूवी देखने को मजा दोगुना कर देंगे।
मीडियाटेक प्रोसेसर के साथ आता है टीवी
टीवी में आपको 2जीबी रैम और 16जीबी का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। टीवी मीडियाटेक प्रोसेसर से लैस है। ओएस की बात करें, तो टीवी गूगल टीवी 4.0 पर काम करता है। टीवी में कंपनी वॉइस सर्च और पर्सनलाइज्ड कॉन्टेंट रेक्मेंडेशन भी ऑफर कर रही है। इसके अलावा टीवी के रिमोट पर आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब ऐक्सेस करने के लिए डेडिकेटेड हॉटकी मिलेंगे, जिनसे इन ऐप को फटाफट लॉन्च करने में आसानी होती है।
कनेक्टिविटी के लिए ढेरों ऑप्शन
कनेक्टिविटी के लिए इसमें ARC और CEC के साथ 3 HDMI पोर्ट दिए गए हैं। साथ ही इसमें आपको 2 यूएसबी पोर्ट, ब्लूटूथ 5.0 और ड्यूल बैंड वाई-फाई जैसे ऑप्शन मिलेंगे। यह टीवी बिल्ट-इन क्रोमकास्ट और ऐपल एयरप्ले के साथ आता है।
खरीदें या नहीं?
65 हजार रुपये से कम की कीमत में आने वाला थॉमसन का यह टीवी आपको जरूरी इंप्रेस करेगा। इसका डिस्प्ले कमाल का है। वहीं, इसके जबर्दस्त साउंड को आप भूल नहीं सकते। अगर आप थिएटर न जाकर घर में ही अपनी पसंदी फिल्म, वेब सीरीज या स्पोर्ट्स का मजा लेना चाहते हैं, तो यह टीवी आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। यह टीवी अपने से ऊपर वाले सेगमेंट के टीवी को भी कड़ी टक्कर देता है।
