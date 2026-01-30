पेंसिल से पतला पावरबैंक, बिना केबल चार्ज करेगा फोन, वजन भी हल्का फुल्का

संक्षेप: Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank: शाओमी एक अल्ट्राथिन मैग्नेटिक पावरबैंक लेकर आया है, जिसकी मोटाई सिर्फ 6 एमएम है। यह पावरबैंक पेंसिल से भी पतला है क्योंकि आमतौर पर पेंसिल की मोटाई 7 एमएम से 8 एमएम के बीच होती है।

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank: अक्सर कई लोगों को अपने गैजेट्स जैसे कि स्मार्टफोन, ईयरबड्स और वॉच को हमेशा चार्ज रखने के लिए पावरबैंक लेकर चलने पड़ता है, लेकिन कई पावरबैंक इतने भारी और मोटे होते हैं, जिससे इन्हें कैरी करने में परेशानी होती है। शाओमी ने इस समस्या का समाधान कर दिया है। शाओमी अपना नया पावरबैंक लेकर आ गया है, जो न केवल हल्का फुल्का है बल्कि मोटाई में पेंसिल से भी पतला है। हम बात कर रहे हैं शाओमी के अल्ट्राथिन मैग्नेटिक पावरबैंक की।

दरअसल, शाओमी ने चुपचाप अपने अल्ट्राथिन मैग्नेटिक पावरबैंक की उपलब्धता को एशिया से बाहर बढ़ा दिया है। मैग्नेट वाला यह वायरलेस पावरबैंक सबसे पहले जापान में लॉन्च हुआ था, और अब यूरोप के और भी बाजारों में यह खरीदने के लिए उपलब्ध हो गया है। चलिए इसकी कीमत और खासियत पर एक नजर डालते हैं...

शाओमी अल्ट्राथिन मैग्नेटिक पावरबैंक की खासियत शाओमी का यह अल्ट्राथिन मैग्नेटिक पावरबैंक सिर्फ 6 एमएम मोटा है। यह पावरबैंक पेंसिल से भी पतला है क्योंकि पेंसिल की मोटाई आमतौर पर 7 एमएम से 8 एमएम के बीच होती है। यह बाजार में मिल रहे लगभग हर स्मार्टफोन से ज्यादा पतला है, इसलिए जब आप अपने डिवाइस को वायरलेस चार्ज करते हैं तो यह भारी-भरकम ऐड-ऑन जैसा नहीं लगता। इसका वजन भी सिर्फ 98 ग्राम है, जिससे यह हल्का और पोर्टेबल है। मैग्नेटिक बैक लेटेस्ट iPhones या Pixel 10 सीरीज जैसे कम्पैटिबल फोन पर सुरक्षित रूप से टिके रहने के लिए रिंग-स्टाइल अटैचमेंट का इस्तेमाल करता है। यह सुविधा यूजर्स को केबल की झंझट से बचने में मदद करती है।

शाओमी का नया अल्ट्राथिन मैग्नेटिक पावरबैंक 5000mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है। यह 15W तक की वायरलेस चार्जिंग और जब केबल प्लग इन किया जाता है तो USB-C पोर्ट के जरिए 22.5W तक की चार्जिंग देता है। Samsung, Xiaomi, Google और दूसरे Android फ्लैगशिप फुल वायरलेस पावर पर सपोर्टेड हैं, जबकि iPhones प्लेटफॉर्म की पाबंदियों की वजह से 7.5W वायरलेस आउटपुट तक सीमित हैं, यानी ऐप्पल डिवाइस के लिए मैग्नेटिक चार्जिंग थोड़ी धीमी होगी।

यह पावरबैंक ऐसे लोगों के लिए परफेक्ट ऑप्शन बन जाता है, जो अक्सर सफर पर रहते हैं और एक मिनिमलिस्ट बैकअप बैटरी चाहते हैं, जो लगैज का वजन न बढ़ाए। यूके में, शाओमी का नया मैग्नेटिक पावरबैंक कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर £49.99 (करीब 6300 रुपये) कीमत के साथ लिस्टेड है।

