चलते-फिरते मिलेगी ठंडी-ठंडी हवा, आ गया 100 स्पीड लेवल वाला छोटू फैन, 40 घंटे चलेगी बैटरी

Xiaomi ने अपना पोर्टबल फैन Mijia Handheld Fan लॉन्च कर दिया है। यह छोटू फैन 5 मीटर तक हवा फेंक सकता है। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज में यह 40 घंटे तक चल सकता है। इसमें 100 स्पीड लेवल एडजस्ट करने की सुविधा मिलती है। देखें कीमत और खासियत

अक्सर सफर पर रहते हैं और चलते-फिरते कूल रहने के लिए कोई धांसू गैजेट तलाश रहे हैं, तो शाओमी का नया पंखा आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। दरअसल, Xiaomi ने अपने घरेलू बाजार यानी चीन में Mijia Handheld Fan लॉन्च किया है। यह एक नया पोर्टेबल कूलिंग डिवाइस है और इसकी कीमत 199 युआन ($29, यानी करीब 2800 रुपये) है। यह फैन अभी जेडी डॉट कॉम पर प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है और 10 जून से इसकी आधिकारिक बिक्री शुरू होगी। इस पोर्टेबल फैन की दो खास बाते हैं, पहला 100 स्पीड लेवल और दूसरा फुल चार्ज करने पर 40 घंटे तक चलने वाली बैटरी। चलिए डिटेल में जानते हैं इस पोर्टबल फैन के बारे में सबकुछ..

Mijia Handheld Fan की खासियत इस फैन का डाइमेंशन 63x64x167 एमएम है और इसका वजन 260 ग्राम है, जो इसे साइज और वजन में एक आम स्मार्टफोन जैसा बनाता है। कॉम्पैक्ट और हल्का-फुल्का होने के कारण आप इसे आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, वो भी आपने ऑफिस बैग में रखकर। शाओमी इसके साथ एक अलग होने वाला शोल्डर स्ट्रैप देता है, जिससे यूजर्स इसे अपने गले या कंधे पर टांग सकते हैं, किसी बैग से जोड़ सकते हैं, या हाथ में पकड़कर ले जा सकते हैं। इसमें स्टैंडर्ड पुश-बटन के बजाय एक स्लाइडिंग पावर स्विच मिलता है। इस डिजाइन का उद्देश्य बैकपैक या हैंडबैग में रखे जाने पर पंखे को गलती से चालू होने और बैटरी को खत्म होने से रोकना है।

5 मीटर दूर तक हवा फेंकता है पंखे में अंदर एक DC मोटर है, जिसे मिक्स्ड-फ्लो इम्पेलर के साथ जोड़ा गया है। शाओमी के अनुसार, यह सेटअप 250m³/h का एयरफ्लो आउटपुट और 8.5m/s की अधिकतम एयर स्पीड देता है। कंपनी का कहना है कि यह पंखा हवा को 5 मीटर दूर तक फेंक सकता है, जिसका उद्देश्य कैंपिंग, लंबी पैदल यात्रा या लाइनों में खड़े होने जैसी आउटडोर एक्टिविटी में राहत प्रदान करना है। इसकी अधिकतम गति पर, पंखे का नॉइज लेवल ≤69dB(A) आंका गया है।

अधिकांश बजट पोर्टेबल फैन पर मिलने वाले नॉर्मल तीन-स्पीड टॉगल के बजाय, इस पंखें में 100 स्पीड लेवल एडजस्ट करने की सुविधा मिलती है। यानी यूजर अपनी सुविधा के अनुसार,हवा के फ्लो को एडजस्ट कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें एक एलईडी डिस्प्ले भी लगा है, जो फैन स्पीड और बैटरी स्टेटस दिखाता है।