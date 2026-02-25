पावरबैंक से 17 घंटे चलेगा यह पंखा, कमरे को फटाफट करेगा कूल, आवाज से कंट्रोल होगी स्पीड
Xiaomi ने Mijia Smart Inverter Circulating Fan Pro पेश किया है। दावा है कि इसे 10,000mAh पावरबैंक से 16.75 घंटे तक चलाया जा सकता है। आप बोलकर इसकी ऑन/ऑफ कर सकते हैं और इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। शाओमी के इस नए फैन में और क्या-क्या खास है, चलिए बताते हैं...
गर्मी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है और अगर आप भी गर्मी से राहत पाने के लिए कुछ खरीदने का सोच रहे हैं, तो शाओमी का नया फैन आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। Xiaomi ने Mijia Smart Inverter Circulating Fan Pro पेश किया है, जो उसके स्मार्ट होम लाइनअप में एक नया प्रोडक्ट है। यह प्रोडक्ट अब Youpin पर क्राउडफंडिंग के लिए लिस्टेड है और 429 युआन (करीब 5,600 रुपये) की शुरुआती कीमत पर मिलेगा। क्राउडफंडिंग 4 मार्च से शुरू होगी। कंपनी का कहना है कि यह फैन फटाफट कमरे को ठंडा-ठंडा कूल-कूल कर सकता है। दावा है कि इसे 10,000mAh पावरबैंक से 16.75 घंटे तक चलाया जा सकता है। आप बोलकर इसकी ऑन/ऑफ कर सकते हैं और इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। शाओमी के इस नए फैन में और क्या-क्या खास है, चलिए बताते हैं...
दो मिनट में कमरे की हवा रिफ्रेश करेगा
गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, मिजिया स्मार्ट इन्वर्टर सर्कुलेटिंग फैन प्रो इनडोर एयरफ्लो को बेहतर बनाने के लिए एक एडवांस्ड एयर सर्कुलेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है। यह फैन ज्यादा से ज्यादा 28.7m³/min की एयर वॉल्यूम देता है और दो मिनट में कमरे की हवा को रिफ्रेश कर सकता है। शाओमी का कहना है कि इसे लंबी दूरी तक एयरफ्लो करने के लिए डिजाइन किया है, जो 13 मीटर तक हवा फेंक सकता है, जिससे यह बड़ी जगहों को ठंडा करने के लिए सही है।
फैन में चार नेचुरल विंड मोड
एयरफ्लो परफॉर्मेंस की बात करें तो, फैन में 100° वर्टिकल और 120° हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के साथ ऑटोमैटिक 3D ऑसिलेशन है, जिससे पूरे कमरे में ज्यादा कवरेज मिलता है। यह मिजिया ऐप के जरिए सटीक 10° ऑसिलेशन एडजस्टमेंट को सपोर्ट करता है और इसमें चार नेचुरल विंड मोड शामिल हैं, जो ज्यादा आरामदायक कूलिंग एक्सपीरियंस के लिए आउटडोर एयरफ्लो की नकल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
बोलकर स्पीड कंट्रोल कर सकेंगे
मिजिया फैन शाओमी के HyperOS इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट होता है, जो मिजिया ऐप के जरिए रिमोट कंट्रोल और ऑटोमेशन को सपोर्ट करता है। यह यूजर्स को स्पीड, ऑसिलेशन और पावर ऑन/ऑफ को रिमोटली या Xiao Ai वॉयस कमांड से मैनेज करने देता है, यानी आप बोलकर स्पीड कम-ज्यादा कर सकते हैं और इसे ऑन/ऑफ कर सकते हैं। हालांकि, फैन के साथ मैग्नेटिक ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल भी मिलता है और आसानी से यूज करने के लिए इसमें टच कंट्रोल पैनल भी है।
स्लिम और मिनिमलिस्ट डिजाइन
डिजाइन की बात करें तो, यह फैन स्लिम और मिनिमलिस्ट डिजाइन के साथ आता है और जगह बचाने के लिए इसके हेड की मोटाई कम की गई है। यह टेबलटॉप और फ्लोर-स्टैंडिंग दोनों मोड के लिए डुअल-यूज हाइट एडजस्टमेंट को सपोर्ट करता है, और चार-स्टेप वाला डिटैचेबल स्ट्रक्चर इसे खोलना और स्टोर करना आसान और प्रैक्टिकल बनाता है। शाओमी ने इसमें एक्स्ट्रा सेफ्टी और सुविधा वाले फीचर्स भी शामिल किए हैं। इनमें एक रिमूवेबल वॉशेबल ग्रिल, एक चाइल्ड लॉक फंक्शन और एंटी-पिंच सेंसिंग शामिल हैं। मात्र 3.5 किलो वजनी इस फैन का साइज 278x310x1000 एमएम है। यह ऑफ-व्हाइट कलर में ही उपलब्ध है।
पावरबैंक से 16.75 घंटे चलेगा फैन
इस फैन में DC इन्वर्टर मोटर है जो शोर को 28.62dB तक कम रखता है। यह एडॉप्टर या पावर बैंक के लिए USB-C पावर इनपुट को सपोर्ट करता है। शाओमी का दावा है कि 10,000mAh पावर बैंक से यह फैन कम स्पीड पर 16.75 घंटे तक चल सकता है।
