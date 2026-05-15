हवा में उंगली हिलाएं और हो जाएगी टाइपिंग, बड़े काम काम 'जादुई' चश्मा; कीबोर्ड का झंझट खत्म

मेटा अब Meta Ray-Ban Display स्मार्ट ग्लासेज ने अब इस डिवाइस के लिए AI-पावर्ड और कम्युनिकेशन पर फोकस करने वाले कई नए फीचर्स पेश किए हैं। इन अपडेट्स में, न्यूरल हैंडराइटिंग सबसे बड़े बदलावों में से एक है। कैसे काम करेगा नया फीचर, चलिए बताते हैं…

कैसा हो अगर आप हवा में उंगलियां लहराएं और टाइपिंग हो जाए, सुनने में यह अजीब लग सकता है लेकिन यह अब मुमकिन है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी, मेटा प्लेटफॉर्म्स, कुछ नया करने की कोशिश कर रही है। Meta Ray-Ban Display स्मार्ट ग्लासेज लॉन्च करने के लगभग छह महीने बाद, इस टेक दिग्गज ने अब इस डिवाइस के लिए AI-पावर्ड और कम्युनिकेशन पर फोकस करने वाले कई नए फीचर्स पेश किए हैं। इन अपडेट्स में, न्यूरल हैंडराइटिंग सबसे बड़े बदलावों में से एक है। यह यूजर्स को बिना स्मार्टफोन निकाले या किसी फिजिकल या डिजिटल कीबोर्ड का इस्तेमाल किए मैसेज टाइप करने की सुविधा देगा, इसके बजाय, वे हवा में या हाथों की हल्की हरकतों से मैसेज लिख सकेंगे।

ऐसे काम करेगी टेक्नोलॉजी यह सब एक न्यूरल रिस्टबैंड की मदद से हो सकता है, जिसे कंपनी ने Meta Ray-Ban Display स्मार्ट ग्लास को सपोर्ट करने के लिए पेश किया था। यह रिस्टबैंड यूजर्स के हाथों के इशारों को ट्रैक करके उनके इनपुट को समझता है और उन्हें मैसेज टाइप करने या इंटरफेस को कंट्रोल करने जैसे कामों में बदल देता है। अब, नए अपडेट में, वॉट्सऐप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स के साथ-साथ एंड्रॉयड और iOS के अपने मैसेजिंग ऐप्स पर भी लिखने की सुविधा मिल गई है।

जेस्चर-बेस्ड टाइपिंग के अलावा, कंपनी ने डिस्प्ले रिकॉर्डिंग, बेहतर नेविगेशन और लाइव कैप्शन सपोर्ट को बढ़ाने जैसे फीचर्स भी जोड़े हैं। मेटा ने इस साल की शुरुआत में इनमें से कुछ फीचर्स को लिमिटेड अर्ली एक्सेस के तौर पर पेश किया था।

Meta चाहती है कि उसके स्मार्ट ग्लास हर दिन ज्यादा उपयोगी महसूस हों इसमें कोई शक नहीं कि मेटा के स्मार्ट ग्लास एक फ्यूचरिस्टिक फील देते हैं, लेकिन कंपनी जाहिर तौर पर इस गैजेट को रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा उपयोगी बनाने की कोशिश कर रही है। कंपनी "डिस्प्ले रिकॉर्डिंग" जैसे फीचर्स ला रही है, जो यूजर्स को लेंस के अंदर दिखने वाली चीजों के साथ-साथ असल दुनिया के नजारे और आस-पास की आवाज को एक ही वीडियो में रिकॉर्ड करने की सुविधा देते हैं। मेटा का कहना है कि इसका मकसद यूजर्स के लिए सीधे ग्लास से ही कंटेंट बनाना और शेयर करना आसान बनाना है।

इसके अन्य अपडेट्स में पूरे यूएस और लंदन, पेरिस और रोम जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय शहरों में पैदल चलने के निर्देशों के लिए बेहतर सपोर्ट शामिल है। इसके अलावा, वॉट्सऐप, मैसेंजर और इंस्टाग्राम डायरेक्ट पर वॉयस बातचीत के लिए भी 'लाइव कैप्शन' की सुविधा बढ़ाई जा रही है, जिससे ये चश्मे बातचीत को उसी समय (रियल-टाइम) लिखकर दिखा सकेंगे।

मेटा का कहना है कि उसने लॉन्च के बाद से इन चश्मों के लिए चार बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट जारी कर दिए हैं। कंपनी ने इन AI Glass में मौसम, स्टॉक, कैलेंडर और रिमाइंडर जैसे और भी विजेट्स जोड़े हैं, साथ ही स्पॉटिफाई तक क्विक एक्सेस और इंस्टाग्राम रील्स का सपोर्ट भी दिया है।

मेटा ने डेवलपर्स के लिए प्लेटफॉर्म खोला कंजूमर-फोकस्ड अपडेट्स के साथ-साथ, मेटा अब Meta Ray-Ban Display प्लेटफॉर्म के लिए डेवलपर्स को 'डेवलपर प्रीव्यू एक्सेस' भी दे रहा है। अब डेवलपर्स HTML, CSS और JavaScript का इस्तेमाल करके इन चश्मों के लिए हल्के-फुल्के वेब ऐप्स बना सकते हैं, जिन्हें सीधे URLs के जरिए डिप्लॉय किया जा सकता है।