ये है Cooler की कूलिंग बढ़ाने, बिजली बिल और उमस कम करने का आसान जुगाड़, सिर्फ एक Exhaust Fan से दोगुनी होगी ठंडक!

अगर आपका रूम कूलर भी अच्छी ठंडक नहीं दे पा रहा है तो जानिए कैसे एक Exhaust Fan कूलर की Cooling बढ़ाने, कमरे की उमस कम करने और गर्मियों में बेहतर आराम देने में मदद कर सकता है।

भारत में लाखों घरों में रूम कूलर गर्मियों में राहत पाने का सबसे अच्छा तरीका हैं, और इसकी वजह भी साफ है। ये खरीदने और चलाने में सस्ते होते हैं। कूलर कम बिजली खर्च करता है और कमरे को ठंडा रखने में मदद भी करता है। लेकिन कई बार लोग शिकायत करते हैं कि कूलर चलाने के बाद भी कमरे में उमस बनी रहती है, पसीना आता है और ठंडक का एहसास नहीं होता। खासकर मानसून के आसपास या बंद कमरों में यह समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है।

ऐसे में बहुत से लोग नया कूलर खरीदने की सोचते हैं, जबकि समस्या का समाधान काफी आसान हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कूलर के साथ सही तरीके से Exhaust Fan का इस्तेमाल किया जाए तो कमरे में हवा का बहाव बेहतर हो सकता है। इससे न सिर्फ कूलिंग में सुधार होता है, बल्कि कमरे की नमी यानी Humidity भी कम महसूस होती है। आइए जानते हैं कि यह तरीका कैसे काम करता है।

कूलर और Exhaust Fan को साथ में यूज करने के ऐसे बढ़ती है कूलिंग एयर कूलर पानी की मदद से हवा को ठंडा करता है। इस प्रोसेस में कमरे में नमी बढ़ जाती है। अगर कमरे में ताजी हवा के आने-जाने का रास्ता नहीं है, तो नमी जमा होने लगती है और घुटन महसूस हो सकती है। Exhaust Fan कमरे की गर्म और नम हवा को बाहर निकालने में मदद करता है। इससे अंदर लगातार नई हवा आती रहती है और कूलर ज्यादा प्रभावी तरीके से काम कर पाता है। कूलर सबसे अच्छा तब काम करता है जब कमरे में एयर सर्कुलेशन अच्छा हो। अगर कमरा पूरी तरह बंद है, तो ठंडी हवा भी धीरे-धीरे भारी और नम महसूस होने लगती है। जब Exhaust Fan चलता है, तो वह कमरे की पुरानी और नम हवा को बाहर निकालता रहता है। इससे कूलर को लगातार नई हवा मिलती है, जिसे वह ठंडा करके कमरे में भेजता है। यही कारण है कि Cooling बेहतर महसूस होती है।

Humidity कम करने में ऐसे करता है मदद कूलर का सबसे बड़ा नुकसान कई बार बढ़ी हुई Humidity होती है। ज्यादा नमी होने पर व्यक्ति को पसीना आता रहता है और ठंडक कम महसूस होती है। Exhaust Fan एक्स्ट्रा नमी वाली हवा को बाहर निकालने में मदद करता है। इससे कमरे का वातावरण ज्यादा आरामदायक बन सकता है और उमस कम महसूस होती है।

कूलर और Exhaust Fan को कैसे चलाएं एक्सपर्ट्स के अनुसार Exhaust Fan को कमरे के उस हिस्से में लगाना चाहिए जहां से गर्म हवा आसानी से बाहर निकल सके। कूलर को खिड़की या दरवाजे के पास रखना बेहतर माना जाता है ताकि उसे ताजी हवा मिलती रहे। दूसरी तरफ Exhaust Fan हवा को बाहर निकालता रहे तो एयर फ्लो लगातार बना रहता है। अगर आपका कमरा छोटा है और वहां वेंटिलेशन कम है, तो Exhaust Fan का फायदा ज्यादा देखने को मिल सकता है। ऐसे कमरों में कूलर की वजह से नमी जल्दी बढ़ती है। Exhaust Fan इस अतिरिक्त नमी को बाहर निकालकर माहौल को ज्यादा आरामदायक बना सकता है।