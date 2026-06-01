AC चलाने की जरूरत होगी कम! 45°C की गर्मी में भी घर रहेगा ठंडा, ये खास ट्रिक बिजली का बिल कर देगी आधा

गर्मियों में AC और कूलर के बढ़ते खर्च से परेशान हैं? जानिए सदियों पुरानी पेंटिंग तकनीक के बारे में, जो घर का तापमान 15 डिग्री तक कम करने में मदद कर सकती है। इससे बिजली की खपत घटती है और AC का बिल भी कम आता है।

देश के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। ऐसे में घर के अंदर भी गर्मी से राहत मिलना मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर लोग AC और कूलर का सहारा लेते हैं, लेकिन लगातार बढ़ते बिजली बिल की वजह से यह हर किसी के लिए आसान विकल्प नहीं है। इसी बीच एक पुरानी तकनीक फिर चर्चा में आ गई है, जिसे अपनाकर बिना ज्यादा खर्च किए घर को ठंडा रखा जा सकता है। यह ट्रिक कोई नई खोज नहीं है, बल्कि सदियों से इस्तेमाल की जा रही है, जिसे Lime Wash या चूने की पुताई कहा जाता है। रिसर्चर्स का कहना है कि यह तरीका घर की दीवारों और छत पर पड़ने वाली गर्मी को कम करने में मदद करता है। कुछ स्टडी में यह भी सामने आया है कि सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह तकनीक घर के अंदर का तापमान कई डिग्री तक कम कर सकती है।

कैसे कम करती है ट्रिक घर की गर्मी रिसर्चर्स के अनुसार Lime Wash सूर्य की किरणों को काफी हद तक Reflect कर देती है। आम पेंट की तुलना में इसकी सतह गर्मी को कम absorb करती है। जब छत और दीवारें कम गर्म होंगी तो घर के अंदर का तापमान भी कम रहेगा। यही वजह है कि सफेद रंग के घर अक्सर गहरे रंग वाले घरों की तुलना में कम गर्म महसूस होते हैं।रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ परिस्थितियों में Lime Wash सतह के तापमान को 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक कम करने में मदद कर सकती है। हालांकि यह आंकड़ा स्थान, मौसम और इस्तेमाल की गई सामग्री पर निर्भर करता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि जब छत का तापमान कम होता है तो उसका सीधा असर घर के अंदर महसूस होने वाली गर्मी पर पड़ता है।

Lime Painting (चूने की पुताई) कैसे की जाती है? Lime Painting या Lime Wash एक पुराना तरीका है जिसमें दीवारों और छतों पर चूने की कोटिंग की जाती है। इसके लिए चाहिए होते हैं ये सामान:

-सफेद चूना (Hydrated Lime)

- पानी

- बड़ा प्लास्टिक या लोहे का टब

- ब्रश या पेंट रोलर

- सुरक्षा के लिए दस्ताने और चश्मा

Step 1: सबसे पहले छत या दीवार की धूल, मिट्टी, पुराना उखड़ा हुआ पेंट और गंदगी अच्छी तरह साफ कर लें। सतह जितनी साफ होगी, Lime Wash उतना बेहतर चिपकेगा।

Step 2: एक बड़े बर्तन में चूना और पानी मिलाएं। आमतौर पर 1 भाग चूना और 2-3 भाग पानी का अनुपात रखा जाता है। मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर कुछ घंटों के लिए छोड़ दें ताकि चूना पूरी तरह घुल जाए।

Step 3: ब्रश या रोलर की मदद से दीवार या छत पर पतली परत लगाएं। कोशिश करें कि पूरी सतह पर समान रूप से कोटिंग हो।

Step 4: पहली परत को 6-12 घंटे तक सूखने दें। मौसम के अनुसार समय कम या ज्यादा हो सकता है।

Step 5: बेहतर परिणाम के लिए 2 से 3 कोट लगाना अच्छा माना जाता है। इससे सफेदी ज्यादा टिकाऊ बनती है और गर्मी रोकने की क्षमता भी बढ़ती है।

AC की जरूरत हो सकती है कम अगर घर की दीवारें और छत कम गर्म हों तो AC को कमरे को ठंडा करने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है। इससे बिजली की खपत घट सकती है। कई ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि गर्म इलाकों में इस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करने से एयर कंडीशनिंग पर निर्भरता कम की जा सकती है। इसका फायदा सीधे बिजली के बिल में दिखाई देता है।