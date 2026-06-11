ये है AC की कूलिंग बढ़ाने और बिजली बचाने का देसी जुगाड़, सिर्फ एक बाल्टी पानी से मिलेगा फायदा!

AC की कूलिंग कम हो गई है? जानिए एक आसान देसी जुगाड़, जिसमें सिर्फ एक बाल्टी पानी से AC की कूलिंग बेहतर हो सकती है और बिजली की खपत भी कम हो सकती है। जानें इस वायरल ट्रिक के फायदे:

अगर आपका AC भी अच्छे से ठंडा नहीं कर रहा है तो यह ट्रिक आपके लिए काम की साबित हो सकती है। इन दिनों एक ऐसी ही ट्रिक काफी चर्चा में है, जिसमें AC के आउटडोर यूनिट या कंप्रेसर पर एक बाल्टी पानी डालने की सलाह दी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इससे AC की कूलिंग बढ़ जाती है और बिजली की खपत भी कम हो सकती है। कई लोग इस तरीके को अपनाकर बेहतर कूलिंग मिलने का दावा कर रहे हैं, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ टेम्पररी समाधान बताते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई पानी डालने से AC ज्यादा ठंडक देने लगता है या यह सिर्फ एक वायरल myth है?

AC का आउटडोर यूनिट पानी डालने से कैसे ठंडा कर सकता रूम स्प्लिट AC में दो यूनिट होती हैं। एक इंडोर यूनिट, जो कमरे के अंदर लगी होती है और दूसरी आउटडोर यूनिट, जिसे आमतौर पर घर के बाहर लगाया जाता है। आउटडोर यूनिट में कंप्रेसर और कंडेंसर कॉइल्स मौजूद होती हैं। जब AC चलता है तो कमरे की गर्म हवा को बाहर निकालने का काम आउटडोर यूनिट करती है। अगर बाहर का तापमान बहुत ज्यादा हो जाए तो कंडेंसर कॉइल्स को गर्मी बाहर निकालने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है।

जब आउटडोर यूनिट या उसके आसपास के हिस्से पर पानी डाला जाता है तो उसका तापमान कुछ समय के लिए कम हो जाता है। इससे कंडेंसर कॉइल्स को गर्मी बाहर निकालने में थोड़ी आसानी मिल सकती है। अगर आउटडोर यूनिट तेज धूप में बहुत गर्म हो चुकी है, तो पानी की वजह से उसका तापमान कम होता है और AC कुछ समय के लिए अधिक प्रभावी तरीके से काम कर सकता है। इसी वजह से कुछ लोगों को थोड़ी बेहतर कूलिंग महसूस होती है।

कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब कंडेंसर यूनिट ठंडी रहती है तो कंप्रेसर पर दबाव थोड़ा कम हो सकता है। इससे बिजली की खपत में मामूली कमी आ सकती है। कुछ तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि जब कंडेंसर यूनिट ठंडी रहती है तो कंप्रेसर पर दबाव थोड़ा कम हो सकता है। इससे बिजली की खपत में मामूली कमी आ सकती है।

इससे AC को नुकसान भी हो सकता अगर सावधानी न बरती जाए तो यह तरीका नुकसान भी पहुंचा सकता है। आउटडोर यूनिट में कई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और वायरिंग मौजूद होती है। यदि पानी एसी के गलत हिस्सों पर चला जाए या यूनिट में पहले से कोई तकनीकी समस्या हो, तो शॉर्ट सर्किट या अन्य खराबी का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए बिना जानकारी के बार-बार पानी डालना सही नहीं माना जाता।