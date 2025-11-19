बम ढूंढने में पुलिस की मदद कर रहा यह रोबोट डॉग, हथियारबंद अपराधियों का अकेले करता है मुकाबला

संक्षेप: बोस्टन डायनेमिक्स का चार पैरों वाला रोबोट, स्पॉट, एक समय अपने डांस वीडियो से बहुत फेमस हुआ था, लेकिन आपको जानकार हैरानी होगी कि इसका असली काम मनोरंजन से कोसों दूर है। जर्मन शेफर्ड जितना वजनी, यह हाई-टेक रोबोट डॉग असल में बहुत खतरनाक काम करता है। डिटेल

बोस्टन डायनेमिक्स का चार पैरों वाला रोबोट, स्पॉट, एक समय अपने डांस वीडियो से बहुत फेमस हुआ था, लेकिन आपको जानकार हैरानी होगी कि इसका असली काम मनोरंजन से कोसों दूर है। जर्मन शेफर्ड जितना वजनी, यह हाई-टेक "रोबोट डॉग" असल में बहुत खतरनाक काम करता है। इसका इस्तेमाल अमेरिका-कनाडा के पुलिस डिपार्टमेंट में इस्तेमाल हो रहा है। यह बॉम्ब स्क्वाड, स्वाट टीम्स और उत्तरी अमेरिका में रेस्क्यू टीम्स में शामिल हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पॉट अब अमेरिका और कनाडा के 60 से ज्यादा पुलिस विभागों में बम ढूंढना और निष्क्रिय करना, हथियारबंद अपराधियों से मुकाबला, बंधक छुड़ाना, जहरीली गैस या खतरनाक जगहों पर जाना (जहां इंसान का जाना मुश्किल हो) जैसे खतरनाक कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी ये वो सारे काम करता है जो इंसानों के लिए जानलेवा हो सकते हैं। इससे पुलिसवाले सुरक्षित रहते हैं। इसकी कीमत लगभग $1,00,000 (लगभग 90 लाख रुपये) से शुरू होकर एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ $250,000 (2 से 2.5 करोड़) तक पहुंच जाती है।

क्या-क्या कर सकता है स्पॉट इंडियाटूडे की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में हुए सॉफ्टवेयर अपग्रेड की बदौलत स्पॉट सीढ़ियां चढ़ सकता है, दरवाजे खोल सकता है और फिसलन भरी सतहों पर भी चल सकता है। ऑपरेटर इस रोबोट को टैबलेट जैसे दिखने वाले कंसोल से कंट्रोल करते हैं। टैबलेट पर स्पॉट की आंखों (कैमरों) से लाइव वीडियो आता रहता है। जबकि इसमें लगे खास सेंसर्स इसे खुद रास्ता ढूंढने और बाधाओं से बचने में मदद करते हैं। मैसाचुसेट्स स्टेट पुलिस के ट्रूपर जॉन रागोसा ने एक बंधक बचाव अभियान को याद करते हुए कहा, स्पॉट जैसे ही अंदर घुसा तो बंदूकधारी हैरान रह गया और बोला "यह कौनसा कुत्ता है भाई?"

स्पॉट सिर्फ हथियारबंद अपराधियों से मुकाबला करने और बम ढूंढने जैसे खतरनाक कामों में ही नहीं, बल्कि रोज के खतरनाक कामों में भी पुलिस की जान बचा रहा है। उदाहरण के लिए किसी स्कूल में केमिकल (जहरीला पदार्थ) गिर जाए तो बच्चे-टीचर को बाहर निकालने से पहले, स्पॉट अंदर जाकर चेक करता है।

हाईवे पर भयानक एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ियां जल रही हों या तेल-केमिकल बह रहा हो, तो पहले स्पॉट जाकर देखता है कि इंसान जाना सुरक्षित है या नहीं। यानी जहां इंसान का जाना मतलब जान जोखिम में डालना हो, वहां पहले स्पॉट जाता है। यानी यह रोबोट कुत्ता सैकड़ों पुलिसवालों और आम लोगों की जान बचा रहा है।