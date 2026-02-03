Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़this oppo phone tipped to adopt dual 200-megapixel cameras

DSLR जैसे फोटो ले यह फोन, इसमें 200MP के दो पावरफुल कैमरा, तेजतर्रार प्रोसेसर भी

संक्षेप:

अगर आप दमदार कैमरे वाला स्मार्टफोन खरीदने का प्लान तो ओप्पो के अपकमिंग फोन आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं Oppo Find X10 सीरीज की। कहा जा रहा है कि इस सीरीज के फोन 200 मेगापिक्सेल के दो कैमरों से लैस होंगे।

Feb 03, 2026 10:09 am ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए ओप्पो एक धांसू स्मार्टफोन ला रहा है। अगर आप दमदार कैमरे वाला स्मार्टफोन खरीदने का प्लान तो ओप्पो के अपकमिंग फोन आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं Oppo Find X10 सीरीज की। कहा जा रहा है कि इस सीरीज के फोन 200 मेगापिक्सेल के दो कैमरों से लैस होंगे। ओप्पो फाइंड X10 सीरीज का लॉन्च अभी काफी दूर है और अनुमानित लॉन्च से महीनों पहले ही फोन के लीक्स सामने आने लगे हैं। इस समय ओप्पो जल्द ही नए फाइंड X9 मॉडल पेश करने की तैयारी कर रहा है, नई लीक से पता चलता है कि नेक्स्ट जेनरेशन के Find X10 लाइनअप में खास अपग्रेड हो सकते हैं, खासकर कैमरे के मामले में।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
DSLR जैसे फोटो ले यह फोन, इसमें 200MP के दो पावरफुल कैमरा, तेजतर्रार प्रोसेसर भी

ओप्पो फाइंड X10 सीरीज कैमरा डिटेल्स लीक

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, वीबो पर डिजिटल चैट स्टेशन ने बताया कि, ओप्पो अभी फाइंड X10 सीरीज के लिए डुअल 200-मेगापिक्सेल कैमरा सेटअप लाने की प्लानिंग कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, इस कॉन्फिगरेशन में एक 200-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा और एक 200-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा शामिल है, दोनों में बड़े 1/1.3-इंच सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। अगर इसे फाइनल किया जाता है, तो यह ओप्पो द्वारा अपनी फाइंड लाइनअप के लिए अब तक टेस्ट किया गया सबसे बड़ा टेलीफोटो सेंसर होगा।

लीक से पता चलता है कि इस कैमरा सेटअप को पूरी फाइंड X10 रेंज में टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें स्टैंडर्ड और प्रो वेरिएंट शामिल हैं। ऐसे हिंट भी मिल रहे हैं कि ओप्पो पहली बार एक प्रो मैक्स मॉडल पेश कर सकता है, जिससे लाइनअप में आम दो वेरिएंट से ज्यादा मॉडल होंगे। कहा जा रहा है कि अगले साल एक अल्ट्रा मॉडल भी आएगा, जिससे ओप्पो की धीरे-धीरे रिलीज करने की रणनीति जारी रहेगी।

ये भी पढ़ें:₹44 का धांसू प्लान लाई कंपनी, पूरे एक महीने JioHotstar फ्री, मिलेगा इतना डेटा
ये भी पढ़ें:सामने आया Tecno Pova Curve 2, कंपनी ने वीडियो में दिखाया लुक, यह होगा खास

ओप्पो के इस फोन में भी मिलेगा डुअल 200MP कैमरा सेटअप

दिलचस्प बात यह है कि इसी तरह का कैमरा हार्डवेयर फाइंड X9s प्रो में पहले आने की उम्मीद है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह साल के पहले छमाही में चीन में लॉन्च होगा। अफवाह है कि उस डिवाइस में डुअल 200-मेगापिक्सेल सैमसंग HP5 कैमरे भी होंगे, जो ओप्पो की अपनी फ्लैगशिप पोर्टफोलियो में हाई-रिजॉल्यूशन इमेजिंग की तरफ बड़े कदम का हिंट देता है।

परफॉर्मेंस के मामले में, फाइंड X10 सीरीज उन पहले स्मार्टफोन में से एक होने की उम्मीद है जो मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9600 चिपसेट से लैस होंगे। 2nm प्रोसेस पर बना यह नया प्लेटफॉर्म पिछली जेनरेशन की तुलना में कम पावर कंजंप्शन पर ज्यादा परफॉर्मेंस देने का दावा करता है। शुरुआती टेस्टिंग में एफिशिएंसी और लगातार परफॉर्मेंस में काफी सुधार देखने को मिला है।

इस स्टेज पर, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग के बारे में डिटेल्स अभी लिमिटेड हैं। हालांकि, उम्मीद है कि ओप्पो Find X10 सीरीज को Find X9 लाइनअप से एक बड़े अपग्रेड के तौर पर पेश करेगा, खासकर कैमरा हार्डवेयर के मामले में। लॉन्च में अभी कुछ समय बाकी है, इसलिए आने वाले महीनों में और ज्यादा जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

आप पावरफुल कैमरा वाले इन फोन्स पर भी विचार कर सकते हैं:

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Oppo

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।