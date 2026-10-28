छा गए Noise के नए ईयरबड्स, सिर्फ 1 घंटे में बिक गई 10,000 यूनिट; जानिए क्या है इनमें खास जिसकी वजह से टूट पड़े लोग

Noise Master Buds Open ने सेल शुरू होने के महज एक घंटे में 10 हजार यूनिट की सेल की है। Bose की Sound by Bose टेक्नोलॉजी वाले इन बड्स की खासियत ओपन-ईयर C-Bridge डिजाइन और 28 घंटे तक की बैटरी है।

Bose साउंड वाले Noise ईयरबड्स की जबरदस्त डिमांड, 1 घंटे में बिके 10 हजार यूनिट

ईयरबड्स की दुनिया में इन दिनों ऐसे बड्स की मांग बढ़ रही है, जो अच्छे साउंड के साथ-साथ आरामदायक भी हों। इसी बीच भारतीय ब्रांड Noise के नए ईयरबड्स Master Buds Open ने अपनी सेल को लेकर ध्यान खींचा है। FoneArena की रिपोर्ट के मुताबिक, इनकी सेल शुरू होने के पहले एक घंटे में 10 हजार यूनिट बिक गईं। यह आंकड़ा बताता है कि नए तरह के ऑडियो गैजेट्स में ग्राहकों की दिलचस्पी बढ़ रही है। Noise Master Buds Open की खास बात इनका डिजाइन है। आम ईयरबड्स की तरह इन्हें कान के अंदर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कान के बाहरी हिस्से पर फिट होते हैं, जिससे म्यूजिक सुनते समय आसपास की आवाजें भी सुनी जा सकती हैं।

कंपनी ने इनमें Bose की Sound by Bose टेक्नोलॉजी और 10.8mm कस्टम डायनेमिक ड्राइवर दिया है। आइए जानते हैं इन ईयरबड्स की कीमत, फीचर्स और उन खूबियों के बारे में, जो इन्हें दूसरे वायरलेस ईयरबड्स से अलग बनाती हैं।

Noise Master Buds Open की कीमत कितनी है? Noise Master Buds Open को भारत में 7,999 रुपये की शुरुआती लॉन्च कीमत पर पेश किया गया था। कंपनी ने इन्हें Carbon और Mercury नाम के दो मेटैलिक कलर ऑप्शन में उतारा है। लेकिन अभी अमेजन पर यह बड्स 5999 रुपए में बेचा जा रहा है। इनकी सेल Noise की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा Amazon, Reliance Digital, Croma और Vijay Sales जैसे प्लेटफॉर्म पर भी शुरू की गई थी। हालांकि, लॉन्च ऑफर खत्म होने या अलग-अलग सेल के दौरान इनकी कीमत बदल सकती है। इसलिए खरीदने से पहले मौजूदा कीमत और उपलब्ध ऑफर जरूर चेक करें।

Noise Master Buds Open की खास बातें 1. आम ईयरबड्स से अलग है इनका डिजाइन Noise Master Buds Open की सबसे खास बात इनका ओपन-ईयर C-Bridge डिजाइन है। आमतौर पर वायरलेस ईयरबड्स कान के अंदर फिट होते हैं, लेकिन इन बड्स को कान के बाहरी हिस्से पर क्लिप की तरह लगाया जाता है। इस डिजाइन का फायदा उन लोगों को मिल सकता है, जो म्यूजिक सुनते हुए भी आसपास की आवाजें सुनना चाहते हैं। कंपनी ने हर ईयरबड का वजन करीब 5.5 ग्राम बताया है। हल्के वजन और कान के बाहरी हिस्से पर फिट होने वाले डिजाइन का मकसद लंबे समय तक इस्तेमाल को आरामदायक बनाना है।

2. Bose की साउंड टेक्नोलॉजी और 10.8mm ड्राइवर इन ईयरबड्स में Sound by Bose टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें 10.8mm का कस्टम डायनेमिक ड्राइवर मिलता है, जिसे साउंड आउटपुट बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है। Noise ने Bose के साथ मिलकर Dynamic EQ टेक्नोलॉजी भी दी है। इसमें छह साउंड प्रीसेट मिलते हैं, जिनकी मदद से यूजर अपनी पसंद के अनुसार ऑडियो सेटिंग चुन सकते हैं। इन सेटिंग्स को Noise Audio ऐप के जरिए भी कंट्रोल किया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि इस टेक्नोलॉजी से बास बेहतर मिलता है और आवाज के अलग-अलग हिस्से साफ सुनाई देते हैं।

3. कॉलिंग के लिए मिलते हैं चार माइक्रोफोन Noise Master Buds Open में कॉलिंग के लिए 4-Mic ENC DNN टेक्नोलॉजी दी गई है। इन ईयरबड्स में Bluetooth 5.4 और Dual Connectivity का सपोर्ट मिलता है। इसकी मदद से इन्हें दो डिवाइस के साथ जोड़ा जा सकता है। Android यूजर्स को Google Fast Pair का सपोर्ट भी मिलता है। इससे कम्पैटिबल डिवाइस के साथ ईयरबड्स की शुरुआती पेयरिंग आसान हो सकती है।

4. AI असिस्टेंट और ट्रांसक्रिप्शन जैसे फीचर्स Noise ने इन ईयरबड्स में सिर्फ म्यूजिक और कॉलिंग तक सीमित फीचर्स नहीं दिए हैं। Noise Audio ऐप के जरिए यूजर्स को Chat AI, Spatial Audio और ट्रांसक्रिप्शन जैसे ऑप्शन भी मिलते हैं।