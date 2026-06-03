छाया नया AI ट्रेंड! सिर्फ एक Prompt से अपनी फोटो को मिनटों में दें रंग-बिरंगी Crayon Drawing वाला लुक, जानिए पूरा तरीका

Gemini AI का नया Crayon Drawing ट्रेंड सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक खास Prompt की मदद से यूजर्स अपनी तस्वीरों को रंग-बिरंगी Crayon Art में बदल रहे हैं। आइये डिटेल में बताते हैं कि कैसे बनाएं Crayon से बनी फोटो ।

Gemini AI Photo Editing: AI की दुनिया में हर हफ्ते कोई न कोई नया ट्रेंड देखने को मिल जाता है, लेकिन इस बार Google के Gemini AI से जुड़ा नया ट्रेंड सामने आया है। लोग अपनी साधारण तस्वीरों को कुछ ही सेकंड में रंग-बिरंगी Crayon Drawing में बदल रहे हैं और रिजल्ट देखकर हैरान रह जा रहे हैं। खास बात यह है कि इसके लिए किसी प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग ऐप या डिजाइनिंग स्किल की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ एक खास Prompt की मदद से Gemini AI आपकी फोटो को ऐसा लुक दे सकता है जैसे उसे किसी बच्चे ने रंगीन क्रेयॉन से कागज पर बनाया हो।

Instagram, X और Reddit जैसे प्लेटफॉर्म पर हजारों यूजर्स अपनी Crayon Style तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। कई लोगों को यह ट्रेंड इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि यह तस्वीरों को एक यूनिक और नॉस्टैल्जिक फील देता है। अगर आप भी AI के नए ट्रेंड्स को फॉलो करना पसंद करते हैं और अपनी तस्वीरों को कुछ अलग अंदाज में देखना चाहते हैं, तो Gemini AI का यह नया Crayon Drawing ट्रिक आपके काफी काम आ सकता है।

लोगों को पसंद आ रहा है यह ट्रेंड सोशल मीडिया पर ज्यादातर AI फोटो ट्रेंड्स कार्टून, एनीमे या स्टूडियो-स्टाइल इमेज पर आधारित होते हैं। लेकिन Crayon Drawing ट्रेंड थोड़ा अलग है। यह तस्वीरों में एक मासूमियत और बचपन वाला एहसास जोड़ देता है। कई यूजर्स अपनी फैमिली फोटो, बच्चों की तस्वीरें, पालतू जानवरों की फोटो और ट्रैवल फोटोज को Crayon Style में बदलकर शेयर कर रहे हैं। यही वजह है कि यह ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है।

Gemini AI फोटो को कैसे बदलता है Gemini AI की इमेज जनरेशन तकनीक फोटो के कंटेंट को समझती है और फिर उसे नए आर्ट स्टाइल में री-डिजाइन करती है। जब यूजर Crayon Drawing वाला Prompt देता है, तो AI तस्वीर के रंग, चेहरे, बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट्स को पहचानकर उन्हें हाथ से बनी ड्राइंग जैसा रूप दे देता है। इसमें ओरिजिनल फोटो की पहचान बनी रहती है लेकिन उसका पूरा आर्ट स्टाइल बदल जाता है।

ये Prompt करें यूज इस ट्रेंड के पीछे एक खास तरह का Prompt काम कर रहा है। यूजर्स Gemini से कहते हैं कि तस्वीर को hand-drawn colorful crayon illustration या childlike crayon drawing style में बदल दिया जाए। Prompt जितना ज्यादा डिटेल में होगा, रिजल्ट भी उतना ही बेहतर आने की संभावना रहती है। कई यूजर्स बैकग्राउंड, रंग और ड्राइंग स्टाइल को भी Prompt में अलग से बताते हैं।

कैसे बनाएं अपनी Crayon Drawing सबसे पहले Gemini AI खोलें और अपनी पसंद की फोटो अपलोड करें। इसके बाद Crayon Drawing से जुड़ा Prompt लिखें और AI को इमेज प्रोसेस करने दें। कुछ सेकंड बाद Gemini आपकी फोटो का नया वर्जन तैयार कर देगा। अगर रिजल्ट पसंद न आए तो Prompt बदलकर दोबारा कोशिश की जा सकती है।