7 इंच डिस्प्ले और 10,000mAh बैटरी, आते ही छा जाएगा रेडमी का 'मिस्ट्री' फोन, सामने आई डिटेल

लीक के अनुसार, Redmi K100 सीरीज के मिस्ट्री फोन में 7-इंच डिस्प्ले होगा, जो 2K रिजॉल्यूशन देगा। इसे 10,000mAh+ की एक बड़ी बैटरी से पावर मिलेगी और यह अन्य फ्लैगशिप फीचर्स से लैस होगा, जैसे कि एक अल्ट्रासोनिक इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर, एक मेटल फ्रेम, और IP68+IP69 रेटेड धूल और पानी से सुरक्षित बॉडी।

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Redmi अब अपने पोर्टफोलियो में शक्तिशाली स्मार्टफोन जोड़ने की तैयारी में जुट गया है। खबरों के मुताबिक, रेडमी चीनी बाजार के लिए Redmi Note 17 सीरीज और Redmi K100 सीरीज के स्मार्टफोन पर काम कर रहा है। जहां अगली नोट सीरीज के जुलाई या अगस्त में लॉन्च होने की उम्मीद है, वहीं K100 सीरीज अक्टूबर में सामने आ सकती है। हाल ही में एक लीक में, टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने रेडमी के एक फ्लैगशिप फोन के बारे में कुछ अहम जानकारियां दी हैं। इस फोन के इस साल के आखिर तक लॉन्च होने की उम्मीद है, जिससे यह हिंट मिलता है कि वह शायद Redmi K100 सीरीज के किसी फोन की बात कर रहे हैं।

Redmi K100 सीरीज के मिस्ट्री फोन की डिटेल्स सामने आईं लीक के अनुसार, रेडमी K100 सीरीज के फोन में 7-इंच का एक बड़ा डिस्प्ले होगा, जो 2K रिजॉल्यूशन देगा। इसे 10,000mAh+ की एक बड़ी बैटरी से पावर मिलेगी और यह अन्य फ्लैगशिप फीचर्स से लैस होगा, जैसे कि एक अल्ट्रासोनिक इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर, एक मेटल फ्रेम, और IP68/IP69 रेटेड धूल और पानी से सुरक्षित बॉडी।

उसी सोर्स से सामने आए पिछले लीक्स में बताया गया था कि Redmi K100 Pro Max में 2nm स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 6 प्रो चिप लगी होगी। हालांकि, हालिया लीक में इसके बजाय 3nm चिपसेट होने की बात कही गई है।

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फिलहाल, ऐसी कोई अफवाह नहीं है कि इस साल क्वालकॉम की तरफ से कोई नई स्नैपड्रैगन 8-सीरीज की 3nm चिप आएगी। कहा जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 6 और जेन 6 प्रो, दोनों ही 2nm प्रोसेस पर आधारित होंगे।

दूसरी ओर, खबरों के मुताबिक दो और 3nm चिप्स पर काम चल रहा है। इनमें डाइमेंसिटी 9500 प्लस शामिल है, जिसके मौजूदा डाइमेंसिटी 9500 का एक ओवरक्लॉक्ड वर्जन होने की उम्मीद है, और शाओमी का अपना Xring O3 चिपसेट भी शामिल है। जहां तक क्वालकॉम की बात है, तो उसका मौजूदा स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 भी एक 3nm चिपसेट है।