अजब-गजब: Motorola की सबसे अनोखी स्मार्टवॉच, खोलने पर बन जाएगी फोल्डेबल फोन

पेटेंट में एक ऐसे डिवाइस का जिक्र है जिसमें फोल्ड होने वाली डिस्प्ले है और जो स्मार्टफोन और स्मार्टवॉच, दोनों की तरह काम कर सकता है। स्मार्टवॉच मोड में, यह कलाई के चारों ओर मुड़ जाता है और इसकी डिस्प्ले बाहर की तरफ होती है।

इस पेटेंट में एक फ्लेक्सिबल डिवाइस के बारे में बातया गया है जिसे वॉच और फोन के बीच आसानी से स्विच करने के लिए डिजाइन किया गया है।

टेक्नोलॉजी के दुनिया में रोज हमें नए-नए इनोवेटिव गैजेट्स देखने को मिल रहे हैं। अब मोटोरोला भी एक ऐसा अनोखा गैजेट लेकर आ रहा है, जिसे देखकर शायद हर कोई हैरान रह जाए। खबर है कि मोटोरोला ने ऐसी स्मार्टवॉच का पेटेंट कराया है जो फोल्डेबल फोन में बदल जाती है। शायद ब्रांड एक ऐसा नए फॉर्म फैक्टर खोज रहा है जो स्मार्टफोन और वियरेबल की बीच का अंतर लगभग खत्म कर देगा। हाल ही में सामने आए इस पेटेंट में एक फ्लेक्सिबल डिवाइस के बारे में बातया गया है जिसे वॉच और फोन के बीच आसानी से स्विच करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब जब मर्जी यूजर इसे वॉच की तरह कलाई पर पहन सकेंगे और जब मर्जी इसे फोन की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। है ना कमाल का डिवाइस, चलिए डिटेल में जानते हैं सबकुछ..

वॉच और फोन दोनों का काम करेगा डिवाइस गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, बर्नप्लेट और लीकर @xleaks7 द्वारा खोजे गए इस पेटेंट में एक ऐसे डिवाइस का जिक्र है जिसमें फोल्ड होने वाली डिस्प्ले है और जो स्मार्टफोन और स्मार्टवॉच, दोनों की तरह काम कर सकता है। स्मार्टवॉच मोड में, यह कलाई के चारों ओर मुड़ जाता है और इसकी डिस्प्ले बाहर की तरफ होती है।

मैग्नेट इसके दोनों सिरों को आपस में जोड़े रखते हैं और यह अलग-अलग यूजर्स के हिसाब से "रिस्टबैंड" का साइज एडजस्ट करने की सुविधा भी देते हैं। इसे अपनी कलाई से उतारकर सीधा करने पर यह एक फोन बन जाता है। एकदम स्मार्टफोन जैसे डिस्प्ले के लिए, इसके दोनों हिस्सों को अलग करके अगल-बगल जोड़ा जा सकता है।

जेब में रखने का भी झंझट खत्म हो जाएगा यह कॉन्सेप्ट असल दुनिया की एक समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है। मोटोरोला की नई Razr 70 सीरीज जैसे फोल्डेबल फोन बंद होने पर छोटे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें रखने के लिए जेब की जरूरत होती है। स्मार्टवॉच से आप हमेशा जानकारी पा सकते हैं, लेकिन उनकी स्क्रीन बहुत छोटी होती है और ऐप का अनुभव भी सीमित होता है। मोटोरोला का हाइब्रिड आइडिया दोनों का फायदा देने की कोशिश करता है; इसमें एक ही हार्डवेयर दो काम करता है, जिससे दो अलग-अलग डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती।

डिवाइस के सामने कुछ चुनौतियां भी रहेंगी इसके बावजूद, प्रैक्टिकल चुनौतियां अभी भी बड़ी हैं। आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, घड़ी की तरह पहनने पर ऐसा डिवाइस शायद मोटा और भारी लगेगा। मल्टी-पैनल स्मार्टफोन डिस्प्ले, रेगुलर सिंगल-स्क्रीन फोल्डेबल के मुकाबले कम आरामदायक या कम टिकाऊ भी हो सकता है। पेटेंट से मुख्य रूप से यह पता चलता है कि कंपनियां अंदरूनी तौर पर किस चीज पर रिसर्च कर रही हैं, न कि पक्के प्रोडक्ट प्लान के बारे में; इसलिए यह साफ नहीं है कि मोटोरोला असल में इसे एक असली प्रोडक्ट बनाने का प्लान बना रही है या नहीं, या ऐसा कब हो सकता है।