अजब-गजब: Motorola की सबसे अनोखी स्मार्टवॉच, खोलने पर बन जाएगी फोल्डेबल फोन
पेटेंट में एक ऐसे डिवाइस का जिक्र है जिसमें फोल्ड होने वाली डिस्प्ले है और जो स्मार्टफोन और स्मार्टवॉच, दोनों की तरह काम कर सकता है। स्मार्टवॉच मोड में, यह कलाई के चारों ओर मुड़ जाता है और इसकी डिस्प्ले बाहर की तरफ होती है।
टेक्नोलॉजी के दुनिया में रोज हमें नए-नए इनोवेटिव गैजेट्स देखने को मिल रहे हैं। अब मोटोरोला भी एक ऐसा अनोखा गैजेट लेकर आ रहा है, जिसे देखकर शायद हर कोई हैरान रह जाए। खबर है कि मोटोरोला ने ऐसी स्मार्टवॉच का पेटेंट कराया है जो फोल्डेबल फोन में बदल जाती है। शायद ब्रांड एक ऐसा नए फॉर्म फैक्टर खोज रहा है जो स्मार्टफोन और वियरेबल की बीच का अंतर लगभग खत्म कर देगा। हाल ही में सामने आए इस पेटेंट में एक फ्लेक्सिबल डिवाइस के बारे में बातया गया है जिसे वॉच और फोन के बीच आसानी से स्विच करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब जब मर्जी यूजर इसे वॉच की तरह कलाई पर पहन सकेंगे और जब मर्जी इसे फोन की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। है ना कमाल का डिवाइस, चलिए डिटेल में जानते हैं सबकुछ..
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वॉच और फोन दोनों का काम करेगा डिवाइस
गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, बर्नप्लेट और लीकर @xleaks7 द्वारा खोजे गए इस पेटेंट में एक ऐसे डिवाइस का जिक्र है जिसमें फोल्ड होने वाली डिस्प्ले है और जो स्मार्टफोन और स्मार्टवॉच, दोनों की तरह काम कर सकता है। स्मार्टवॉच मोड में, यह कलाई के चारों ओर मुड़ जाता है और इसकी डिस्प्ले बाहर की तरफ होती है।
मैग्नेट इसके दोनों सिरों को आपस में जोड़े रखते हैं और यह अलग-अलग यूजर्स के हिसाब से "रिस्टबैंड" का साइज एडजस्ट करने की सुविधा भी देते हैं। इसे अपनी कलाई से उतारकर सीधा करने पर यह एक फोन बन जाता है। एकदम स्मार्टफोन जैसे डिस्प्ले के लिए, इसके दोनों हिस्सों को अलग करके अगल-बगल जोड़ा जा सकता है।
जेब में रखने का भी झंझट खत्म हो जाएगा
यह कॉन्सेप्ट असल दुनिया की एक समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है। मोटोरोला की नई Razr 70 सीरीज जैसे फोल्डेबल फोन बंद होने पर छोटे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें रखने के लिए जेब की जरूरत होती है। स्मार्टवॉच से आप हमेशा जानकारी पा सकते हैं, लेकिन उनकी स्क्रीन बहुत छोटी होती है और ऐप का अनुभव भी सीमित होता है। मोटोरोला का हाइब्रिड आइडिया दोनों का फायदा देने की कोशिश करता है; इसमें एक ही हार्डवेयर दो काम करता है, जिससे दो अलग-अलग डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती।
डिवाइस के सामने कुछ चुनौतियां भी रहेंगी
इसके बावजूद, प्रैक्टिकल चुनौतियां अभी भी बड़ी हैं। आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, घड़ी की तरह पहनने पर ऐसा डिवाइस शायद मोटा और भारी लगेगा। मल्टी-पैनल स्मार्टफोन डिस्प्ले, रेगुलर सिंगल-स्क्रीन फोल्डेबल के मुकाबले कम आरामदायक या कम टिकाऊ भी हो सकता है। पेटेंट से मुख्य रूप से यह पता चलता है कि कंपनियां अंदरूनी तौर पर किस चीज पर रिसर्च कर रही हैं, न कि पक्के प्रोडक्ट प्लान के बारे में; इसलिए यह साफ नहीं है कि मोटोरोला असल में इसे एक असली प्रोडक्ट बनाने का प्लान बना रही है या नहीं, या ऐसा कब हो सकता है।
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यह फाइलिंग रीकॉन्फिगरेबल डिस्प्ले में मोटोरोला की दिलचस्पी को आगे बढ़ाती है; इससे पहले कंपनी ने मुड़ने और लपेटे जा सकने वाले डिजाइन वाले कॉन्सेप्ट पर काम किया था। हालांकि स्मार्टवॉच-से-फोन हाइब्रिड अभी सिर्फ एक सोच है, लेकिन इससे पता चलता है कि कंपनी इस बारे में सोच रही है कि पर्सनल डिवाइस रोजमर्रा की जिंदगी में नए तरीकों से कैसे फिट हो सकते हैं।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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