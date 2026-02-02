फोन से भी छोटा कंप्यूटर! कभी नहीं देखा होगा छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, फीचर्स सबसे दमदार
Minix Neo Z95 एक अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट मिनी पीसी है, जो साइज में स्मार्टफोन से भी छोटा होने के बावजूद दमदार परफॉर्मेंस देता है। Intel N95 प्रोसेसर, 16GB RAM और Windows सपोर्ट के साथ यह बजट सेगमेंट में एक शानदार पोर्टेबल ऑप्शन है।
अगर आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा पावरफुल कंप्यूटर हो जो आपकी हथेली में समा जाए तो आपका सपना हकीकत बन चुका है। टेक ब्रैंड Minix ने एक अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट PC लॉन्च किया है, जिससे एक बड़े CPU वाले कंप्यूटर या डेस्कटॉप वाले सभी काम किए जा सकते हैं। इसे Minix Neo Z95 नाम दिया गया है और यह इतना छोटा है कि आसानी से आपकी जेब में आ सकता है।
Minix Neo Z95 Mini PC का साइज 88x88x43 मिमी है और यह आसानी से हाथ में आ जाता है। इसमें ऐसा पावरफुल हार्डवेयर दिया गया है, जो यूजर्स की रोजमर्रा की जरूरतों को आसानी से संभाल सकता है। इसमें Intel का N95 प्रोसेसर दिया गया है, जो Alder Lake-N सीरीज का क्वॉड-कोर प्रोसेसर है और 3.4GHz तक की स्पीड पर काम कर सकता है। इसके साथ वेब ब्राउजिंग, ऑफिस वर्क, ऑनलाइन क्लासेज और वीडियो स्ट्रीमिंग जैसे काम आसानी से किए जा सकते हैं।
पावरफुल कॉन्फिगरेशंस वाला पॉकेट PC
Neo Z95 में 16GB LPDDR5X RAM और 512GB PCIe 3.0 SSD दी गई है, जो इस साइज के मिनी PC के हिसाब से काफी दमदार कॉन्फिगरेशन है। इसकी स्टोरेज क्षमता यानी SSD को आगे चलकर बढ़ाया जा सकता है। पोर्ट्स की बात करें तो यह छोटा पीसी किसी बड़े सिस्टम से कम नहीं। इसमें तीन USB 3.2 Gen 1 Type-A पोर्ट्स, दो HDMI आउटपुट और एक DisplayPort दिया गया है, जिससे ट्रिपल-डिस्प्ले सेटअप भी संभव है। इसके अलावा दो Gigabit LAN पोर्ट्स और 3.5mm ऑडियो जैक भी मौजूद हैं।
मिनी PC में मिलता है Windows OS
यह मिनी पीसी Windows के साथ आता है, यानी बॉक्स से निकालते ही आप अपने पसंदीदा डेस्कटॉप ऐप्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और ऑफिस टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक्टिव कूलिंग सिस्टम दिया गया है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल के दौरान भी टेंपरेचर को कंट्रोल में रखता है। साथ ही इसका VESA-माउंट सपोर्ट इसे मॉनिटर या टीवी के पीछे लगाने के लिए भी परफेक्ट बनाता है।
