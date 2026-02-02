Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़This Mini PC Is Smaller Than Your Phone Meet the Pocket-Sized Minix Neo Z95
फोन से भी छोटा कंप्यूटर! कभी नहीं देखा होगा छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, फीचर्स सबसे दमदार

फोन से भी छोटा कंप्यूटर! कभी नहीं देखा होगा छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, फीचर्स सबसे दमदार

संक्षेप:

Minix Neo Z95 एक अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट मिनी पीसी है, जो साइज में स्मार्टफोन से भी छोटा होने के बावजूद दमदार परफॉर्मेंस देता है। Intel N95 प्रोसेसर, 16GB RAM और Windows सपोर्ट के साथ यह बजट सेगमेंट में एक शानदार पोर्टेबल ऑप्शन है।

Feb 02, 2026 03:21 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
अगर आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा पावरफुल कंप्यूटर हो जो आपकी हथेली में समा जाए तो आपका सपना हकीकत बन चुका है। टेक ब्रैंड Minix ने एक अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट PC लॉन्च किया है, जिससे एक बड़े CPU वाले कंप्यूटर या डेस्कटॉप वाले सभी काम किए जा सकते हैं। इसे Minix Neo Z95 नाम दिया गया है और यह इतना छोटा है कि आसानी से आपकी जेब में आ सकता है।

Minix Neo Z95 Mini PC का साइज 88x88x43 मिमी है और यह आसानी से हाथ में आ जाता है। इसमें ऐसा पावरफुल हार्डवेयर दिया गया है, जो यूजर्स की रोजमर्रा की जरूरतों को आसानी से संभाल सकता है। इसमें Intel का N95 प्रोसेसर दिया गया है, जो Alder Lake-N सीरीज का क्वॉड-कोर प्रोसेसर है और 3.4GHz तक की स्पीड पर काम कर सकता है। इसके साथ वेब ब्राउजिंग, ऑफिस वर्क, ऑनलाइन क्लासेज और वीडियो स्ट्रीमिंग जैसे काम आसानी से किए जा सकते हैं।

ये भी पढ़ें:₹15 हजार में दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला Android फोन, धाकड़ Samsung डील

पावरफुल कॉन्फिगरेशंस वाला पॉकेट PC

Neo Z95 में 16GB LPDDR5X RAM और 512GB PCIe 3.0 SSD दी गई है, जो इस साइज के मिनी PC के हिसाब से काफी दमदार कॉन्फिगरेशन है। इसकी स्टोरेज क्षमता यानी SSD को आगे चलकर बढ़ाया जा सकता है। पोर्ट्स की बात करें तो यह छोटा पीसी किसी बड़े सिस्टम से कम नहीं। इसमें तीन USB 3.2 Gen 1 Type-A पोर्ट्स, दो HDMI आउटपुट और एक DisplayPort दिया गया है, जिससे ट्रिपल-डिस्प्ले सेटअप भी संभव है। इसके अलावा दो Gigabit LAN पोर्ट्स और 3.5mm ऑडियो जैक भी मौजूद हैं।

ये भी पढ़ें:भारत में सस्ते होंगे स्मार्टफोन, बजट 2026 के इन 4 बड़े कदमों ने हिलाया मार्केट

मिनी PC में मिलता है Windows OS

यह मिनी पीसी Windows के साथ आता है, यानी बॉक्स से निकालते ही आप अपने पसंदीदा डेस्कटॉप ऐप्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और ऑफिस टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक्टिव कूलिंग सिस्टम दिया गया है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल के दौरान भी टेंपरेचर को कंट्रोल में रखता है। साथ ही इसका VESA-माउंट सपोर्ट इसे मॉनिटर या टीवी के पीछे लगाने के लिए भी परफेक्ट बनाता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
