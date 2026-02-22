Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

1Gbps की रॉकेट जैसी स्पीड, 6600GB डेटा, गजब है यह ब्रॉडबैंड; Netflix, JioHotstar भी फ्री

Feb 22, 2026 12:14 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रिलायंस जियो के 8499 रुपये वाले ब्रॉडबैंड प्लान में 1 Gbps की डाउनलोड और अपलोड इंटरनेट स्पीड मिलती है। इस प्लान में हर महीने 6600GB या 6.6TB डेटा मिलता है। इस प्लान में ग्राहकों को 1000 से ज्यादा ऑन-डिमांड टीवी चैनल्स मिलते हैं।

1Gbps की रॉकेट जैसी स्पीड, 6600GB डेटा, गजब है यह ब्रॉडबैंड; Netflix, JioHotstar भी फ्री

Most Expensive Broadband: भारत के सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर, रिलायंस जियो का देश में सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड बिजनेस है। जियो के पास अपने ग्राहकों के लिए ब्रॉडबैंड प्लान्स की लंबी लिस्ट है। इसमें किफायती से लेकर हाई सुपर हाई-स्पीड प्लान्स तक शामिल हैं। आज हम जियो के सबसे महंगे ब्रॉडबैंड प्लान के बारे में बता रहे हैं। आप इस प्लान को मंथली, क्वार्टरली, हाफ-ईयरली और ईयरली बेसिस पर ले सकते हैं। हम जिस प्लान के बारे में आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं उसकी कीमत 8,499 रुपये है। चलिए जानते हैं आखिर इस प्लान में ग्राहकों को क्या-क्या मिलता है।

जियो का 8499 रुपये का ब्रॉडबैंड प्लान

रिलायंस जियो के 8499 रुपये वाले ब्रॉडबैंड प्लान में 1 Gbps की डाउनलोड और अपलोड इंटरनेट स्पीड मिलती है। इस प्लान में हर महीने 6600GB या 6.6TB डेटा मिलता है। इस प्लान में ग्राहकों को 1000 से ज्यादा ऑन-डिमांड टीवी चैनल्स मिलते हैं। यह प्लान एयरफाइबर कस्टमर्स के लिए भी उपलब्ध है। हालांकि, एयरफाइबर कस्टमर्स को हर महीने केवल 1TB यानी 1000GB डेटा ही मिलता है।

सस्ता हो या महंगा, कंपनी अपने हर ब्रॉडबैंड प्लान के साथ ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए फ्री लैंडलाइन कनेक्शन देती है। बस, लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट ग्राहक को खुद खरीदना होगा। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps हो जाती है, यानी डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद भी यूजर 64Kbps की कम स्पीड के साथ इंटरनेट यूज करना जारी रख सकते हैं। ध्यान दें कि प्लान की कीमत में टैक्स शामिल नहीं है। फाइनल बिलिंग में 18% जीएसटी भी जुड़ कर आएगा।

ये भी पढ़ें:पहली सेल में मचेगी लूट, आ रहे ₹7499 से लेकर ₹19,999 तक के तीन धांसू फोन, लिस्ट
ये भी पढ़ें:आधी कीमत में Pixel फोन, यहां ₹32000 तक सस्ते मिल रहे ये दो मॉडल, बजट में आई कीमत

प्लान के साथ फ्री मिलेंगे ढेर सारे OTT

इस प्लान के साथ कस्टमर्स को कई OTT बेनिफिट्स मिलते हैं। प्लान में फ्री मिलने वाले OTT प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट में Netflix (Premium), Amazon Prime Lite, YouTube Premium, JioHotstar, SonyLIV, ZEE5, SunNXT, Hoichoi, Discovery+, TimesPlay, TarangPlus, Eros Now, Lionsgate Play, ShemarooMe, ETVWin and FanCode (via JioTV+) शामिल हैं। बता दें कि अमेजन प्राइम लाइट का सब्सक्रिप्शन पूरे 2 साल के लिए वैलिड रहेगा।

बता दें कि जियो के पास 1 Gbps की स्पीड वाला 3999 रुपये का प्लान भी है। इस प्लान में भी ऊपर बताए गए सभी OTT बेनिफिट्स मिलते हैं। अंतर बस इतना है कि इसमें ग्राहकों को हर महीने 3300GB यानी 3.3TB डेटा ही मिलता है।

ये भी पढ़ें:13 रुपये रोज में 50Mbps इंटरनेट स्पीड, पूरे 12 महीने मिलेगा ऑफर, 3300GB डेटा भी

Airtel का सबसे महंगा ब्रॉडबैंड प्लान 3999 रुपये का है। इस प्लान में ग्राहकों को 1 Gbps स्पीड, अनलिमिटेड डेटा और फ्री लैंडलाइन कनेक्शन मिलता है। प्लान में 22+ OTTs और 350+ TV चैनल्स शामिल हैं। ध्यान दें कि प्लान की कीमत में टैक्स शामिल नहीं है। फाइनल बिलिंग में 18% जीएसटी भी जुड़ कर आएगा।

BSNL का सबसे महंगा ब्रॉडबैंड प्लान 4799 रुपये का है। इस प्लान में ग्राहकों को 9500GB डेटा तक 1 Gbps स्पीड मिलती है। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 45Mbps रह जाती है। अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए प्लान में फ्री लैंडलाइन कनेक्शन भी मिलता है। प्लान में ढेर सारे फ्री OTTs बेनिफिट्स भी शामिल हैं। इस प्लान को मंथली के साथ-साथ 6 महीने और 12 महीने के लिए भी लिया जा सकता है। ध्यान दें कि प्लान की कीमत में टैक्स शामिल नहीं है। फाइनल बिलिंग में 18% जीएसटी भी जुड़ कर आएगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News Airtel Reliance Jio अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।