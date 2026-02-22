1Gbps की रॉकेट जैसी स्पीड, 6600GB डेटा, गजब है यह ब्रॉडबैंड; Netflix, JioHotstar भी फ्री

रिलायंस जियो के 8499 रुपये वाले ब्रॉडबैंड प्लान में 1 Gbps की डाउनलोड और अपलोड इंटरनेट स्पीड मिलती है। इस प्लान में हर महीने 6600GB या 6.6TB डेटा मिलता है। इस प्लान में ग्राहकों को 1000 से ज्यादा ऑन-डिमांड टीवी चैनल्स मिलते हैं।

Most Expensive Broadband: भारत के सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर, रिलायंस जियो का देश में सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड बिजनेस है। जियो के पास अपने ग्राहकों के लिए ब्रॉडबैंड प्लान्स की लंबी लिस्ट है। इसमें किफायती से लेकर हाई सुपर हाई-स्पीड प्लान्स तक शामिल हैं। आज हम जियो के सबसे महंगे ब्रॉडबैंड प्लान के बारे में बता रहे हैं। आप इस प्लान को मंथली, क्वार्टरली, हाफ-ईयरली और ईयरली बेसिस पर ले सकते हैं। हम जिस प्लान के बारे में आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं उसकी कीमत 8,499 रुपये है। चलिए जानते हैं आखिर इस प्लान में ग्राहकों को क्या-क्या मिलता है।

जियो का 8499 रुपये का ब्रॉडबैंड प्लान रिलायंस जियो के 8499 रुपये वाले ब्रॉडबैंड प्लान में 1 Gbps की डाउनलोड और अपलोड इंटरनेट स्पीड मिलती है। इस प्लान में हर महीने 6600GB या 6.6TB डेटा मिलता है। इस प्लान में ग्राहकों को 1000 से ज्यादा ऑन-डिमांड टीवी चैनल्स मिलते हैं। यह प्लान एयरफाइबर कस्टमर्स के लिए भी उपलब्ध है। हालांकि, एयरफाइबर कस्टमर्स को हर महीने केवल 1TB यानी 1000GB डेटा ही मिलता है।

सस्ता हो या महंगा, कंपनी अपने हर ब्रॉडबैंड प्लान के साथ ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए फ्री लैंडलाइन कनेक्शन देती है। बस, लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट ग्राहक को खुद खरीदना होगा। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps हो जाती है, यानी डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद भी यूजर 64Kbps की कम स्पीड के साथ इंटरनेट यूज करना जारी रख सकते हैं। ध्यान दें कि प्लान की कीमत में टैक्स शामिल नहीं है। फाइनल बिलिंग में 18% जीएसटी भी जुड़ कर आएगा।

प्लान के साथ फ्री मिलेंगे ढेर सारे OTT इस प्लान के साथ कस्टमर्स को कई OTT बेनिफिट्स मिलते हैं। प्लान में फ्री मिलने वाले OTT प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट में Netflix (Premium), Amazon Prime Lite, YouTube Premium, JioHotstar, SonyLIV, ZEE5, SunNXT, Hoichoi, Discovery+, TimesPlay, TarangPlus, Eros Now, Lionsgate Play, ShemarooMe, ETVWin and FanCode (via JioTV+) शामिल हैं। बता दें कि अमेजन प्राइम लाइट का सब्सक्रिप्शन पूरे 2 साल के लिए वैलिड रहेगा।

बता दें कि जियो के पास 1 Gbps की स्पीड वाला 3999 रुपये का प्लान भी है। इस प्लान में भी ऊपर बताए गए सभी OTT बेनिफिट्स मिलते हैं। अंतर बस इतना है कि इसमें ग्राहकों को हर महीने 3300GB यानी 3.3TB डेटा ही मिलता है।

Airtel का सबसे महंगा ब्रॉडबैंड प्लान 3999 रुपये का है। इस प्लान में ग्राहकों को 1 Gbps स्पीड, अनलिमिटेड डेटा और फ्री लैंडलाइन कनेक्शन मिलता है। प्लान में 22+ OTTs और 350+ TV चैनल्स शामिल हैं। ध्यान दें कि प्लान की कीमत में टैक्स शामिल नहीं है। फाइनल बिलिंग में 18% जीएसटी भी जुड़ कर आएगा।