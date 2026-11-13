हर साल ₹3999 खर्च से पहले देख लें Jio का ये प्लान, 3 साल में बच जाएंगे ₹1997, 1095 दिन तक रोज मिलेगा 2.5GB डेटा और कॉल

रिलायंस जियो का 10,000 रुपए वाला 3 साल की वैलिडिटी वाला प्रीपेड प्लान यूजर्स के लिए खास है। इसमें एक बार रिचार्ज कराने पर 1095 दिन तक अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 2.5GB डेटा समेत कई फायदे मिलते हैं। जानें कैसे यह प्लान सालाना रिचार्ज के मुकाबले 3 साल में ₹1,997 तक बचा सकता है:

मोबाइल रिचार्ज कराना आजकल हर स्मार्टफोन यूजर की जरूरत बन गया है। लेकिन अगर आपको एक बार रिचार्ज कराने के बाद पूरे 3 साल तक इस टेंशन से छुटकारा मिल जाए तो कैसा रहेगा? रिलायंस जियो ने हाल ही में अपने यूजर्स के लिए 10,000 रुपए का ऐसा प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है, जिसमें 1095 दिन यानी पूरे तीन साल की वैलिडिटी मिलती है। खास बात यह है कि इस प्लान में सिर्फ कॉलिंग ही नहीं, बल्कि रोज 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड 5G और OTT समेत कई दूसरे फायदे भी दिए जा रहे हैं।

अब सवाल है कि क्या 10,000 रुपए एक साथ खर्च करना वाकई फायदे का सौदा है? दरअसल, Jio के पास 3,599 रुपए और 3,999 रुपए वाले सालाना रिचार्ज प्लान भी हैं। अगर आप इन दोनों में से किसी एक को लगातार तीन साल तक रिचार्ज कराते हैं, तो कुल खर्च 10,797 रुपए या 11,997 रुपए तक पहुंच सकता है। ऐसे में लंबी वैलिडिटी वाला प्लान चुनने पर 797 रुपए से लेकर 1,997 रुपए तक बच सकते हैं। आइए तीनों प्लान के फायदे और पूरा गणित समझते हैं।

Jio का 10,000 रुपए वाला प्लान क्या-क्या देता है? रिलायंस जियो के ₹10,000 वाले प्रीपेड प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसकी 3 साल की वैलिडिटी है। इसमें यूजर्स को 1095 दिन तक कनेक्शन चालू रखने की सुविधा मिलती है। यानी बार-बार रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्लान में रोजाना 2.5GB हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है। इसके अलावा सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और हर दिन 100 SMS का फायदा मिलता है। इस रिचार्ज में अनलिमिटेड 5G डेटा का भी फायदा शामिल है। हालांकि, इसके लिए यूजर के पास 5G सपोर्ट वाला स्मार्टफोन होना चाहिए और उसके इलाके में Jio की 5G सर्विस उपलब्ध होनी चाहिए। इसमें JioHotstar Mobile + Hollywood का सब्सक्रिप्शन, 12 महीने का Canva Pro Lite और 50GB JioAICloud स्टोरेज शामिल है।

₹10,000 वाले प्लान की हर साल कितनी पड़ेगी कीमत अगर 10,000 रुपए वाले प्लान की कीमत को तीन साल में बांटकर देखें, तो हर साल का खर्च करीब 3,333 रुपए बैठता है। वहीं, हर महीने के हिसाब से इसकी कीमत करीब 278 रुपए होती है। यानी यूजर को एक बार 10,000 रुपए खर्च करने होंगे और अगले तीन साल तक बार-बार रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी तुलना Jio के सालाना प्लान प्लान की कीमत 3,599 रुपए और 3,999 रुपए है। इस तरह सिर्फ कीमत के हिसाब से देखें, तो ₹10,000 वाला प्लान दोनों सालाना रिचार्ज से सस्ता पड़ता है।

₹3,599 वाले Jio प्लान में क्या मिलता है? Jio का ₹3,599 वाला प्रीपेड प्लान 365 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें भी यूजर्स को रोज 2.5GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है। इसके अलावा अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 100 SMS और पात्र यूजर्स के लिए अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा मिलता है। इस प्लान में JioHotstar Mobile + Hollywood का सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। इसके अलावा 50GB JioAICloud स्टोरेज का फायदा मिलता है। इस प्लान की एक खास बात 120GB का अतिरिक्त डेटा बूस्टर है।

₹3,999 वाले प्लान में मिलते हैं कौन से फायदे? Jio का ₹3,999 वाला सालाना रिचार्ज भी 365 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें रोज 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन का फायदा दिया जाता है। इसके साथ अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलता है। इस प्लान में JioHotstar Mobile + Hollywood और 50GB JioAICloud स्टोरेज शामिल हैं। इसके अलावा 12 महीने का Canva Pro Lite सब्सक्रिप्शन भी दिया जाता है। इसकी एक और खास बात FanCode का एक्सेस है।