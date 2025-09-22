ये है सबसे सस्ता एंटरटेनमेंट पैक, बस 61 रुपए में पाएं 1000 से ज्यादा TV चैनल्स
BSNL ने हाल ही में लॉन्च किया भारत का सबसे सस्ता एंटरटेनमेंट पैक। सिर्फ 61 रुपए में मिलेंगे 1000 से ज्यादा TV चैनल्स। जानें कैसे मिलेगा यह ऑफर और क्या है इसकी खासियत।
टीवी देखना अब नहीं पड़ेगा आपकी जेब पर भारी। BSNL ने हाल ही में एक बहुत ही बजट-फ्रेंडली IFTV प्लान यानी Integrated Fibre TV लॉन्च किया है। इसके जरिए आप सिर्फ 61 रुपए महीने में 1000 चैनल्स के ज्यादा का आनंद ले सकेंगे। लेकिन कुछ शर्तें हैं। इस सर्विस का फायदा उठाने के लिए आपके पास BSNL का Bharat Fibre FTTH कनेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा, आपके पास मजबूत ब्रॉडबैंड प्लान और ऐसा टीवी होना चाहिए जिस पर Android TV, Fire Stick या कोई Smart TV ऐप काम करता हो। अलग सेट-टॉप बॉक्स नहीं मिलता, लेकिन PlayboxTV या Skypro ऐप्स के जरिए आप सब कंटेंट देख सकते हैं। कैसे एक्टिवेट करें, और किन बातों का ध्यान रखना होगा ताकि आपका एंटरटेनमेंट अनुभव बेहतरीन हो।
IFTV / BiTV प्लान: क्या मिलेगा?
BSNL का नया IFTV (Integrated Fibre TV) या BiTV प्लान एंटरटेनमेंट के लिहाज़ से बेहद किफायती और खास है। सिर्फ 61 रुपए प्रति माह में इसमें ग्राहकों को करीब 1000 चैनल्स मिलते हैं, जिनमें SD और HD दोनों कैटेगरी शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि आप हिंदी, अंग्रेज़ी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी तमाम न्यूज़, स्पोर्ट्स, मूवी, म्यूजिक और एंटरटेनमेंट चैनल्स देख सकते हैं।
कैसे करें एक्टिवेट और जरूरी चीज़ें
BSNL का यह नया IFTV / BiTV प्लान हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं है, बल्कि इसका फायदा सिर्फ उन ग्राहकों को मिलेगा जिनके पास Bharat Fibre FTTH कनेक्शन है। इस सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से WhatsApp नंबर 18004444 पर “Activate IFTV” लिखकर भेजना होगा। इसके बाद BSNL की तरफ से आपके कनेक्शन पर यह सुविधा जोड़ दी जाएगी। चूंकि यह पूरी तरह इंटरनेट-आधारित सर्विस है, इसलिए आपके पास एक अच्छा ब्रॉडबैंड प्लान और हाई-स्पीड इंटरनेट होना ज़रूरी है। एक बार एक्टिवेशन पूरा हो जाने के बाद आप 61 रुपए प्रति माह में 1000 से ज्यादा चैनल्स और OTT प्लेटफॉर्म्स का मज़ा ले पाएंगे।