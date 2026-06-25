ये है AC चलाने का सही तरीका, सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से सैकड़ों रुपये कम हो जाएगा बिजली का बिल

अगर आप AC का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक AC का तापमान 23°C या 24°C पर सेट करने से बिजली की खपत कम हो जाएगा और हर महीने बिजली बिल में अच्छी बचत हो सकती है।

AC Electricity Bill Saving Tips: गर्मी के मौसम में AC लगभग हर घर की जरूरत होता है। लेकिन AC जितनी राहत देता है, उतना ही बिजली बिल बढ़ाने का कारण भी बन जाता है। कई लोग ठंडक जल्दी पाने के लिए AC को 18°C या 20°C पर सेट कर देते हैं, जिससे बिजली की खपत काफी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आप भी हर महीने आने वाले भारी बिजली बिल से परेशान हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। एनर्जी एक्सपर्ट्स का कहना है कि AC के तापमान में सिर्फ 1 डिग्री का बदलाव भी बिजली की खपत पर असर डाल सकता है। अगर AC को 23°C या 24°C पर चलाया जाए तो बिजली की बचत हो सकती है और आरामदायक कूलिंग भी मिलती है। यही वजह है कि सरकार और कई ऊर्जा एजेंसियां भी AC को इसी टेम्परेचर के आसपास इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं।

AC का तापमान बढ़ाने से होती है बचत जब आप AC को बहुत कम तापमान जैसे 18°C या 20°C पर सेट करते हैं, तो कंप्रेसर को कमरे को ज्यादा ठंडा करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इसका सीधा असर बिजली की खपत पर पड़ता है। वहीं यदि टेम्परेचर 23°C या 24°C रखा जाए तो AC को कमरे का टेम्परेचर बनाए रखने के लिए कम बिजली खर्च करनी पड़ती है। इससे बिजली की खपत घट सकती है और बिल भी कम आ सकता है।

सिर्फ 1 डिग्री बढ़ाने से इतनी बचत होगी एक्सपर्ट्स के अनुसार AC के टेम्परेचर में हर 1 डिग्री की बढ़ोतरी से लगभग 6 प्रतिशत तक बिजली की बचत हो सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप AC को 22°C की जगह 23°C पर चलाते हैं तो बिजली की खपत कम हो सकती है। यही वजह है कि लंबे समय तक AC चलाने वाले परिवारों को हर महीने अच्छा खासा फायदा मिल सकता है।

24°C को क्यों माना जाता है बेस्ट इस तापमान पर अधिकांश लोगों को पर्याप्त ठंडक मिल जाती है और बिजली की खपत भी नियंत्रित रहती है। बहुत कम तापमान पर AC चलाने से न केवल बिजली खर्च बढ़ता है बल्कि शरीर पर भी इसका असर पड़ सकता है। कई लोगों को लगता है कि AC को 18°C पर सेट करने से कमरा जल्दी ठंडा हो जाएगा। 18°C पर सेट करने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि AC लंबे समय तक चलता रहेगा और ज्यादा बिजली खर्च करेगा।

बिजली बिल कम करने के आसान तरीके 1. अगर आप AC इस्तेमाल करते समय कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें तो बिजली बिल को काफी हद तक कम कर सकते हैं। कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें ताकि ठंडी हवा बाहर न जाए। AC के फिल्टर की नियमित सफाई करें क्योंकि गंदा फिल्टर बिजली की खपत बढ़ा सकता है। साथ ही कमरे में सीधी धूप आने से रोकने की कोशिश करें।

2. विशेषज्ञों का कहना है कि AC के साथ Ceiling Fan चलाने से ठंडी हवा पूरे कमरे में तेजी से फैलती है। इससे AC को बहुत कम तापमान पर सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती और बिजली की बचत होती है। 24°C पर AC और साथ में पंखा चलाने का तरीका काफी प्रभावी माना जाता है।