Jio का सबसे सस्ता प्लान: रोज सिर्फ 4.39 रुपए खर्च कर बिंदास करें अनलिमिटेड बातें, डेटा और SMS भी मिलेगा
Jio का यह 123 रुपए वाला सस्ता रिचार्ज प्लान आपको रोजाना सिर्फ 4.39 रुपए के खर्च में 28 दिन की वैलिडिटी देता है। इसमें 500MB डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 SMS मिलते हैं। जानें इस प्लान की पूरी डिटेल:
Jio Cheapest Plan: मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए अब हर महीने अच्छी-खासी रकम खर्च करनी पड़ती है। ऐसे में अगर आपको बताया जाए कि रोजाना सिर्फ 4.39 रुपये खर्च करके 28 दिनों तक फोन चला सकते हैं। Reliance Jio के पास जियोफोन यूजर्स के लिए ऐसा ही एक सस्ता रिचार्ज प्लान मौजूद है, जिसकी कीमत 123 रुपये है। इस प्लान में ग्राहकों को 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में सिर्फ कॉलिंग ही नहीं, बल्कि इंटरनेट डेटा और SMS की सुविधा भी मिलती है। ध्यान दें कि यह Jio रिचार्ज सभी ग्राहकों के लिए नहीं, बल्कि खास तौर पर JioPhone यूजर्स के लिए है। आइए जानते हैं इस प्लान की पूरी डिटेल।
हर दिन का खर्च पड़ेगा 4 रुपए
इस प्लान की एक खास बात इसकी कीमत है। Jio के 123 रुपए वाले रिचार्ज में 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। रोज के हिसाब से देखा जाए तो जियो के इस प्लान का रोज का खर्च 4.39 रुपए पड़ता है। जो लोग मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ फोन कॉल करने के लिए और कभी-कभार इंटरनेट चलाने के लिए करते हैं, उनके लिए यह प्लान उपयोगी हो सकता है।
Jio के 123 रुपए वाले रिचार्ज प्लान में मिलेंगे ये फायदे
Jio के 123 रुपए वाले रिचार्ज प्लान में ग्राहकों को 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान के तहत हर दिन 500MB हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है, यानी पूरी वैलिडिटी के दौरान कुल 14GB डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और कुल 300 SMS का फायदा मिलता है।
Jio के 123 रुपए वाले प्लान के साथ JioTV और JioSaavn का एक्सेस भी शामिल है। यानी ग्राहक बिना अलग से इन सेवाओं का सब्सक्रिप्शन लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। JioTV के जरिए यूजर अपने फोन पर लाइव टीवी कंटेंट देख सकते हैं। वहीं, JioSaavn पर गाने सुनने की सुविधा मिलती है। JioPhone में UPI पेमेंट जैसी डिजिटल सुविधाएं भी मिलती हैं। इससे ग्राहक फीचर फोन पर रहते हुए भी कुछ जरूरी डिजिटल काम कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।