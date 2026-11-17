अगर आप 200 रुपए से कम में पोस्टपेड प्लान सर्च कर रहे हैं तो BSNL का 199 रुपए वाला पोस्टपेड प्लान आपके लिए बेस्ट है। इस प्लान से रिचार्ज करने पर आपको हर महीने मोबाइल बिल पर कम पैसे खर्च करने होंगे।

अगर आप हर महीने मोबाइल बिल पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो BSNL का प्लान आपके काम आ सकता है। यह प्लान भारत का सबसे सस्ता पोस्टपेड प्लान है, जिसमें ग्राहकों को सिर्फ 199 रुपए महीने खर्च करने होंगे। खास बात यह है कि इतनी कम कीमत में कोई भी प्राइवेट टेलिकॉम कंपनी जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन कोई भी पोस्टपेड प्लान ऑफर नहीं करती हैं। इस प्लान में बीएसएनएल इंटरनेट डेटा से लेकर अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS तक की सुविधा दे रही है। जानिए BSNL के इस सस्ते पोस्टपेड प्लान के सभी फायदे:

BSNL का 199 रुपए वाला पोस्टपेड प्लान क्यों है खास? इस प्लान में ग्राहकों को हर महीने 199 रुपये का फिक्स मंथली चार्ज देना होता है। इसके बदले 25GB डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और रोजाना 100 SMS मिलते हैं। यानी ग्राहकों को अलग-अलग सुविधाओं के लिए अलग से रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ती। यह कंपनी का एंट्री-लेवल पोस्टपेड प्लान है।

अगर आपका रोजाना इंटरनेट इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं है तो 25GB डेटा एक महीने के लिए पर्याप्त हो सकता है। हालांकि, अगर आप रोजाना कई घंटे वीडियो देखते हैं या मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो यह डेटा जल्दी खत्म भी हो सकता है। इस प्लान की अच्छी बात यह है कि इसमें डेटा रोलओवर की सुविधा भी दी गई है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी महीने पूरा 25GB डेटा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो बचा हुआ डेटा अगले महीने के लिए आगे बढ़ सकता है।

BSNL के इस प्लान की सबसे खास सुविधाओं में से एक 75GB तक डेटा रोलओवर है। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी महीने 25GB में से सिर्फ 15GB डेटा इस्तेमाल किया तो बचा हुआ 10GB डेटा रोलओवर के नियमों के मुताबिक आगे इस्तेमाल के लिए जुड़ सकता है। इस तरह कम इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को अपने डेटा का बेहतर फायदा मिल सकता है।

BSNL के 199 रुपए वाले पोस्टपेड प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है। इसका फायदा उन लोगों को मिल सकता है जो रोजाना काफी देर तक फोन पर बात करते हैं। इसके अलावा प्लान में रोजाना 100 SMS भी मिलते हैं।

डेटा खत्म होने के बाद कितना लगेगा चार्ज? इस प्लान में मिलने वाला 25GB डेटा खत्म होने के बाद भी ग्राहकों के लिए डेटा इस्तेमाल करने का ऑप्शन रहता है। TelecomTalk की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्री डेटा लिमिट खत्म होने के बाद ग्राहकों से 1 पैसा प्रति MB के हिसाब से चार्ज लिया जाता है। इस हिसाब से 1GB अतिरिक्त डेटा इस्तेमाल करने पर करीब 10.24 रुपये का डेटा चार्ज बन सकता है।

ज्यादा डेटा चाहिए तो BSNL का ₹399 वाला पोस्टपेड प्लान खरीदें अगर आपको हर महीने 25GB डेटा कम लगता है तो BSNL के पास 399 रुपए वाला पोस्टपेड प्लान भी मौजूद है। इसमें हर महीने 70GB डेटा मिलता है। यानी 199 रुपए वाले प्लान के मुकाबले 45GB ज्यादा इंटरनेट डेटा दिया जाता है। इस प्लान में भी अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और रोजाना 100 SMS की सुविधा मिलती है। इसके अलावा इसमें 210GB तक डेटा रोलओवर का फायदा दिया जाता है।