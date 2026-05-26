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सबसे सस्ता प्लान: सिर्फ ₹51 में 28 दिन तक रिचार्ज से छुट्टी, रोज मिलेगा 2GB डेटा, 100 SMS, Unlimited कॉल्स का मजा

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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BSNL के 51 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, 2GB डेली डेटा और 100 SMS प्रतिदिन मिलते हैं। सिम कार्ड यूज़र्स को मुफ्त दिया जाता है। इस प्रीपेड प्लान की वैधता 28 दिन है। ध्यान दें कि यह ऑफर सीमित समय के लिए ही है।

सबसे सस्ता प्लान: सिर्फ ₹51 में 28 दिन तक रिचार्ज से छुट्टी, रोज मिलेगा 2GB डेटा, 100 SMS, Unlimited कॉल्स का मजा

सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने एक और सस्ता और किफायती प्लान पेश किया है। यह प्लान एक नया सीमित समय का ऑफर है। कंपनी इस ऑफर को “Smart Start Plan” नाम से पेश कर रही है। अगर आप नया मोबाइल नंबर लेने का सोच रहे हैं या कम कीमत में लंबी वैलिडिटी वाला प्लान चाहते हैं, तो BSNL का यह ऑफर आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। कंपनी का कहना है कि यूजर्स अपने नजदीकी BSNL Customer Service Center या रिटेलर से मुफ्त SIM प्राप्त कर सकते हैं। आइए आपको डिटेल में बताते हैं इस प्लान के फायदे:

BSNL के 51 रुपए वाले प्लान के फायदे

BSNL के 51 रुपए वाले Smart Start Plan में यूजर्स को 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इस दौरान अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग का फायदा मिलेगा, यानी यूजर देशभर में किसी भी नेटवर्क पर बिना रुके कॉल कर पाएंगे। इसके अलावा प्लान में हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा दिया जाएगा। इस हिसाब से यूजर्स को पूरे 28 दिनों में कुल 56GB डेटा मिलेगा। इतना ही नहीं, कंपनी रोजाना 100 SMS भी दे रही है। कम कीमत में इतने सारे फायदे मिलने की वजह से यह प्लान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग इसे BSNL का सबसे वैल्यू फॉर मनी ऑफर बता रहे हैं।

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कंपनी के अनुसार यह ऑफर सिर्फ नए ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। यानी अगर आप पहले से BSNL यूजर हैं, तो इस प्लान का फायदा नहीं उठा पाएंगे। यह ऑफर उन लोगों को ध्यान में रखकर लाया गया है जो पहली बार BSNL का कनेक्शन लेना चाहते हैं या दूसरे नेटवर्क से BSNL में शिफ्ट होने का प्लान बना रहे हैं।

इस तारीख तक वैलिड है BSNL का यह प्लान

BSNL ने यह भी बताया है कि यूजर्स अपने नजदीकी Customer Service Center या अधिकृत रिटेलर से फ्री SIM ले सकते हैं। SIM लेने के बाद 51 रुपए का रिचार्ज कराकर इस प्लान के फायदे एक्टिव किए जा सकते हैं। यह ऑफर सीमित समय के लिए लॉन्च किया गया है। कंपनी के मुताबिक यह प्लान 22 मई 2026 से 30 जून 2026 तक उपलब्ध रहेगा। यानी यूजर्स के पास इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए ज्यादा समय नहीं है। अब कंपनी 51 रुपए वाले Smart Start Plan के जरिए ज्यादा लोगों को अपने नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश कर रही है।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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