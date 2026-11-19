ये है BSNL का सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान, सिर्फ 4 पैसे रोज खर्च कर मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग, 1GB डेटा और 100 SMS का फायदा
क्या आप जानते हैं कि BSNL के पास एक ऐसा खास रिचार्ज प्लान है, जिसमें 24 दिनों की सर्विस के लिए आपको सिर्फ 1 रुपये खर्च करने होंगे। यानी रोज का खर्च करीब 4 पैसे बैठेगा। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, डेटा और SMS जैसे फायदे मिलते हैं।
मोबाइल रिचार्ज के लिए हर दिन 10-12 रुपये खर्च करना आम बात हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीएसएनएल के पास एक ऐसा प्लान है जिसमें सिर्फ आप रोज 4 पैसे खर्च कर 1GB डेटा, 100 SMS और अनलिमिटेड कॉल का फायदा ले सकते हैं। हालांकि, इस प्लान को लेकर एक जरूरी शर्त भी है। इस प्लान से सिर्फ BSNL के नए ग्राहक रिचार्ज कर सकते हैं। यह प्लान नए कनेक्शन लेने वालों के लिए First Recharge Coupon के तौर पर उपलब्ध है। यानी अगर आप नया BSNL SIM लेने की सोच रहे हैं तो यह ऑफर आपके काम आ सकता है। आइए जानते हैं इस प्लान की पूरी डिटेल।
BSNL के इस प्लान में रोज का खर्च सिर्फ 4 पैसे
BSNL के इस प्लान को खरीदने के लिए आपको सिर्फ 1 रुपये खर्च करना होगा। इस प्लान में ग्राहकों को 24 दिनों की सर्विस वैलिडिटी मिलती है। अब अगर इसकी कीमत को रोज के हिसाब से देखें तो गणित काफी दिलचस्प है। 1 रुपये को 24 दिनों से भाग देने पर रोज का खर्च करीब 0.0417 रुपये आता है। यानी करीब 4 पैसे।
1 रुपये वाले इस प्लान में मिलेंगे कॉलिंग, डेटा और SMS के फायदे
BSNL के इस खास प्लान में 24 दिन वैलिडिटी मिलती है। इसमें ग्राहकों को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा मिलती है। इसके अलावा, ग्राहकों को हर दिन 1GB डेटा दिया जाता है। 24 दिनों की वैलिडिटी के हिसाब से पूरे प्लान में कुल 24GB डेटा मिलता है। प्लान में हर दिन 100 SMS भेजने की सुविधा भी शामिल है।
BSNL के 1 रुपए वाले प्लान से कैसे रिचार्ज करें
अगर आप भी BSNL के इस प्लान का फायदा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नया BSNL SIM लेना होगा। ध्यान रहे कि यह कोई ऐसा रिचार्ज नहीं है जिसे मौजूदा BSNL नंबर पर ऑनलाइन जाकर करा लिया जाए। यह First Recharge Coupon (FRC) है, इसलिए इसका फायदा नए कनेक्शन के साथ ही मिलता है।
नजदीकी BSNL सेंटर या रिटेलर के पास जाएं
सिम लेने के लिए सबसे पहले अपने नजदीकी BSNL Customer Service Centre (CSC) या कंपनी के अधिकृत रिटेलर के पास जाएं।
नया SIM लेने के लिए आपको पहचान और पते से जुड़े जरूरी दस्तावेज देने होंगे। इसके बाद कंपनी की KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी। KYC पूरी होने के बाद SIM एक्टिवेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। SIM चालू होने पर आप प्लान में मिलने वाले बेनेफिट्स का फायदा उठा सकेंगे
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।