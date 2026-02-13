Hindustan Hindi News
इस iPhone में मिलेगी 5G सैटेलाइट कनेक्टिविटी, बना नेटवर्क भी रॉकेट की स्पीड से चलेगा इंटरनेट

Feb 13, 2026 02:47 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Apple का नेक्स्ट-जेनरेशन C2 मॉडेम, जिसके iPhone 18 Pro सीरीज के साथ आने की उम्मीद है, 5G सैटेलाइट कनेक्टिविटी को सपोर्ट कर सकता है। जो आईफोन को उन जगहों पर इंटरनेट एक्सेस के लिए लो-अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट से कनेक्ट करने दे सकती है जहां रेगुलर सेलुलर सर्विस नहीं है।

Apple का नेक्स्ट-जेनरेशन C2 मॉडेम, जिसके iPhone 18 Pro सीरीज के साथ आने की उम्मीद है, 5G सैटेलाइट कनेक्टिविटी को सपोर्ट कर सकता है। एक नई लीक से पता चलता है कि कंपनी NR-NTN सपोर्ट जोड़ सकती है, जिससे भविष्य में आने वाले iPhones ट्रेडिशनल नेटवर्क के अलावा इंटरनेट एक्सेस के लिए लो-अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट से कनेक्ट हो सकेंगे। यह डेवलपमेंट मौजूदा लिमिटेड इमरजेंसी-फोकस्ड फीचर्स से आगे बढ़कर, बड़े सैटेलाइट-बेस्ड कवरेज की ओर एक बदलाव ला सकता है। इंडस्ट्री के सोर्सेस का मानना ​​है कि यह 2026 एक अहम शुरुआती पॉइंट बन सकता है क्योंकि ज्यादा स्मार्टफोन ब्रांड सैटेलाइट इंटरनेट कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे।

Apple iPhone सैटेलाइट फीचर्स को इमरजेंसी SOS से आगे बढ़ा सकता है

टिप्स्टर फिक्स्ड फोकस डिजिटल के एक वीबो पोस्ट के अनुसार, ऐप्पल का आने वाला C2 बेसबैंड NR-NTN (न्यू रेडियो नॉन-टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स) को सपोर्ट करेगा, यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आईफोन को उन जगहों पर इंटरनेट एक्सेस के लिए लो-अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट से कनेक्ट करने दे सकती है जहां रेगुलर सेलुलर सर्विस नहीं है।

ये भी पढ़ें:आ गया 8000mah बैटरी वाला दुनिया का सबसे पतला 5G फोन, बस इतनी है कीमत

NR-NTN सीधे फोन-टू-सैटेलाइट कनेक्शन के जरिए या दूर-दराज के इलाकों में कैरियर कवरेज बढ़ाने के लिए सैटेलाइट को बैकहॉल के तौर पर इस्तेमाल करके काम कर सकता है। टिप्स्टर ने कहा कि सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस इस साल मोबाइल कनेक्टिविटी के सबसे बड़े डेवलपमेंट में से एक हो सकता है, और 2026 शायद स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों के लिए इसे अपनाने की बड़ी शुरुआत हो सकती है।

पिछली रिपोर्ट्स में ऐप्पल को "सैटेलाइट ओवर 5G" कैपेबिलिटीज से जोड़ा गया है, जिसमें दावा किया गया है कि कंपनी ऐसे 5G नेटवर्क को सपोर्ट करने का प्लान बना रही है जो ग्राउंड-बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर नहीं हैं। ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन ने भी सुझाव दिया है कि Apple सैटेलाइट-बेस्ड 5G कवरेज डेवलप कर रहा है, हालांकि उनकी रिपोर्टिंग कैरियर बैकहॉल यूज केसेज की ओर ज्यादा झुकी हुई थी।

ये भी पढ़ें:6000mAh बैटरी वाले 5G Samsung फोन की बुकिंग शुरू, कीमत ₹11999, 50MP कैमरा भी

आईफोन में मिलते हैं यह एडवांस फीचर्स

अभी, iPhone 14 और उससे नए मॉडल में इमरजेंसी SOS, फाइंड माय, मैसेज और रोडसाइड असिस्टेंस जैसे लिमिटेड सैटेलाइट फंक्शन मिलते हैं। इन फीचर्स के लिए आसमान का साफ व्यू चाहिए, लेकिन लेटेस्ट लीक से पता चलता है कि ऐप्पल आखिरकार इमरजेंसी सर्विस से आगे भी सैटेलाइट कनेक्टिविटी बढ़ा सकता है।

C2 मॉडेम से ऐप्पल के फर्स्ट-जेनरेशन C1 और C1X चिप्स में भी सुधार होने की उम्मीद है, जिससे कमजोर या कंजेस्टेड नेटवर्क में एफिशियंसी और परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट्स में iOS इंटीग्रेशन के बारे में भी बताया गया है, जिसमें "लिमिट प्रिसाइज लोकेशन" जैसे फीचर्स शामिल हैं, जो कैरियर्स द्वारा यूजर की पोजिशन का सही पता लगाने की संभावना को कम करता है।

ये भी पढ़ें:₹99 में लें ₹2299 के CMF Buds 2, 99 मिनट चलेगा ऑफर; फ्री मिलेंगे Nothing Ear (a)

वीबो पोस्ट में हुवावे का भी जिक्र था, जिसमें टिप्स्टर ने दावा किया कि कंपनी ने पिछले साल अपने NR-NTN सॉल्यूशन की पब्लिक टेस्टिंग की थी। टिप्स्टर ने यह भी कहा कि चीन में प्रोग्रेस धीमी रही है, लेकिन सुझाव दिया कि 2026 में और डेवलपमेंट हो सकते हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

