Huawei के इस फोन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, लॉन्च के तुरंत बाद ही बिक गए 7.5 लाख फोन, कंपनी भी हैरान

Huawei के इस फोन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, लॉन्च के तुरंत बाद ही बिक गए 7.5 लाख फोन, कंपनी भी हैरान

संक्षेप:

Huawei Mate 80 सीरीज़ ने चीन में लॉन्च होते ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक 7.5 लाख यूनिट बिक चुके हैं, लेकिन भारी डिमांड के कारण सप्लाई की कमी सामने आ रही है। जानिए क्यों Huawei Mate 80 आसानी से नहीं मिल पा रहा और इसके पीछे की असली वजह।

Dec 16, 2025 12:09 pm IST
स्मार्टफोन मार्केट में एक बार फिर Huawei ने साबित कर दिया है कि ब्रांड की ताकत क्या होती है। हाल ही में लॉन्च हुई Huawei Mate 80 सीरीज ने चीन के स्मार्टफोन बाजार में ऐसा तहलका मचाया है, जिसकी उम्मीद शायद कंपनी को भी नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लॉन्च के कुछ ही समय में Huawei Mate 80 सीरीज की 7.5 लाख (750,000) से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं, जो किसी भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।

हालांकि, इतनी जबरदस्त डिमांड के साथ एक बड़ी समस्या भी सामने आई है। ग्राहकों को फोन खरीदने के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी की सप्लाई डिमांड के मुकाबले काफी पीछे चल रही है। कई ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स पर Huawei Mate 80 सीरीज या तो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है या फिर वेटिंग पीरियड दिया जा रहा है।Huawei Mate 80 सीरीज को खासतौर पर इसके पावरफुल प्रोसेसर, दमदार कैमरा सेटअप और प्रीमियम डिजाइन के लिए पसंद किया जा रहा है। इसके अलावा, Huawei की खुद की टेक्नोलॉजी और चिपसेट पर बढ़ती निर्भरता ने भी ग्राहकों के भरोसे को और मजबूत किया है।

Huawei Mate 80 सीरीज की रिकॉर्ड सेल

Huawei Mate 80 सीरीज की बिक्री के आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी ने लॉन्च के कुछ ही हफ्तों में करीब 7.5 लाख यूनिट्स बेच दी हैं। यह आंकड़ा बताता है कि Huawei का फ्लैगशिप सेगमेंट में क्रेज अब भी बरकरार है, खासकर चीन जैसे बड़े बाजार में। Mate 80 सीरीज में Huawei Mate 80, Mate 80 Pro और Mate 80 Pro+ जैसे मॉडल शामिल हैं, जिन्हें अलग-अलग यूजर सेगमेंट को ध्यान में रखकर पेश किया गया है।

ये भी पढ़ें:₹61,910 तक सस्ते मिल रहे Sony Bravia के 43, 50, 55, 65 इंच Smart TV, आधी कीमत पर

सप्लाई क्यों नहीं हो पा रही पूरी?

इतनी ज्यादा सेल के बावजूद सबसे बड़ी परेशानी है सप्लाई की कमी। इसके पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं। पहली वजह है चिपसेट और हार्डवेयर सप्लाई लिमिटेशन। Huawei अब भी बड़े पैमाने पर अपने खुद के Kirin चिपसेट पर निर्भर है, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी सीमित है। दूसरी वजह है डिस्प्ले और कैमरा मॉड्यूल्स की सप्लाई। Mate 80 सीरीज में इस्तेमाल किए गए हाई-एंड कैमरा सेंसर और OLED डिस्प्ले आसानी से बड़ी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहे। तीसरी वजह है अचानक बढ़ी डिमांड, जिसकी उम्मीद शायद Huawei ने भी नहीं की थी। कंपनी का फोकस शुरू में सीमित यूनिट्स पर था, लेकिन ग्राहकों की भारी रुचि ने पूरा प्लान बदल दिया।

क्यों इतना पसंद किया जा रहा है Huawei Mate 80?

Huawei Mate 80 सीरीज को कई कारणों से पसंद किया जा रहा है। इसमें कंपनी का लेटेस्ट Kirin प्रोसेसर, हाई-रेज़ोल्यूशन कैमरा सिस्टम और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी दी गई है। कैमरा सेगमेंट में Huawei पहले से ही मजबूत रहा है और Mate 80 सीरीज़ इस परंपरा को आगे बढ़ाती है। इसके अलावा, फोन की बैटरी लाइफ, AI फीचर्स और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज़ेशन भी ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:जल्द आ रहा Samsung का 50MP कैमरा, 6 साल नॉन-स्टॉप चलने वाला सस्ता 5G फोन
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है।
