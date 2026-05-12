रातभर AC चलाते हैं? तो आज से इस Mode में चलाएं, आधा हो सकता बिजली बिल, 90% लोग नहीं जानते हैं ये फीचर

अगर आप रातभर AC चलाते हैं और ज्यादा आ रहे बिजली बिल से परेशान हैं तो जरूर जान लें एसी के इस खास मोड के बारे में जिससे बिजली बिल को काफी कम कर सकता है। जानिए कैसे काम करता है यह।

Want Lower AC Bills, Start Use This Smart Mode: गर्मी में ज्यादातर लोग AC चलाकर सोना पसंद करते हैं। लेकिन पूरी रात AC चलाने से बिजली बिल भी काफी बढ़ जाता है, जिससे टेंशन भी बढ़ती है। मगर यहां हम आपको एसी के ऐसे मोड के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे पूरी रात AC चलाने पर भी बिजली का बिल कम आएगा। आजकल लगभग सभी AC में Sleep Mode दिया जाता है। यह फीचर सिर्फ कमरे को ठंडा करने के लिए नहीं, बल्कि रात में आरामदायक टेम्परेचर बनाए रखने और बिजली का यूज कम करने के लिए डिजाइन किया जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक Sleep Mode में AC धीरे-धीरे तापमान बढ़ाता है ताकि रात में जरूरत से ज्यादा ठंड महसूस न हो। इससे बिजली की खपत भी कम हो सकती है। चलिए आपको डिटेल में बताते हैं कि AC का Sleep Mode कैसे काम करता है और यह फीचर आपके बिजली बिल और Cooling Experience को कैसे प्रभावित करता है।

AC का Sleep Mode ऐसे करता काम Sleep Mode एक खास फीचर है जो ज्यादातर नए AC मॉडल्स में दिया जाता है। इसका काम रात में कमरे का टेम्परेचर धीरे-धीरे एडजस्ट करना होता है ताकि जरूरत से ज्यादा ठंड न हो। कुछ AC में यह फीचर Timer की तरह काम करता है और तय समय के बाद AC अपने आप बंद हो जाता है। वहीं कई स्मार्ट AC में Sleep Mode टेम्परेचर और Fan Speed दोनों को ऑटोमैटिक कंट्रोल करता है।

AC में Sleep Mode कैसे ON करें AC में Sleep Mode ऑन करना बहुत आसान होता है। ज्यादातर Split AC और Inverter AC में यह फीचर रिमोट में ही दिया जाता है।

Step 1: सबसे पहले AC चालू करें। अब AC Remote उठाएं। रिमोट में Sleep, Sleep Mode या चांद जैसा आइकन ढूंढें।

Step 2: उस बटन को एक बार दबाएं। स्क्रीन पर Sleep Mode का साइन दिखाई देगा। इसके बाद AC अपने आप टेम्परेचर और फैन स्पीड को रात के हिसाब से एडजस्ट करने लगेगा।

Sleep Mode से बिजली बिल कैसे कम होता है सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या Sleep Mode इस्तेमाल करने से बिजली की बचत होती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसका जवाब “हां” है। क्योंकि Sleep Mode में AC धीरे-धीरे Cooling कम करता है, इसलिए Compressor पर दबाव कम पड़ता है। इससे बिजली की खपत सामान्य Cool Mode की तुलना में कम हो सकती है। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर Sleep Mode बिजली की खपत को काफी हद तक कम कर सकता है। हालांकि यह बचत AC मॉडल, कमरे के तापमान और मौसम पर भी निर्भर करती है।

Sleep Mode और Cool Mode में क्या फर्क Cool Mode में AC लगातार आपके सेट किए गए तापमान तक कमरे को ठंडा करता रहता है। इसमें Compressor ज्यादा देर तक काम कर सकता है। वहीं Sleep Mode में Cooling धीरे-धीरे कम होती है और तापमान ऑटोमैटिक एडजस्ट होता रहता है। इससे बिजली की खपत कम हो सकती है और रात में ज्यादा आरामदायक माहौल मिलता है।