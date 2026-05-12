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रातभर AC चलाते हैं? तो आज से इस Mode में चलाएं, आधा हो सकता बिजली बिल, 90% लोग नहीं जानते हैं ये फीचर

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप रातभर AC चलाते हैं और ज्यादा आ रहे बिजली बिल से परेशान हैं तो जरूर जान लें एसी के इस खास मोड के बारे में जिससे बिजली बिल को काफी कम कर सकता है। जानिए कैसे काम करता है यह।

रातभर AC चलाते हैं? तो आज से इस Mode में चलाएं, आधा हो सकता बिजली बिल, 90% लोग नहीं जानते हैं ये फीचर

Want Lower AC Bills, Start Use This Smart Mode: गर्मी में ज्यादातर लोग AC चलाकर सोना पसंद करते हैं। लेकिन पूरी रात AC चलाने से बिजली बिल भी काफी बढ़ जाता है, जिससे टेंशन भी बढ़ती है। मगर यहां हम आपको एसी के ऐसे मोड के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे पूरी रात AC चलाने पर भी बिजली का बिल कम आएगा। आजकल लगभग सभी AC में Sleep Mode दिया जाता है। यह फीचर सिर्फ कमरे को ठंडा करने के लिए नहीं, बल्कि रात में आरामदायक टेम्परेचर बनाए रखने और बिजली का यूज कम करने के लिए डिजाइन किया जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक Sleep Mode में AC धीरे-धीरे तापमान बढ़ाता है ताकि रात में जरूरत से ज्यादा ठंड महसूस न हो। इससे बिजली की खपत भी कम हो सकती है। चलिए आपको डिटेल में बताते हैं कि AC का Sleep Mode कैसे काम करता है और यह फीचर आपके बिजली बिल और Cooling Experience को कैसे प्रभावित करता है।

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AC का Sleep Mode ऐसे करता काम

Sleep Mode एक खास फीचर है जो ज्यादातर नए AC मॉडल्स में दिया जाता है। इसका काम रात में कमरे का टेम्परेचर धीरे-धीरे एडजस्ट करना होता है ताकि जरूरत से ज्यादा ठंड न हो। कुछ AC में यह फीचर Timer की तरह काम करता है और तय समय के बाद AC अपने आप बंद हो जाता है। वहीं कई स्मार्ट AC में Sleep Mode टेम्परेचर और Fan Speed दोनों को ऑटोमैटिक कंट्रोल करता है।

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AC में Sleep Mode कैसे ON करें

AC में Sleep Mode ऑन करना बहुत आसान होता है। ज्यादातर Split AC और Inverter AC में यह फीचर रिमोट में ही दिया जाता है।

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Step 1: सबसे पहले AC चालू करें। अब AC Remote उठाएं। रिमोट में Sleep, Sleep Mode या चांद जैसा आइकन ढूंढें।

Step 2: उस बटन को एक बार दबाएं। स्क्रीन पर Sleep Mode का साइन दिखाई देगा। इसके बाद AC अपने आप टेम्परेचर और फैन स्पीड को रात के हिसाब से एडजस्ट करने लगेगा।

Sleep Mode से बिजली बिल कैसे कम होता है

सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या Sleep Mode इस्तेमाल करने से बिजली की बचत होती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसका जवाब “हां” है। क्योंकि Sleep Mode में AC धीरे-धीरे Cooling कम करता है, इसलिए Compressor पर दबाव कम पड़ता है। इससे बिजली की खपत सामान्य Cool Mode की तुलना में कम हो सकती है। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर Sleep Mode बिजली की खपत को काफी हद तक कम कर सकता है। हालांकि यह बचत AC मॉडल, कमरे के तापमान और मौसम पर भी निर्भर करती है।

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Sleep Mode और Cool Mode में क्या फर्क

Cool Mode में AC लगातार आपके सेट किए गए तापमान तक कमरे को ठंडा करता रहता है। इसमें Compressor ज्यादा देर तक काम कर सकता है। वहीं Sleep Mode में Cooling धीरे-धीरे कम होती है और तापमान ऑटोमैटिक एडजस्ट होता रहता है। इससे बिजली की खपत कम हो सकती है और रात में ज्यादा आरामदायक माहौल मिलता है।

Sleep Mode में Cooling कैसे बदलती

जब आप AC में Sleep Mode ऑन करते हैं, तो AC लगातार एक ही टेम्परेचर बनाए नहीं रखता। इसके बजाय वह धीरे-धीरे टेम्परेचर बढ़ाता है। उदाहरण के लिए अगर आपने AC को 24°C पर सेट किया है, तो कुछ घंटों बाद यह 25 या 26°C तक पहुंच सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि रात में शरीर का टेम्परेचर खुद कम होने लगता है। अगर AC लगातार बहुत ज्यादा Cooling करता रहे, तो रात में ज्यादा ठंड महसूस हो सकती है और नींद भी खराब हो सकती है। Sleep Mode में Fan Speed भी कम हो जाती है, जिससे AC कम आवाज करता है और कमरे का माहौल ज्यादा शांत रहता है।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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Air Conditioners kaam ki baat

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