Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़

AI का कमाल! बिना महंगे टेस्ट, AI स्टेथोस्कोप सिर्फ 15 सेकेंड में पकड़ लेगा 3 जानलेवा दिल की बीमारियां

AI Stethoscope अब सिर्फ 15 सेकेंड में 3 खतरनाक दिल की बीमारियों की पहचान कर सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि यह तकनीक लाखों मरीजों की जान बचाने में मदद करेगी। आसान डायग्नोसिस और त्वरित रिपोर्ट इसे मेडिकल टेक्नोलॉजी का गेम-चेंजर बना रही है।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 08:33 PM
AI Stethoscope: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। जहां पहले हार्ट प्रॉब्लम्स बुजुर्गों तक सीमित मानी जाती थीं, वहीं अब युवा भी इस गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। समय पर पहचान और सही इलाज ही इनसे बचने का सबसे बड़ा हथियार है। इसी बीच, डॉक्टरों ने एक नई उम्मीद जगाई है AI Stethoscope। यह स्मार्ट स्टेथोस्कोप महज 15 सेकेंड में 3 खतरनाक हार्ट कंडीशन्स को पकड़ सकता है। यानी मरीज को अस्पताल में घंटों की जांच या महंगे टेस्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस डिवाइस की मदद से डॉक्टर तुरंत सही डायग्नोसिस कर पाएंगे और समय रहते इलाज शुरू कर सकेंगे।

मेडिकल टेक्नोलॉजी में यह इनोवेशन खासतौर पर उन देशों और इलाकों के लिए वरदान साबित होगा जहां हाई-टेक जांच सुविधाएं कम हैं। डॉक्टरों का मानना है कि AI-पावर्ड स्टेथोस्कोप भविष्य में हजारों लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभा सकता है। आइए जानते हैं यह कैसे काम करता है, कौन-कौन सी बीमारियों को पकड़ सकता है और मरीजों को इससे क्या फायदे होंगे।

AI Stethoscope कैसे काम करता है?

यह स्मार्ट स्टेथोस्कोप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एल्गोरिद्म पर आधारित है। यह हार्टबीट और ब्लड फ्लो की आवाज़ों को रिकॉर्ड करके उनका विश्लेषण करता है। फिर कुछ ही सेकेंड में तय कर लेता है कि मरीज के दिल में कोई असामान्य धड़कन या बीमारी का संकेत है या नहीं।

किन बीमारियों की पहचान करता है?

डॉक्टरों के अनुसार यह AI Stethoscope 3 खतरनाक दिल की बीमारियों की पहचान कर सकता है:-

एओर्टिक स्टेनोसिस: जहां हार्ट वॉल्व ठीक से खुल नहीं पाता और ब्लड फ्लो प्रभावित होता है।

माइट्रल रिगर्जिटेशन: जिसमें हार्ट वॉल्व सही से बंद नहीं होता और खून उल्टी दिशा में बहता है।

हार्ट फेलियर (दिल की विफलता): जब दिल सही से पंप नहीं कर पाता और शरीर में खून की सप्लाई कम हो जाती है।

मरीजों के लिए फायदे

1. सिर्फ 15 सेकेंड में नतीजे

2. महंगे टेस्ट (जैसे इको, MRI) की जरूरत कम

3. अर्ली डायग्नोसिस से सही समय पर इलाज

4. ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में भी इस्तेमाल संभव

5. डॉक्टरों के काम को आसान और तेज बनाना

भविष्य में मेडिकल सेक्टर पर असर

इस तरह की AI तकनीक आने से हेल्थकेयर इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव होगा। मरीजों को तुरंत रिपोर्ट मिलने से जान बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। साथ ही यह तकनीक उन लोगों के लिए गेम-चेंजर साबित होगी जो बार-बार जांच कराने में सक्षम नहीं हैं।

