इस दिवाली अधी कीमत पर खरीदें LG का 32 इंच Smart TV, Amazon पर अभी मिल रहा सिर्फ ₹10,791 में

इस दिवाली 11,000 रुपए से कम में घर ले आएं LG का ब्रांडेड स्मार्ट टीवी। यह टीवी वेबOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, जिसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज़्नी+ हॉटस्टार जैसे कई लोकप्रिय ऐप्स की सुविधा मिलती है।

LG Smart TV at Huge Discount: GST में कटौती और फेस्टिवल सेल बड़े डिस्काउंट के साथ स्मार्ट टीवी को सेल किया जा रहा है। अमेजन पर चल रही ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में LG के ब्रांडेड स्मार्ट टीवी को आधी कीमत पर बेचा जा रहा है। अगर आप 10 से 11 हजार रुपए में धांसू स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये LG के इस स्मार्ट टीवी की डील आपके लिए बेस्ट है। इस ऑफर ने बजट सीमित लोगों और पहली बार स्मार्ट टीवी खरीदने वालों की उम्मीदों को जगा दिया है। आइये आपको डिटेल में बताते हैं LG के 32 इंच स्मार्ट टीवी पर मिलने वाली डील और फीचर्स के बारे में:

LG 32 इंच LR570 Series Smart TV ऑफर और डील डिटेल्स LG का 32 इंच स्मार्ट टीवी अभी अमेजन पर 44% की सीधी छूट के बाद अमेजन पर 11,990 रुपए में लिस्टेड है। इसके साथ ही बैंक और एक्सचेंज छूट के साथ इसकी कीमत और कम हो जाएगी।

SBI के डेबिट या क्रेडिट कार्ड से टीवी खरीदने पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जिसके बाद टीवी की कीमत बस 10,791 रुपए रह जाएगी।

इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है यदि आपके पास पुराना टीवी है जिसे आप एक्सचेंज करना चाहें, तो उसके बदले आपको कुछ छूट मिल सकती है (ऑफर की राशि आपके पुराने टीवी की हालत पर निर्भर करेगी)।

LG 32 इंच LR570 Series Smart TV की खासियतें LG 80 सेमी (32 इंच) LR570 सीरीज स्मार्ट वेबOS LED टीवी एक किफायती और शानदार फीचर्स से लैस स्मार्ट टीवी है। इसमें HD रेडी रिज़ॉल्यूशन (1366 x 768 पिक्सल) दिया गया है, जो रोजमर्रा की देखने की जरूरतों के लिए उपयुक्त है। यह टीवी वेबOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, जिसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज़्नी+ हॉटस्टार जैसे कई लोकप्रिय ऐप्स की सुविधा मिलती है।

कुछ वेरिएंट्स में मैजिक रिमोट और वॉइस कंट्रोल की सुविधा भी दी गई है, जिससे इसका उपयोग और भी आसान हो जाता है। इसमें Active HDR और Dynamic Color Enhancer जैसे फीचर्स हैं, जो पिक्चर क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। 20W के दमदार स्पीकर्स के साथ साउंड क्वालिटी भी शानदार मिलती है।